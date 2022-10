Een politiek ongeluk zit in een klein hugje

Een ding was zeker toen president Joe Biden woensdag landde bij Fort Myers Beach in Florida, na vanuit een helikopter de verwoesting te hebben bekeken die orkaan Ian had aangericht: hij zou niet de kans krijgen gouverneur Ron DeSantis te omhelzen. Het werd een handdruk.

Temidden van de gevolgen van een natuurramp, met minstens 137 doden en miljarden dollars aan schade, zou het allemaal niet uit moeten maken hoe politici met elkaar omgaan. Als ze het opruimen van de rommel en het herstel van het normale leven maar zo goed mogelijk regelen en elkaar niet in de weg lopen. Maar de polarisatie in de VS neemt nooit vakantie.

Dat merkte Chris Christie toen hij gouverneur was van New Jersey, dat in 2012 was getroffen door orkaan Sandy. Net als nu Joe Biden, kwam president Barack Obama zijn medeleven betuigen en steun toezeggen. Christie, een Republikein van het pragmatische soort, ontving de president niet als politieke vijand – de man waarvan zijn partijgenoten hoopten dat hij bij de verkiezingen diezelfde maand een tweede termijn als president zou mislopen. De twee liepen op elkaar af met gezichten die bij een begrafenis passen, en schudden elkaar de hand, waarbij de andere hand van Obama op de schouder van Christie kwam te rusten. Was het, als je goed keek, zelfs geen ‘hug’, een hartelijke omhelzing?

Gen trouw aan een partij, maar aan een ambt

Dat heeft Christie geweten. Door die vriendelijke ontvangst van Obama, waarvan de beelden het hele land bereikten, gaf hij misschien wel duizenden conservatieve kiezers een soort toestemming om op Obama te stemmen, klonk de kritiek, liever dan op die rijke, Mormoonse, wat stuntelige Mitt Romney. Obama won de verkiezingen, en Christie moest zich jaren later, toen hij zelf een gooi naar het presidentschap deed, verdedigen.

“Er was nooit een omhelzing”, zei hij tegen Sean Hannity van de rechtse nieuwszender Fox News. En bovendien: “Als je de gouverneur bent van New Jersey, dan leg je een eed af. Je zweert geen trouw aan een partij, maar aan een ambt. En mijn werk was ervoor te zorgen dat als de president kwam, ik hoffelijk was en respectvol, en dat ik hem vroeg om hulp van de federale overheid.” Het had Obama wel extra presidentieel doen overkomen. “Maar dat deed ik niet, dat deed de storm.”

Christie had kunnen weten wat voor risico hij liep. Een paar jaar daarvoor had Obama een andere gouverneur wel degelijk een hug gegeven. Niet na een storm, wel in Florida. Het was in 2009, Obama was nog maar een paar weken president en hij gaf een toespraak in Fort Myers. De Republikeinse gouverneur Charlie Crist sprak een warm welkomstwoord. En daarna kwam Obama het podium op.

“Hij liep naar me toe”, schreef Crist later in het boek The Party’s Over, dat gaat over de verrechtsing van de Republikeinse partij. “We glimlachten allebei. Het applaus was al even enthousiast. We schudden handen. De president leunde naar voren en gaf me een hug. Reiken, trekken, loslaten. Als omhelzing was het niks bijzonders. Het was in nog geen seconde voorbij. Het was het soort hug die zegt: hé man, goed je te zien. Bedankt dat je er bent. Het soort hug die ik met duizenden en duizenden Floridianen heb uitgewisseld. Ik dacht er totaal niet bij na. Maar het veranderde mijn leven.”

Politiek vleugellam maken, dat was de bedoeling

Want Crist lag er bij zeer veel Republikeinen vanaf dat moment uit. De nieuwe Democratische president vanaf dag één politiek vleugellam maken, dat was de bedoeling. Crist had dat nooit opzij mogen zetten.

“Mijn partij-overstijgende hoop en dromen, zou ik tot mijn schok en teleurstelling ontdekken, waren veel te hoog gegrepen en hopeloos ouderwets.”

Een jaar later mislukte zijn poging om de Republikeinse kandidaat te worden voor een senaatszetel van Florida. Hij stapte uit de partij en deed als onafhankelijke kandidaat alsnog mee aan de verkiezingen voor die zetel, maar verloor. In 2012 werd Crist Democraat. In 2014 werd hij op het nippertje niet verkozen tot gouverneur van Florida, maar hij wist wel in het Huis van Afgevaardigden te komen. En dit jaar is hij opnieuw de Democratische kandidaat voor het gouverneurschap van Florida, de uitdager van Republikein Ron DeSantis.

Het was tegen die achtergrond dat Ron DeSantis president Joe Biden verwelkomde. Het was dus spannend hoe die ontmoeting zou gaan. En het moet gezegd, ze bleven aardig tegen elkaar. DeSantis was ‘goed bezig’, zei Biden. De president had alle medewerking gegeven aan het opruimen van bureaucratische belemmeringen voor praktische en financiële hulp aan de staat, zei DeSantis waarderend.

Met de poten in het bluswater

Al was er altijd nog wel ruimte voor een plaagstootje. Biden had de schade vanuit een helikopter bekeken, maar dat was nog iets anders dan met de poten in het bluswater staan, of liever gezegd het overstromingswater, wat DeSantis zowat letterlijk deed tijdens een rondgang door zijn staat. “Pas als je op de grond bent, zie je wat de orkaan heeft aangericht”, zei hij.

Biden nam de insinuatie sportief in ontvangst. “Ik neem onmiddellijk aan dat het er van daar veel erger uitziet. Maar vanuit de lucht kun je ook een hoop zien. En je kunt je er van alles bij voorstellen.”

Tijdens de rit van de landingsplaats naar de plek waar hij DeSantis zou ontmoeten, had de president wat meer details kunnen zien. Inclusief de middelvingers die hij kreeg van menige inwoner van het getroffen gebied. Want de polarisatie in de VS neemt echt nooit meer vakantie.

Bas den Hond is correspondent in de Verenigde Staten en schrijft wekelijks een column.