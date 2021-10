Een primeur in Europa: IS-vrouw Jennifer W. (30) veroordeeld voor de marteldood van een yezidi-kind

Jennifer W., een nu dertigjarige vrouw uit het Duitse Nedersaksen, reisde in 2014 naar Irak om met een IS-strijder te trouwen. In Fallujah kocht haar Iraakse man, Taha Al-J., een yezidi-vrouw en haar kind op een slavenmarkt waar ontvoerde leden van die Iraakse minderheidsgroep werden aangeboden. In de snikhete zomer van 2015 zou de man het vijfjarige kind voor straf in de tuin aan een raamkozijn hebben vastgebonden, waarna ze in de felle zon door de dorst omkwam. De man werd in 2019 in Griekenland opgepakt en aan Duitsland uitgeleverd, waar hij nog voor de rechter moet verschijnen.

W. kwam niet in actie toen het meisje dreigde te sterven

Volgens de rechtbank in München had Jennifer W. moeten ingrijpen en is ze daarom niet alleen schuldig aan lidmaatschap van een terroristische organisatie, maar ook aan moord door nalatigheid. “Hoewel de beschuldigde zich realiseerde dat het meisje zou sterven door een gebrek aan vocht, kwam zij niet in actie en voorzag haar niet van water, noch maakte zij haar los”, las de hoofdofficier van justitie voor. De rechtbank heeft daarbij bewijs dat W. later de moeder, die machteloos moest toezien hoe haar kind stierf, dreigde neer te schieten als zij niet ophield te huilen.

De veroordeling voor betrokkenheid bij de moord op een yezidi is een primeur in de Europese vervolging van IS-leden, en een doorbraak in de zoektocht naar gerechtigheid van de vervolgde yezidi's. Eerder dit jaar kwam het in Duitsland al wel tot veroordelingen van IS-vrouwen voor het houden van yezidi-slaven, een misdaad tegen de menselijkheid.

‘Dit is een aanmoediging voor ons team’

In het geval van Jennifer W. lagen er meerdere bewijzen op tafel. Zo baseerde de aanklager zich in eerste instantie op een opgenomen gesprek van een FBI-agent die zich voordeed als IS-lid. In dat gesprek vertelde W. over het yezidi-meisje en over haar rol bij de IS-zedenpolitie. Haar advocaat wierp op dat het aannemelijk was dat W. probeerde op te scheppen. Een omslag in de zaak kwam toen het yezidi-activisten lukte om de moeder van het gestorven kind op te sporen. De getuigenverklaring van de moeder, die werd bijgestaan door de bekende mensenrechtenadvocaat Amal Clooney, leverde uiteindelijk voldoende bewijs voor een langere veroordeling – ook al is het minder dan het levenslang dat de aanklager had geëist.

Hoewel sommige yezidi-vertegenwoordigers de straf van tien jaar veel te kort vinden, geldt de zaak toch als een belangrijk precedent. “Dit is echt een aanmoediging voor ons team”, zegt Wahhab Hassoo van het Yazidi Legal Network, dat vanuit Nederland opereert. “Wij zoeken ook naar bewijs en hebben al veel gevonden. Zo hebben wij contact met slachtoffers die bij Nederlandse IS’ers hebben vastgezeten.”

Maar de organisatie heeft meer hulp van de Nederlandse overheid nodig. “We hebben een klein team en roeien met de riemen die we hebben”, zegt hij. “We hebben kort geleden al een gesprek gehad met een officier van justitie, maar er is nog veel te doen.” Hassoo verwacht dat ook in de Nederlandse rechtszaken tegen IS-leden meer mogelijk zal worden. “Als Europese overheden meer hun best doen dan zullen we snel meer van dit soort rechtszaken zien, dat weet ik zeker.”

Lees ook:

Ze zijn niet alleen broedmachines van het kalifaat

Wie zijn de vrouwen die terugkeerden uit het kalifaat? Ze moesten kinderen baren om voor nieuwe aanwas te zorgen. Dat vooral. Maar daarmee zijn ze niet onschuldig, er zijn ook talloze verhalen over wandaden.