Een stille ‘4th of July’ dit jaar in Los Angeles. ‘Ik voel er weinig voor om het bestaan van Amerika te vieren’

De nationale feestdag Independence Day, vaak simpelweg 4th of July genoemd, is voor veel Amerikanen een zomers hoogtepunt. Ooit ingesteld om de Amerikaanse onafhankelijkheid van het Britse Rijk te vieren, is deze vrije dag synoniem met barbecueën, koude drankjes en vooral: gezelligheid, in eigen tuin of op het strand. ‘s Avonds zoekt iedereen een goed plekje op om van het stadsvuurwerk te genieten.

Helaas loopt het in Los Angeles dit jaar anders. Nadat de infectiegraad in Californië in eerste instantie laag was dankzij een strenge lockdown-fase, is het aantal besmettingen de afgelopen twee weken met 51 procent toegenomen. “Ga ervan uit dat iedereen je kan besmetten”, waarschuwde burgemeester Eric Garcetti van Los Angeles vlak voor Onafhankelijkheidsdag. Hij riep mensen op om niet in groepsverband bij elkaar te komen. Buitenshuis moet iedereen een mondkapje dragen.

In het uitgestrekte Griffith Park lijkt men zich hieraan te houden. Hoewel de parkeerplaats om acht uur ‘s ochtends al bijna vol staat, houden gemaskerde wandelaars afstand op de paden. Het park is een van de weinige openbare buitenruimtes waar mensen nog terecht kunnen. Op last van Garcetti zijn de stranden, die sinds kort weer open waren, het hele weekend gesloten.

Stiekeme pootjebaders

De maatregel heeft duidelijk effect in Santa Monica. De pier is dicht. Waar het strand op een dag als deze normaal gesproken vol zou zitten, zijn het zand en de golven nu leeg. Alleen het wandel- en fietspad is nog in gebruik. Mensen fietsen en joggen netjes om de vele waarschuwingsborden met de woorden ‘tijdelijke sluiting’ heen.

Vanaf een houten pad dat van de promenade richting de zee loopt, zijn een paar stiekeme pootjebaders te zien. Buurtbewoner Carolina laat haar hondje Noah uit. Dat een paar mensen het strand toch gebruiken, stoort haar niet. “Zolang ik zelf maar niet wordt weggestuurd.” Op dat moment komt er een pick-up truck van de politie aanrijden. Een agent waarschuwt Carolina: haar hond ‘mag hier niet lopen, maar wel op de promenade’. Dan rijdt de auto snel verder, pal voorbij een vrouw die tegen de regels in ligt te zonnebaden. De boete van duizend dollar die overtreders in het vooruitzicht was gesteld, wordt niet uitgedeeld. Carolina haalt haar schouders op. “Dat ik hier sta te praten, daar zeggen ze niks over”, verwijzend naar het feit ze geen mondkapje draagt. “Maar mijn hond is het probleem?”

Een rustige Third Street Promenade tijdens Independence Day in Santa Monica. Beeld Getty Images

Inmiddels zijn in de regio Los Angeles bijna 110.000 mensen besmet en meer dan 3.400 overleden. Nadat de oorspronkelijke lockdown eind mei werd versoepeld, mochten bars en restaurants weer mensen binnenlaten, mits er genoeg afstand werd gehouden. Maar afgelopen woensdag besloot gouverneur Gavin Newsom dat zaken zonder buitenruimte toch weer dicht moesten, nadat bleek dat een flink deel zich niet aan de regels hield.

Erg handig was het allemaal niet, zegt Stephanie Powell, manager van de Red Lion Tavern in Silver Lake. In haar kroeg werden tafels en stoelen na de aankondiging van Newsom voor de tweede keer aan de kant geschoven. “Gelukkig hebben we dit nieuwe terras”. Ze wijst naar een voormalige parkeerplaats, die dankzij een tijdelijke vergunning tot 1 september dienst doet als buitenruimte. De Red Lion Tavern, de zelfverklaarde ‘oudste Duitse biergarten in LA’, is vandaag dicht. Er was een Eurocup-evenement gepland, zegt Powell, maar aangezien het toernooi niet doorgaat, besloot ze om haar personeel - en zichzelf - een dag vrij te geven. Ze zwengelt later de barbecue aan, maar daar blijft het bij. “Ik heb niemand uitgenodigd en lig vanavond lekker om 8 uur in bed.”

‘Ik voel er momenteel weinig voor om het bestaan van Amerika te vieren’

Dat geldt ook voor India Lawrence uit Echo Park, al heeft ze weinig keus. Lawrence heeft nu bijna een week corona-symptomen en wacht al vier dagen op de uitslag van haar test. Ze woont in een huis met een grote tuin en gaf de afgelopen jaren steevast een 4th of July-feestje. “Met zo’n twintig man. Barbecueën, genieten van het weer. Ik houd van gastvrouw spelen. Al weet ik niet of ik dit jaar überhaupt iets had gedaan, vanwege het coronavirus en de Black Lives Matter-demonstraties. Ik ben boos over het gebrek aan zorg in dit land en voel er weinig voor om het bestaan van Amerika te vieren.”

Dat niet iedereen dat met haar eens is, blijkt bij wijnwinkel Vinovore in Silver Lake. Eigenaar en sommelier Coly Den Haan vertelt dat het dusdanig storm loopt, dat haar personeel overuren draait. Eigenlijk al sinds het begin van de pandemie, maar vooral dit weekend. “Er wordt een hoop gedronken. Mensen kunnen niet uitgaan, dus drinken ze thuis.”

De drinkers zullen het dit jaar zonder een toost tijdens het grote vuurwerkspektakel moeten doen. De traditionele show bij Dodger Stadium is afgeblazen. In het beroemde stadion, dat vorig jaar meer dan drie miljoen honkbalfans verwelkomde, huist sinds een maand de grootste testlocatie van de stad. Er worden tot wel zesduizend Angeleno’s per dag getest.

Waar gisteren nog een eindeloze rij auto’s voorbij kroop, is het nu onwerkelijk rustig. De honderden oranje pionnen die zijn neergezet om het verkeer in goede banen te leiden, bakken stilletjes in de zon en wachten op de drukte van een nieuwe week, als het testen weer begint en het aantal coronagevallen hopelijk stabiliseert.

