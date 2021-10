Een ‘sensationele’ ontdekking: eeuwenoud skelet gevonden nabij vulkaan Vesuvius

Een ‘sensationele’ ontdekking. Zo bestempelde de Italiaanse cultuurminister Dario Franceschini de vondst van een skelet bij de oude Romeinse stad Herculaneum. Het slachtoffer, een man van naar schatting 40 tot 45 jaar oud, kwam in het jaar 79 om het leven bij de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius.

Voor het eerst in bijna 30 jaar werd een dergelijke vondst gedaan in dit gebied bij de Vesuvius, waar archeologisch onderzoek is hervat. Dat is geen sinecure. Herculaneum was in de tijd van de uitbarsting een kustplaats aan de voet van de vulkaan. Het dorp werd bedekt door een dikke laag van half vloeibare lava, rotsen, as en modder met een dikte van zo’n 20 meter. Hierdoor bleef Herculaneum wel beter bewaard dan bijvoorbeeld het bekendere Pompeï, dat werd bedolven onder een laag as en rotsen van 4 meter dik.

Hoge verwachtingen van deze vondst

Over het lot van Heraculaneum is niet heel veel bekend. Pas in 1709 werden de resten van de plaats voor het eerst ontdekt. Een deel van de inwoners wist het dorp waarschijnlijk op tijd te ontkomen, want er werden bij archeologisch onderzoek niet veel lichamen gevonden, afgezien van ongeveer 300 slachtoffers die schuilden in boothuizen van vissers.

Er wordt daarom veel verwacht van deze vondst, zei Francesco Sirano, de directeur van het archeologische park Herculaneum, tegen persbureau Ansa. Het skelet, dat voorzichtig wordt verwijderd uit het lavagesteente, kan volgens hem een licht werpen op de laatste momenten van leven rond de plaats.

Duidelijk is dat de man niet schuilde. Volgens Sirano zijn er verschillende hypothesen te bedenken, bijvoorbeeld dat het slachtoffer uitkeek naar reddingsschepen. Zijn einde was hoe dan ook vreselijk: de withete laag die de man bedolf, bereikte een temperatuur van zeker 300 tot 400 graden en misschien nog hoger.

