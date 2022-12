Een telefoonlijn biedt Russische mannen anoniem hulp in een tijd vol stress en angst

Het lag voor psychologen Natalja Sjtsjankina en Gleb Slobin ook niet in de lijn der verwachtingen toen ze halverwege 2021 een psychologische hulplijn voor mannen begonnen, maar zoals wel meer in Rusland zette de oorlog alles op zijn kop. Door een gratis en anonieme telefoonlijn te openen voor mannen die met psychische problemen kampen, hoopte het tweetal professionele hulp laagdrempeliger te maken. Een telefoon oppakken is nu eenmaal eenvoudiger dan een afspraak maken bij een psycholoog in een behandelkamer.

Voor mannen in Rusland betekent het zoeken van psychologische hulp nog altijd een stigma, weet oprichter Slobin. “Voor vrouwen is het heel normaal, maar voor mannen niet”, vertelt hij via een videoverbinding vanuit Moskou. “Het is een enorm taboe in onze maatschappij. Als man naar een psycholoog gaan, is een teken van zwakte. Het wil zeggen dat je zelf je problemen niet op kan lossen, dat je niet mans genoeg bent om jezelf uit de ellende te trekken. Dat wil uiteraard nog niet zeggen dat ze geen psychische problemen hebben.”

Alcoholisme en huiselijk geweld

De statistieken spreken voor zich, zegt Slobin. “Alcoholisme is nog altijd een gigantisch probleem en agressie in huiselijke kring is wijdverbreid. Dat komt natuurlijk niet zomaar ergens vandaan, daar ligt vaak een psychisch probleem aan ten grondslag”. Daarom stelden Slobin en Sjtsjankina zich als doel om mannen met mentale problemen te helpen. “We leggen ze uit dat stereotypes niet werken en willen een voorbeeld geven van hoe je psychische problemen kunt aanvliegen.”

Natalja Sjtsjankina

Het project ging voortvarend van start. “Toen we in juli vorig jaar begonnen, wisten mannen ons steeds beter te vinden”, zegt Sjtsjankina die het project op dagelijkse basis leidt. “Ze belden ook steeds vaker voor een opvolgconsult, dat was voor ons een teken dat ze ons vertrouwden.” Maar toen brak de oorlog uit. “De speciale militaire operatie heeft ons werk volledig overhoopgegooid. Al onze sponsoren trokken zich terug door de sancties. We konden onze psychologen niet meer betalen en we moesten de stekker uit het project trekken.”

Sjtsjankina en Slobin lieten het er niet bij zitten. “We wilden de ervaring die we in die maanden hadden opgebouwd niet weggooien. Juist vanwege de onzekere periode waar miljoenen Russische mannen nu doorheen gaan, is het belang van zo’n hulplijn alleen maar groter.” Het duo besloot het project op vrijwillige basis een doorstart te geven: sinds 10 oktober is de gratis en anonieme hulplijn weer in de lucht.

Niet allen voor oorlogsproblemen

Hoewel de Directe Lijn, zoals het project heet, niet specifiek is bedoeld voor mannen die met problematiek kampen vanwege de oorlog, hebben veel van de gesprekken die ze over de telefoon voeren wel degelijk betrekking op de ‘speciale militaire operatie’, zoals het Kremlin de oorlog eufemistisch noemt.

Zo krijgen de psychologen regelmatig mannen aan de lijn die met paniekaanvallen kampen. “Ze voelen zich onzeker, kampen met angsten of zijn simpelweg in shock”, vertelt Sjtsjankina. “Sinds de gedeeltelijke mobilisatie bellen mannen ook met de vraag welke keuzes ze moeten maken. Moeten ze het land uit, moeten ze blijven, het leger ingaan of juist onderduiken? Ook gaan veel van de consulten over ruzies met partners of ouders over politieke kwesties.”

Gleb Slobin

Hoewel de psychologen van de hulplijn geen diagnose stellen, proberen ze de mannen wel van advies op maat te voorzien. Sjtsjankina: “We kunnen telefonisch geen diagnose stellen, dat is medisch onverantwoord, maar we bieden wel een luisterend oor. We proberen ze gerust te stellen en de twijfel die ze hebben weg te nemen”. Dat is al moeilijk genoeg, want wat vertel je iemand die doodsangsten uitstaat, omdat hij mogelijk het leger in moet?

“Het gaat niet om het geven van een slim antwoord, waardoor ineens alle problemen verdwijnen”, zegt Slobin. “We bieden de mogelijkheid om gehoord te worden. Om te praten over kwesties waar ze met mensen in hun omgeving niet over kunnen of durven spreken.”

Horrorfantasieën in perspectief plaatsen

Sjtsjankina beaamt dat. “Als iemand belt die bang is voor de mobilisatie, dan probeer ik in eerste instantie te kalmeren en te relativeren. Waarom ervaar je keuzestress, waarom moet je nú per se een keuze maken? Ik kan uiteraard niets aan de externe situatie veranderen, maar ik kan hun interne proces wel zo goed mogelijk begeleiden. De beelden en horrorfantasieën die ze in gedachten hebben, probeer ik enigszins in perspectief plaatsen.”

Makkelijke gesprekken zijn het doorgaans niet, erkent Slobin. “We leven in een uitzonderlijke tijd en dat maakt ons werk er niet eenvoudiger op. Maar elke persoon die belt, is weer een ziel die we kunnen helpen. Daarom blijven we dit werk doen. En dat is nu belangrijker dan ooit tevoren.”

