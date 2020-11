Een verscheurde familie in de verscheurde VS: ‘Zij worden steeds rechtser, ik steeds linkser’

Dat haar geboortedorp Prescott er mooi bij ligt, in een vallei vlakbij de bergen van roodgekleurd steen waaruit een groot deel van het noorden van Arizona bestaat, zegt de 36-jarige Christina Aspa niet zo veel meer. Voor haar is het vooral een dorp, met alles wat daarbij komt kijken op het Amerikaanse platteland: streng religieus, diep conservatief en ver weg van de wereldse drukte van miljoenensteden waar zo veel valt te doen en ontdekken.

Ze gaat er niet meer graag naartoe. Toen ze in 2012 in Phoenix ging studeren – eerst filosofie en psychologie, later interieurdesign – kwam ze in aanraking met een andere wereld dan het keurslijf van evangelisch christendom waarin ze opgroeide. Daardoor is er een politieke kloof tussen haar en haar familie ontstaan: zij stemt Democratisch blauw, het merendeel van haar familie Republikeins rood.

“Zij zijn steeds rechtser geworden, ik steeds linkser”, vat Aspa haar situatie samen over de telefoon. “Mijn familie zegt dat ik te véél heb gestudeerd. Dat is toch onlogisch? Ik word intelligenter en kritischer, en dat maakt je boos?” Inmiddels heeft ze steeds minder behoefte haar familie nog te zien. Ze waren erg hecht; eens per week reed ze anderhalf uur vanuit Phoenix door de bergen terug naar Prescott om tijd met ze door te brengen. Geregeld bleef ze logeren bij haar jongere zus, de 34-jarige Danae Rubke.

Maar de afgelopen jaren, helemaal sinds de politieke campagnes op gang zijn gekomen, kan ze het amper nog opbrengen te gaan. Nu bezoekt ze Prescott hoogstens eens in de twee maanden en blijft ze niet slapen. Maar ook in Phoenix blijft ze hun opmerkingen zien: wanneer ze iets op haar sociale media plaatst, komen er gelijk felle reactie van familieleden.

Stroomversnelling

“Het is alsof ze op dezelfde evangelische manier als het geloof Donald Trump promoten", zegt Aspa. “Onder leiding van conservatieve commentatoren op onder andere Fox News werden hun ideeën al jarenlang steeds extremer. De combinatie van Trump en de coronapandemie bracht alles in een stroomversnelling.”

Het is in de Verenigde Staten niet ongewoon dat contact tussen buren, beste vrienden of familieleden moeizaam is geworden door politieke meningsverschillen. Een wetenschappelijke studie uit 2017 toonde dat de twee kiezersgroepen een compleet vertekend beeld van elkaar hebben: Republikeinen, gevraagd hoe de groep LHBTI’ers vertegenwoordigd is in de Democratische partij, kwamen op gemiddeld 38 procent. In werkelijkheid is het 4 procent. Andersom dachten Democraten gemiddeld genomen dat 44 procent van de Republikeinen meer dan 250.000 dollar per jaar verdient. In werkelijkheid is dit 2 procent. Het toont hoe slecht de communicatie is geworden tussen aanhangers van de partijen.

“Ik geloof dat mensen uit elkaar worden gedreven door televisie”, zegt de 34-jarige Danae Rubke al bellend vanuit haar auto. Rubke, de zus van Aspa, bleef in Prescott. Maar op een andere manier veranderde ook zij haar leven: ze deed twee jaar geleden haar televisie de deur uit. Sindsdien heeft ze het gevoel dat ze een geheel nieuw beeld krijgt van de werkelijkheid. “Op nieuws zoals ABC en CNN toonden ze constant negatieve videoclips van Trump, compleet uit de context getrokken. Eenmaal zonder televisie ging ik helderder naar zijn beleid kijken en veel meer lezen op het internet. Ik deed mijn eigen onderzoek. En zijn beleid was gewoon goed.”

Diepere kloof

Rubke merkt zeker dat de politiek een steeds diepere kloof tussen haar en haar zus slaat. “Sinds haar studie is alles anders. Op die instituten leren ze duidelijk niet conservatief te denken, het is vooral progressief. Dus intussen heb ik geleerd voorzichtig te zijn wanneer we al over politiek praten. Zij is er altijd zo agressief over.” Haar zus denkt daar toch anders over: “Ik zie juist dat Danae via haar bedrijf als makelaar heel fel politieke opmerkingen deelt op sociale media. Het is beschamend, wat moeten haar klanten wel niet denken?”

Dat de manier waarop politiek het sociale weefsel van de Verenigde Staten uit elkaar scheurt een proces is dat al lange tijd gaande is, is misschien het enige punt waarover de zussen het roerend eens zijn. Rubke: “De onenigheid druppelt omlaag vanuit de politieke top. Mensen met macht en geld hebben er belang bij ons tegen elkaar op te zetten. Tijdens Obama zag je het ook al gebeuren. Toen klaagden ze juist bij Fox News dagelijks over hem.”

Volgens Rubke is het probleem veel dieper geworteld, bij de mensen zelf, in families zoals die van haar. “We zouden moeten kijken naar onze gemeenschappelijke factor. Zoals gelovigen allemaal van God houden, of ze nou moslim zijn of christen, zo zouden wij eigenlijk allemaal van Amerika moeten houden. Het is uiteindelijk aan de mensen zelf om verandering te brengen en in opstand te komen.”

