Een vermoeide Trump blikt terug op zijn successen en waarschuwt tegen ‘de linkse chaos’

De Democraten begrijpen niets van Amerika, volgens president Donald Trump. “Amerika is geen land dat gehuld is in duisternis. Amerika is de toorts die de wereld verlicht.” En wie er anders over denkt, verdient het niet om de verkiezingen te winnen. “Hoe kan de Democratische partij vragen om ons land te mogen leiden als ze zoveel tijd besteden aan het afkraken ervan?”

De tekstschrijvers van de Amerikaanse president hadden hun best gedaan op de toespraak waarmee hij de Republikeinse conventie donderdag afsloot. Er kwamen goed gevonden schimpscheuten aan het adres van de Democraten en hun kandidaat Joe Biden langs. Dat er minstens twintig pertinente onwaarheden voorbijkwamen, volgens de telling van nieuwszender CNN, hoort er dan ook gewoon bij.

Maar de speech was wel erg lang, bijna een uur en een kwartier, drie keer zo lang als die van Joe Biden vorige week aan het einde van de Democratische conventie. De president was aan het eind ervan merkbaar vermoeid, en slaagde er maar zelden in zijn gehoor van zo’n duizend personen in vervoering te brengen.

Al voordat Trump een woord had uitgebracht, was er veel over de toespraak te doen. Omdat het door de coronapandemie niet mogelijk was een massale conventie te houden met duizenden afgevaardigden – zoals oorspronkelijk gepland in Charlotte in North Carolina – hield Trump zijn rede in de tuin van het Witte Huis. Tot nu toe hielden presidenten hun politieke activiteiten gescheiden van hun officiële werk, en gebruikten ze dus het Witte Huis of andere overheidsgebouwen niet voor hun campagnes.

Daar kwam nog bij dat de aanwezigen zich gedroegen alsof er geen pandemie was. De stoelen stonden dicht bij elkaar, en mondkapjes waren nauwelijks te bekennen.

Daar hoor je ze niet over

‘Het Chinese virus’, zoals Trump het in zijn toespraak weer noemde, is dan ook in zijn ogen geen reden voor Amerikanen om het gewone leven niet te hervatten. De staten moeten wat hem betreft weer van het slot, en de scholen open.

Daarin volgt Trump naar eigen zeggen de wetenschap, terwijl de Democraten juist in strijd met de wetenschap het hele land plat zouden willen leggen: “De kosten van een Biden-slot zouden worden betaald in de vorm van drugsdoden, depressie, alcoholverslaving, zelfmoorden, hartaanvallen, economische verwoesting, banenverlies en nog veel meer.”

Daarentegen is de aanpak van de pandemie door Trump juist een succes, vindt hij. “We voerden de grootste mobilisatie uit sinds de Tweede Wereldoorlog, met het in werking stellen van de Wet op de defensieproductie. We produceerden de grootste voorraad beademingsapparatuur ter wereld. Geen Amerikaan die beademing nodig had en het niet kreeg. Het is een wonder.”

De VS steken ook gunstig af tegenover andere landen volgens Trump. “De sterfte per ziektegeval van de Europese Unie is bijna drie keer hoger dan die van ons, maar dat hoor je niet, daar schrijven ze niet over.” Dat de VS internationaal veel minder gunstig afsteken in het totaal aantal gevallen en daarmee ook het totaal aantal doden, liet hij onvermeld.

Een voorbode van de linkse chaos

Ook waar het om de economie ging, haalde Trump superlatieven uit de kast die volgens critici niet het hele verhaal vertellen. “We hebben de kleinste economische krimp van alle grote westerse landen. En we herstellen veel sneller dan wie ook. In de laatste drie maanden hebben we negen miljoen banen geschapen, een record in de geschiedenis van ons land.” Factcheckers van radio-omroep NPR stelden dat er daarmee nog altijd 13 miljoen banen minder zijn dan toen de economie nog volop draaide, in maart.

Op de economie van toen is Trump trots: “In maar drie jaar schiepen we de sterkste economie uit de wereldgeschiedenis.” En die kan weer terugkomen, want volgens hem zal het leed van de pandemie binnenkort geleden zijn. “Eind dit jaar, en misschien eerder”, zal er een vaccin zijn, verzekerde hij zijn gehoor.

Het overgrote deel van zijn toespraak keek Trump terug op zijn regeerperiode en benoemde hij de beloften die hij was nagekomen, zoals belastingverlaging, het benoemen van conservatieve rechters en het het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. Veel minder tijd trok hij uit voor het uitstallen van wat hij in een volgende termijn zou willen doen – maar dat thema was bij de meeste politieke sprekers op de conventie voor hem helemaal niet te bekennen.

Trump wil in 2021 in tien maanden tien miljoen banen scheppen door het schrappen van regels en het verlagen van belastingen. Hij belooft de gezondheidszorg te hervormen, met lagere premies en een gegarandeerde verzekering voor iedereen, ook wie al ziek is. Maar illegaal in de VS wonende immigranten krijgen geen zorgverzekering, en hij zal zorgen dat steden niet langer kunnen weigeren de immigratiedienst te assisteren.

Openbare orde

Maar waar in zijn plannen vooral de nadruk op lag, was het herstellen van de openbare orde. Het vuurwapengeweld in sommige steden – allemaal bestuurd door Democraten, voegt Trump er graag aan toe – en de op geweld uitlopende demonstraties tegen politiegeweld, zijn volgens hem een voorbode van wat de VS onder ‘hol vat’ Joe Biden te wachten staat, de capitulatie voor de krachten van de linkse chaos.

En dus: “We zullen meer politieagenten aannemen, de straffen verhogen voor aanvallen op agenten, en extra federale aanklagers sturen naar plaatsen met veel misdaad.”

Met zijn lijst met voornemens snoerde Trump critici de mond die was opgevallen dat tijdens de Republikeinse conventie nauwelijks werd uitgelegd wat de partij met nog eens vier jaar regeringsmacht zou doen. Volgens Trump is het juist Joe Biden die tijdens zijn conventierede vermeed te praten over de toekomst.

“Op de Democratische conventie hoorde je nauwelijks een woord over hun programma. Maar dat is niet omdat ze er geen hebben; het is omdat hun programma de meest extreme verzameling voorstellen is die ooit door de kandidaat van een grote partij is gedaan. Joe Biden mag dan zeggen dat hij ‘een bondgenoot van het licht’ is, maar als het om zijn programma gaat, wil hij ons compleet in het duister houden.”

Lees ook:

Black Lives Matter-protesten zijn in een grimmige fase beland, lukt het Trump hiervan te profiteren?

Burgermilities in Kenosha beantwoorden plunderingen met gericht vuur. De politieke vraag op de achtergrond: is dit Trumps of Bidens Amerika?