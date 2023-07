Een vissen-livestream moet Japanse burgers ervan overtuigen dat radioactief afvalwater veilig is

Alles trekt de Japanse regering uit de kast: een landelijke advertentiecampagne, tv-spotjes en posters in trein- en metrostations. Het land doet er alles aan om de weifelende bevolking ervan te overtuigen dat het oké is om 1,3 miljoen ton, oftewel vijfhonderd Olympische zwembaden aan radioactief water, in de Stille Oceaan te dumpen. Dat Japan hier binnenkort mee gaat beginnen leidde de afgelopen weken tot ontgoocheling bij de Japanners en omringende landen, die vrezen voor radioactieve vis en besmet zeezout op hun bord.

Het opvallendste bewijs voor de stelling dat het water toch veilig is moet komen van de livestream van een school vissen, die het land op YouTube lanceerde. Iedere scepticus kan volgen hoe de vissen ronddobberen in het omstreden afvalwater. En tot nu toe lijkt hun ongelijk bewezen: het leven van de vissen kabbelt vooralsnog zonder zichtbare ziektes voort.

Het charmeoffensief gaat verder: zo is de regering ook van plan om festivals te organiseren, ter viering van het afvalwater. Op middelbare scholen door het hele land houden de autoriteiten fora om de ‘jongere generatie een kans te geven te leren en denken over deze zaken’.

Verwaarloosbare impact

Japan zit sinds 2011 met een flinke hoeveelheid nucleair afvalwater. In dat jaar werd de regio rondom de kernreactor van Fukushima getroffen door een aardbeving en een grote tsunami. Japan gebruikte het water om de brandstofstaven van die reactor te koelen.

Nu het water behandeld is met een vloeistof die de meest radioactieve deeltjes eruit filtert, vindt Japan dat het lozen van het afvalwater in zee geen risico meer vormt.

De internationale atoomwaakhond IAEA gaf de regering begin deze maand gelijk. Na een onderzoek van twee jaar concludeerde het dat de lozing een “verwaarloosbare radiologische impact heeft op mensen en het milieu”. Een rapport uit Zuid-Korea, een land dat in eerste instantie zijn twijfels had, kwam tot diezelfde conclusie.

Maar onder de bevolking lijkt het charmeoffensief minder succesvol. Propaganda, vindt onder anderen antikernactivist Bedi Racule in de Marshall-eilanden, een eilandengroep in de Stille Oceaan, die de lozing niet zit zitten. “In plaats van een open discussie over wat Japan moet doen met het afvalwater, vertelt de regering het publiek eenzijdig dat het plan veilig is”, zei hij tegen Al Jazeera.

EU schaft importbeperkingen op Japans voedsel af

De EU heeft meer vertrouwen in het plan. Die kondigde vrijdag aan de importbeperkingen op Japans voedsel binnenkort af te schaffen, omdat ze vindt dat de vis uit Fukushima weer helemaal veilig is.

