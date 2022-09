Eén verdachte van steekpartij in Canada dood gevonden, broer nog op de vlucht

Het gaat om de 31-jarige Damien Sanderson. Het lichaam heeft zichtbare verwondingen. De politie gaat ervanuit dat zijn verwondingen niet door hemzelf zijn toegebracht. De andere verdachte, Myles Sanderson (30), zou mogelijk ook gewond zijn. Van hem ontbreekt vooralsnog elk spoor. Volgens de politie gaat het om twee broers. Myles heeft al een omvangrijk strafblad en heeft volgens de politie mogelijk ook zijn broer gedood.

De twee broers werden eerder op maandag beschuldigd van moord. Tien mensen kwamen op het leven bij wat een van de grootste massamoorden uit de Canadese geschiedenis is. Zeker achttien anderen zijn gewond geraakt.

De Canadese politie was al sinds zondagochtend “met maximale middelen” op zoek naar de twee verdachten van de steekpartijen. Het lichaam van Damien Sanderson werd aangetroffen in de tuin van een huis in de buurt waar de steekpartijen plaatsvonden, in een inheemse gemeenschap in James Smith Cree Nation, in de provincie Saskatchewan.

De politie heeft een waarschuwing “voor gevaarlijke personen” afgegeven voor de provincie Saskatchewan, waar de steekpartijen plaatsvonden, en voor buurprovincies Alberta en Manitoba. Hoewel de nog levende verdachte gewond zou zijn, vormt hij volgens de politie nog steeds een groot gevaar. “Myles heeft een lang strafblad. We beschouwen hem nog steeds als gewapend en gevaarlijk. Benader hem dus in geen geval”, aldus Blackmore.