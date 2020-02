Een zelfrijdende Tesla die levens redt. Te mooi om waar te zijn? Misschien wel

Een auto die zelf het stuur overneemt? Zulke wagens slaan vroeg of laat op hol en dan rijden ze ­tegen een boom aan. En wat kiest de autopilot-functie als een kind én een bejaard stel tegelijkertijd oversteken? Het is het angstbeeld dat we van autonoom rijdende auto’s hebben. Toch komen er voorzichtig hoopgevende signalen vanaf de snelweg.

Neem de familie Sanderson die er voor een korte vakantie tussenuit ging in het Britse Dorset. De storm Dennis blies huilend hard over de heuvels, maar Laurence, zijn vrouw Anna en de drie kinderen gingen toch maar de weg op, met hun Tesla Model X – op de automatische piloot. En dat laatste was maar goed ook. Want Dennis blies een boom op de weg, pal voor de auto van de familie Sanderson. De sensoren van de autopilot detecteerden de 400 jaar oude eik, waarop de Tesla op de noodrem trapte.

“Nog een seconde en we zouden verpletterd zijn omdat ik niet op tijd had kunnen reageren. De ­auto heeft ongetwijfeld ons leven gered. Zonder hem zouden we zijn omgekomen”, zei Laurence Sanderson tegen de Britse krant Mirror, die het nieuws bracht.

En het nieuws werd nog mooier, want dat kunnen ze wel bij de Mirror. Aan de andere kant van de weg ontsnapte nóg een gezin aan dezelfde boom, rijdend in zo’n zelfde Tesla Model X, op standje autopilot. Te mooi om waar te zijn? Misschien.

De auto’s (nieuwprijs zo’n 90.000 euro) lijken total loss en de families liepen wel letsel op. Deskundigen twijfelen of de ­autopilot van Tesla in staat is om een vallende boom tijdig te spotten.

