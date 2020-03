Een ramp dreigt als het virus toeslaat in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld

Ze wonen dicht op elkaar, gebruiken dagelijks dezelfde sanitaire voorzieningen en ze zijn met honderdduizenden. Hulpverleners houden hun hart vast nu de Rohingya-moslims in de vluchtelingenkampen in het zuidoosten van Bangladesh worden bedreigd door het nieuwe coronavirus. “Dit wordt een grote storm voor mensen die reeds een genocide hebben doorgemaakt”, zegt de Myanmarese mensenrechtenactivist Tun Khin.

Officieel is nog geen van de meer dan 900.000 Rohingya-vluchtelingen besmet met het coronavirus. Maar dat lijkt een kwestie van tijd. Afgelopen week bleek een Bengaalse vrouw in de nabije stad Cox’s Bazar besmet te zijn. Elders in het dichtbevolkte Bangladesh werden, ondanks beperkte mogelijkheden tot testen, 47 infecties en vijf coronadoden gemeld.

De vluchtelingenkampen zijn overvol

De uit Myanmar afkomstige Rohingya sloegen in 2017 massaal op de vlucht nadat het Myanmarese leger een brute vergeldingsactie tegen hen begon. Dorpen van de islamitische minderheidsgroep werden platgebrand, duizenden mensen werden vermoord. De Rohingya vonden een veilige haven in Bangladesh, waar ze in overvolle kampen en in bouwvallige hutten wonen; de grootste vluchtelingenopvang ter wereld op dit moment.

Sanitaire en medische voorzieningen zijn minimaal in de destijds inderhaast uit de grond gestampte vluchtelingenkampen. Dat zorgt bij Unicef voor grote zorgen. “Er is gebrek aan medische hulpmiddelen, aan medisch personeel en aan intensive care-capaciteit”, vertelt Unicef-woordvoerder Karen Reidy vanuit Bangladesh. “Dat zal een goede respons belemmeren als er ernstige gevallen zijn, helemaal als een groot aantal mensen op hetzelfde moment ziek wordt.”

Voorlichting per luidspreker

Hulpverleners doen wat ze kunnen om de vluchtelingen tegen het virus te beschermen. Zo is toegang tot de kampen alleen nog toegestaan als het essentieel is en worden luidsprekers ingezet om de Rohingya voor te lichten. “We delen overal zeep uit, we verstrekken op zoveel mogelijk plekken informatie en we trainen het medische personeel”, zegt Louise Donovan, woordvoerder van VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr.

Maar de uitdaging is gigantisch, verzucht Donovan vanuit Cox’s Bazar. “We hebben plekken ingericht waar besmette mensen geïsoleerd kunnen worden. Maar net als elders in Bangladesh is de medische capaciteit klein.”

Bangladesh heeft bovendien afgelopen september, om veiligheidsredenen, de Rohingya toegang tot internet ontzegd en verbiedt hen om Bengaalse simkaarten te bezitten. De vluchtelingen zijn daardoor grotendeels afgesloten van de rest van de wereld. Voorlichtingsvideo’s en audioboodschappen kunnen in de kampen niet massaal via sociale media verspreid worden.

De restricties maken het lastig om te weten wat er in de kampen gaande is, zegt mensenrechtenactivist Tun Khin. “Als er internet zou zijn, zou er een goede kans zijn de Rohingya voor te lichten. Nu is het ontzettend moeilijk informatie met hen te delen.”

Tun Khin hoopt dat de restricties spoedig worden opgeheven, en dat de vluchtelingen niet worden vergeten. “Natuurlijk, ieder land staat met het coronavirus zelf voor een grote uitdaging. Maar dit zijn de meest kwetsbare mensen ter wereld.”

