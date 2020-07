Een probleem voor de Britse premier Johnson: zijn vader

En ineens stond er een Griekse cameraploeg voor z’n neus. Stanley Johnson (79) liep net in z’n vakantiekloffie met handdoek over z’n schouder terug naar zijn Griekse appartement. Verschrikt keek hij naar de zwarte microfoon die plotseling onder zijn kin verscheen: dit zag hij niet helemaal aankomen.

Dit is het tweede huis van de vader van Boris Johnson. Het staat in Horto village, Griekenland. Beeld AP

Geen noodgeval en toch in Griekenland?

Reizen naar Griekenland is voor Britten onder de huidige coronaregels alleen toegestaan als het niet anders kan. En zijn slippers en handdoek wekten niet direct de indruk dat Johnsons bezoek een noodgeval betrof.

Stotterend zei hij tegen de Griekse verslaggever dat hij zich van geen kwaad bewust was. Al moest hij wel toegeven dat hij de foto’s die hij vanaf Griekenland op instagram had geplaatst, razendsnel had verwijderd.

Stanley Johnson checkt zijn telefoon. Zijn vakantiekiekjes heeft hij inmiddels snel van instagram verwijderd toen Griekse verslaggevers hem vertelden dat een Brit in deze coronatijd helemaal niet in Griekenland mag zijn. Beeld AP

Er zijn momenteel geen rechtstreekse vluchten van Groot-Brittannië naar Griekenland, juist omdat de Grieken het Britse eiland nog als een risicogebied ervaren.

De sluwe Johnson was daarom via Bulgarije gereisd om toch nog zijn appartement te bezoeken. En het was wel degelijk voor een zeer belangrijke reden, zei hij: hij moest zijn buitenverblijf ‘coronaproof’ maken, voor de verhuur deze zomer. Iets wat blijkbaar niet kon wachten totdat ook alle andere Britten, die inmiddels al maanden amper hun land kunnen verlaten vanwege alle strenge restricties, weer mogen reizen.

Het vervelende voor premier Johnson is het gedrag van zijn vader ook op hem afstraalt. Bij een radio-interview afgelopen vrijdag ontweek hij vijf vragen van de presentator om op de situatie in te gaan. Uiteindelijk zei hij: “Nee, ik zeg er niks over. Klaar.”

Stanley Johnson, vader van de Britse premier Boris Johnson, is zich 'van geen kwaad bewust'. Beeld AP

De kring rond de premier maakt zijn eigen regels wel

En daarmee is vader Stanley, na zijn belangrijkste adviseur Dominic Cummings, al de tweede uit Johnsons inner circle die de coronaregels aan z’n laars lapt. Cummings kwam enkele weken geleden zwaar onder vuur te liggen toen bleek dat hij, besmet met corona en al, met zijn hele gezin het land door was gereisd naar zijn ouders. Veel elitairder kan het niet: de kring rond de premier maakt zijn eigen regels wel, zolang het volk maar de gewone regels volgt.

Over het gewone volk zei vader Stanley al eens dat een groot deel niet geletterd is. Toen zijn zoon tijdens de verkiezingscampagne voor leugenaar werd uitgemaakt en ‘Pinokkio’ werd genoemd, zei hij “Ach, de meesten weten niet eens hoe je dat schrijft.”

Het akkefietje met de vader van de premier komt vlak na een andere opmerkelijke onthulling over hem. Stanley Johnson blijkt vorige week een Frans paspoort te hebben aangevraagd. Zodat hij, ondanks brexit, wel nog gewoon gebruik kan maken van het vrije reizen in de EU. En dat terwijl Stanley, die in 2016 nog tegen het vertrek uit de EU campagne voerde, de afgelopen jaren juist enorm pro-brexit is geworden.

Maar met wat onroerend goed in Griekenland, is zo’n paspoort stiekem best handig.

Groot-Brittannië gaat van het slot, als laatste land in Europa. Vanaf zaterdag mogen pubs, restaurants en kappers weer open. Daarnaast mogen Britten naar een zestig landen reizen zonder bij terugkomst verplicht veertien dagen in quarantaine te moeten. Ook Nederland staat op de lijst.