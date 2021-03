Een nieuwe post-brexit-irritatie: ruzie tussen EU en Verenigd Koninkrijk over vaccins

De ene post-brexit-irritatie tussen Brussel en Londen is nog niet overgewaaid of de volgende dient zich alweer aan. De nieuwste rel is onderdeel van internationale twisten over vermeend ‘vaccin-nationalisme’. De Britse regering is boos over een beschuldiging die voorzitter Charles Michel van de Europese Raad dinsdag uitte in een nieuwsbrief.

De oud-premier van België stelt daarin dat de EU, in weerwil van veel verwijten, juist grote hoeveelheden Covid-19-vaccins exporteert naar andere delen van de wereld. Italië hield vorige week weliswaar één grote partij AstraZeneca-vaccins tegen, bedoeld voor Australië, maar daar is het bij gebleven. “De feiten liegen niet”, aldus Michel. “Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben een regelrecht verbod op de export van vaccins of vaccincomponenten.”

Londen ontkent echter ten stelligste dat een dergelijk exportverbod van kracht is. Premier Boris Johnson onderstreepte woensdag in het Lagerhuis dat Michel het bij het verkeerde eind had. Overigens is het wel zo dat het VK (net als de VS) feitelijk geen vaccins exporteert.

Een pikant brexit-tintje

Toch was de regering zo verbolgen over Michels bewering dat ze de hoogste EU-diplomaat op het matje wilde roepen, en daar kreeg de kwestie een extra pikant brexit-tintje. Eerder dit jaar was er al wrevel toen Londen weigerde de huidige EU-ambassadeur (een Portugees) dezelfde hoge diplomatieke status te geven als ambassadeurs van ‘normale’ landen, wat de meeste andere landen in de wereld wel doen.

Brussel greep zijn kans om de ergernis daarover nog even onder de neus van Londen te wrijven door slechts een zaakgelastigde van de diplomatieke EU-vertegenwoordiging op dat vaccin-‘matje’ af te sturen.

Intussen heeft Michel zijn beschuldiging weliswaar iets afgezwakt, maar niet ingetrokken.

