Een podcast over de escapades van voormalig koning Juan Carlos I houdt Spanje in zijn greep

Als er iemand met een ‘bulderende en kenmerkende’ stem belde, wist Corinna Larsen gelijk wie ze aan de lijn had. Voor haar was ‘Mister Sumer’ een verleidelijke minnaar – ‘een van de beste verleiders ter wereld’, ‘grappig en behoorlijk aanhoudend’.

Voor de rest van de wereld was de man toen nog de koning van Spanje. Mister Sumer was dan ook een alias, ontstaan uit een afkorting van het Spaanse Su Majestad el Rey. En de majesteit belde soms wel tien keer per dag, zo hopeloos verliefd zou hij zijn geweest.

Onderbuik van de koninklijke familie

Het is zeker niet voor het eerst dat Larsen over haar relatie met de Spaanse voormalige koning Juan Carlos I vertelt, maar nu wil ze alles uit de doeken doen in een achtdelige podcastserie, Corinna en de Koning. Larsen – ook bekend als Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn – zal daarin vertellen over de man die ze ‘totaal losgeslagen’ noemde, die ze heeft aangeklaagd omdat ze zich door hem geïntimideerd voelde en van wie zij gelooft dat hij haar bespioneerde via Spaanse inlichtingendiensten.

In een trailer op Spotify wordt de spanning alvast opgevoerd: een thriller en een misgelopen liefdesverhaal ineen, zo kondigt de presentator aan. “Ons verhaal toont de duistere onderbuik van de Spaanse koninklijke familie. Het biedt een venster naar de wereld van de ultrarijken, waarin op neushoorns en leeuwen wordt gejaagd en het geld vrijelijk tussen offshore bankrekeningen vloeit.”

Telenovela

De perikelen rondom de voormalige Spaanse koning lijken intussen aardig op het niveau van een matige telenovela – ter frustratie van koningshuisgezinde Spanjaarden, ter vermaak van anderen. Hoeveel Spotify en andere platforms betaalden voor de podcast is onbekend, maar gratis zal het niet zijn geweest. Voorbereid op een potentiële hit komt Larsen ook met een kledinglijn: Royal Hunt – jachtmode voor de gejaagden. Geïnspireerd door de podcast.

De reclames zijn zo lachwekkend ironisch dat het doet vermoeden dat het om een stunt gaat: “oorwarmers waarmee je jezelf ook heerlijk afsluit voor constante telefoontjes van je ex”, “camouflagekleding om je te verbergen voor agenten van de geheime dienst en woedende vrouwen”.

Of Larsen van Juan Carlos een schadevergoeding weet los te krijgen met haar aanklacht is de vraag – mogelijk dient die zaak ergens komende weken, nadat dit jaar een Britse rechter bepaalde dat Juan Carlos zich niet achter immuniteit kan verschuilen. Maar schadevergoeding of niet, intussen heeft Larsen alvast een manier gevonden om haar relatie met de voormalig koning te gelde te maken.

