Een ongelooflijke ontsnapping zet het gevangeniswezen van Zuid-Afrika te kijk

Johannesburg, juni 2022. De veroordeelde verkrachter en moordenaar Thabo Bester wordt herkend en gefotografeerd bij de kassa van een supermarkt. Hij draagt een zonnebril en is in het gezelschap van een lokale beroemdheid, een celebrity-dermatoloog. Vreemd. Volgens de autoriteiten is Thabo Bester al een maand dood.

Bester zou zijn omgekomen bij een brand in zijn cel in de zwaarbewaakte Mangaung-gevangenis, buiten de stad Bloemfontein. De Zuid-Afrikaan werd in 2012 tot levenslang veroordeeld nadat hij zijn toenmalige vriendin verkrachtte en doodstak. De rechter achtte hem ook schuldig aan een andere verkrachting en aan vijftien gewapende overvallen. Bester komt in de media bekend te staan als ‘The Facebook Rapist’ omdat hij zijn slachtoffers (vrouwen) benaderde en lokte via Facebook.

De foto uit de supermarkt wordt gedeeld met journalisten en met de inspecteur-generaal die toezicht houdt op het gevangeniswezen in Zuid-Afrika. Bij de politie is dan al bekend dat het verkoolde lichaam uit de uitgebrande cel niet dat van Bester kan zijn; het DNA komt niet overeen met het DNA van Besters moeder.

In september wordt het beveiligingshoofd van het gevangeniscomplex ontslagen. De man wordt ervan verdacht een ontsnapping te hebben gefaciliteerd. Een maand later komen de politie, de inspectie en het verantwoordelijke ministerie bijeen. Ze komen tot de conclusie dat Thabo Bester is ontsnapt. De ontsnapte leeft op dit moment prinsheerlijk in een dure buitenwijk van Johannesburg met Porsche Cayennes en Mercedes Benz’ op de oprit.

Valse, ongestempelde paspoorten

In maart komt de zaak aan het licht. GroundUp, de nieuwswebsite die de foto van Bester in handen heeft, besluit om tot publicatie over te gaan. Bester is meteen voorpaginanieuws en Twittergebruikers openen een klopjacht.

Bester en zijn vriendin, de bekende dermatoloog Nandipha Magudumana, ontvluchten Zuid-Afrika via de noordgrens en weten vier landen te doorkruisen voordat ze – op 12 april – in Tanzania worden gearresteerd. De twee hebben vervalste, ongestempelde paspoorten op zak en worden een dag later overgedragen aan de Zuid-Afrikaanse autoriteiten.

De publieke verontwaardiging is groot. Hoe kan een serieverkrachter acht maanden vrij rondlopen? Hoe kon Bester überhaupt ontsnappen uit een van zwaarst beveiligde gevangenissen van het land? De zaak komt niet uit de lucht vallen.

Stroomstootwapens en antipsychotica

Het Mangaung Correctional Centre nabij Bloemfontein werd in 2001 geopend om de druk op overvolle gevangenissen elders in het land te verlichten. In Mangaung is ruimte voor drieduizend gedetineerden en daarmee is het complex, naar capaciteit, de op twee na grootste privégevangenis ter wereld.

Tot vorige maand werd Mangaung beheerd door een Zuid-Afrikaanse dochteronderneming van de beveiligingsfirma G4S. Kort nadat de zaak-Bester in de publiciteit kwam, beëindigde de overheid het contract met GS4 vervroegd, waarmee het beheer onder het ministerie van gevangeniszaken zal komen te staan. Of dat tot beterschap leidt, valt te bezien.

Journalist Ruth Hopkins deed tien jaar onderzoek naar Mangaung en naar zo’n twintig andere gevangenissen in Zuid-Afrika. Ze noemt de sector ‘verziekt’. Mangaung spant volgens haar de kroon. “Het is een enorm corrupte, gewelddadige gevangenis.”

In 2013 onthulde Hopkins dat opstandige gedetineerden in Mangaung met stroomstootwapens en antipsychotica-injecties in het gareel werden gehouden. De verantwoordelijke minister stelde daarop een onderzoek in naar G4S, en Mangaung kwam onder ministeriële verantwoordelijkheid te staan. Na tien maanden kreeg G4S de leiding terug. Hopkins: “Niemand die verantwoordelijk was, is ontslagen. De directie, het management – iedereen bleef zitten.”

Een fraudeleus mediabedrijf

In een lijvig boek, The Misery Merchants, omschrijft Hopkins de Mangaung-gevangenis als een wetteloze jungle waar geld spreekt. “Aan alles daar hangt een prijskaartje. De beveiligers wilden een centje bijverdienen en Thabo Bester had klaarblijkelijk geld.”

Haar vermoeden wordt gestaafd door de nieuwswebsite The Daily Maverick, die vorige maand reconstrueerde hoe Bester vanuit zijn cel een fraudeleus mediabedrijf runde en in 2018 (virtueel) de Johannesburger elite kon toespreken op een conferentie – in tweedelig pak en met een designerhorloge om zijn pols.

Volgens Hopkins, die voor haar onderzoek zo’n 120 Mangaung-gevangenen heeft gesproken, kunnen gedetineerden vrij makkelijk aan telefoons komen en onderhouden ze direct contact met de buitenwereld.

Een gestolen lichaam

Tot nu toe zijn in de zaak acht mensen gearresteerd. Het stoffelijk overschot dat in Besters cel werd aangetroffen is volgens de politie van een 35-jarige man die in maart vorig jaar in elkaar zou zijn gezakt bij een taxistandplaats. Hij overleed terwijl hij gereanimeerd werd door ambulancepersoneel.

Het lichaam van de man zou vervolgens zijn gestolen uit een overheidsmortuarium. Hij zou bevriend zijn geweest met het beveiligingshoofd van de gevangenis, dat is gearresteerd en terechtstaat. Naast deze man zijn ook drie gevangenisbewaarders en een camerabediende opgepakt.

Thabo Bester verschijnt dinsdag in Bloemfontein opnieuw voor de rechter. Hij wordt verdacht van ontsnapping uit wettelijke hechtenis, het belemmeren van de rechtsgang, lijkschennis en fraude. Zijn handlangster Nandipha Magudumana en de andere gearresteerden worden verdacht van uiteenlopende misdrijven.

Het is nog niet bekend in welke gevangenis Bester zijn straf verder zal moeten uitzitten.

Lees ook:

Hoe de beruchte neushoornstroper Big Joe al tien jaar zijn straf ontloopt

Het blijkt bijzonder lastig om stropers te veroordelen in Zuid-Afrika. De zaak tegen Joseph Nyalungu, alias Big Joe, bewijst dat. Een falend rechtssysteem is daar debet aan, zag Trouw-redacteur Erik van Zwam in de rechtbank.