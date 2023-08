Eén senator blokkeert alle promoties in het Amerikaanse leger

De lijst Amerikaanse legeronderdelen die het zonder commandant moeten doen, blijft groeien: eerst het korps mariniers, toen de landmacht, en sinds een goede week is ook de marine officieel stuurloos. Op 14 augustus liep de termijn van admiraal Mike Gilday af. Zijn opvolger Lisa Franchetti is door president Biden genomineerd, en staat al klaar in de coulissen, maar mag zich pas officieel commandant noemen als ze door de Senaat benoemd wordt.

En dat gebeurt maar niet. Eigenlijk heeft van de vier belangrijkste legeronderdelen alleen de luchtmacht nog een volledig functionerende leiding. De reden: één enkele Republikeinse senator. Tommy Tuberville uit Alabama is er in zijn eentje voor verantwoordelijk dat er al vijf maanden lang geen enkele promotie of benoeming meer door de Senaat is gekomen.

Reisvergoeding voor abortus

Tuberville is het oneens met het beleid van Defensie, om de reiskosten te vergoeden van militairen die naar een andere staat moeten reizen om abortus te ondergaan. Sinds het Hooggerechtshof vorig jaar een einde maakte aan het landelijke recht op abortus, hebben veel conservatieve staten die ingreep gedeeltelijk of geheel verboden. En aangezien een militair vaak niet zelf kan kiezen waar ze gestationeerd is, vergoedt Defensie, mocht het aan de orde zijn, nu de reis – overigens niet de abortus zelf.

Voor Tuberville, een stokebrand op de uiterste rechterflank van zijn partij, is dat zo onverteerbaar, dat hij sindsdien alles blokkeert wat op het bordje van de Senaat komt. Niet alleen de benoemingen met een hoog profiel, zoals die van Franchetti, maar ook in het hogere middenmanagement van het leger. Halverwege het jaar was de wachtrij al opgelopen tot 260 benoemingen, aan het einde van het jaar zouden dat er zelfs 650 kunnen zijn, schat Defensie.

Defensie klaagt dat de vele vertraagde promoties inmiddels de paraatheid van het leger aantasten. Ook oud-generaals en admiraals roeren zich in de media, met oproepen aan de Senaat om dit op te lossen.

Politiek gekibbel

Het is een nieuw hoofdstuk in de politieke polarisatie die de afgelopen jaren bezit nam van steeds meer domeinen van het Amerikaanse leven. Tot nu toe was het leger daar relatief immuun voor: dat gold als het enige instituut dat verheven was boven het politiek gekibbel, en op eerbied van Democraten en Republikeinen kon rekenen. Tot dit jaar dus.

Overigens distantiëren veel van zijn Republikeinse collega's zich wel van Tuberville. Maar ook zij staan machteloos tegenover zijn gijzelingsactie. Die is mogelijk door de complexe regels van de Senaat. Het was altijd gebruikelijk dat de apolitieke legerbenoemingen deels gebundeld als hamerstuk door de Senaat vlogen. Maar als één lid erop staat dat alle procedures gevolgd worden, komt er flink wat zand in de raderen. De Democratische voorzitter van de Senaatscommissie voor de strijdkrachten schat dat het 84 volledige werkdagen zou kosten om de 260 benoemingen weg te werken. Dan komt de Senaat nergens anders meer aan toe.

Die regels veranderen dan? Daar is in de Senaat waarschijnlijk geen meerderheid voor te vinden, want veel senatoren houden dit machtsmiddel ook voor zichzelf graag achter de hand.

En dus moeten zijn Republikeinse collega’s Tuberville maar in het gareel krijgen, vinden Democratische senatoren. Dat lijkt nog niet echt te lukken. Hij deelde laatst op X, voorheen Twitter, een bericht waarin daartoe opgeroepen wordt. ‘Veel succes’, schreef hij daar provocatief bij.

