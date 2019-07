Een nieuwe snelweg van 2000 kilometer moet Rusland en China nader tot elkaar brengen

Ja, hij moet er echt komen. De Meridian-snelweg van Kazachstan naar Wit-Rusland kan de tijd die vrachtwagens erover doen om van China naar Europa te rijden flink bekorten. De Russische regering heeft vorige maand het groene licht gegeven voor dit enorme project, meldt de zakenkrant Vedomosti. Maar de financiering en de aanleg zijn nog altijd met veel vragen omgeven.

Het plan voor de snelweg is niet nieuw. In een overzicht van de nationale projecten van de Russische president Vladimir Poetin, dat in februari het licht zag, staat het al vermeld: “Eind 2024 zal het Russische deel van de Meridian-tolsnelweg gebouwd zijn.” Dat was papier, nu heeft de regering het plan daadwerkelijk goedgekeurd.

Het lijkt ook zo logisch: de kortste weg van China naar Europa loopt door Kazachstan en Rusland. Treinverbindingen zijn er al, maar een goede doorgaande snelweg nog niet. Kazachstan is ondertussen al aan het bouwen, met Chinees geld. De weg moet een belangrijke schakel worden in het Chinese plan voor een Nieuwe Zijderoute. Het Russische deel is ongeveer tweeduizend kilometer lang, van de grens met Kazachstan naar een punt waar de nieuwe route aansluit op de bestaande snelweg van Moskou naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk.

In 14 jaar terugverdiend

Een ondernemer die de weg wil aanleggen is er ook: Alexander Ryazanov, de voormalige vicevoorzitter van het gigantische Russische energiebedrijf Gazprom. Hij schat dat de aanleg bijna 600 miljard roebel kost (8,3 miljard euro). Die investering kan volgens Ryazanov in twaalf tot veertien jaar terugverdiend worden met tolgelden en de opbrengst van wegrestaurants en motels. Maar onafhankelijke waarnemers betwijfelen of hij genoeg financiers en andere adviseurs heeft.

Zonder de goedkeuring en financiering van China komt de weg er niet, en daar komt de politiek om de hoek kijken. Voor de Chinezen zijn deze infrastructuurprojecten niet alleen economisch van belang, ze zijn vooral een middel om invloed te krijgen. Poetin moet daarom de banden aanhalen met de Chinese president Xi Jinping, en daar is hij ook mee bezig. Tijdens een groot internationaal forum over de Nieuwe Zijderoute, in april in Peking, kwam de Meridian-snelweg ter sprake.

Ook voor Poetin is de weg deels een politiek project. Samenwerken met China past in zijn streven om zich af te zetten tegen de Verenigde Staten en de invloed in Europa te vergroten. En ondertussen kan het project wat lucht brengen in de Russische economie, die wordt afgeknepen door de westerse sancties.

Lees ook:

Nieuwe Zijderoute zet het Kazachse platteland buitenspel

Op het platteland van het Kazachstan wordt letterlijk druk aan de weg getimmerd. De Nieuwe Zijderoute moet het land voorspoed brengen, maar niet iedereen profiteert.