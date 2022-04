Een Nederlands-Spaans begrotingsplan: Kaag pakt het in Europa anders aan dan Hoekstra deed

Voor de pandemie keurden ze elkaar geen blik waardig, het zuinige Nederland en het, laten we zeggen, zuidelijke Spanje. Maar twee jaar coronacrisis en een oorlog in het oosten maken alles anders. Maandag gaven de Nederlandse minister van financiën Sigrid Kaag en haar Spaanse collega Nadia Calviño in Luxemburg samen een persconferentie over de Europese begrotingsregels.

“Je kunt wel eeuwig blijven palaveren over verschillen in aanpak, maar je kunt je ook concentreren op de overeenkomsten”, zei de Nederlandse minister. Daarmee nam ze afstand van haar voorganger Wopke Hoekstra, die twee jaar geleden juist de confrontatie met Spanje opzocht.

Kaag had onlangs al in een toespraak in Maastricht aangekondigd dat Nederland van plan is om niet langer dwars te liggen in het debat over de zogenoemde schuldafbouwregels. Die wil ze moderniseren. Ze zei dat ze daarover met haar collega’s in gesprek zou gaan.

Simpeler

In haar Spaanse collega Calviño vond ze in de afgelopen weken een medestander. Samen presenteerde het tweetal gisteren een voorstel om de regels simpeler te maken. Nederland en Spanje stellen voor om de hoofdlijnen van de begrotingsregels intact te houden, maar om verandering aan te brengen in de regels over hoe landen met hun staatsschuld moeten omgaan.

Tot nu toe was het de bedoeling dat Europese landen met een te hoge staatsschuld, die in twintig stapjes moeten terugbetalen. Precies op dat punt viel Hoekstra Spanje destijds aan. En niet alleen Spanje: aan de eis werd eigenlijk in het algemeen weinig gehoor gegeven.

De vooruitzichten voor de komende jaren zijn nog minder rooskleurig. Nu de landen in de eurozone flink moeten investeren in de klimaatmaatregelen en tegelijk zo snel mogelijk minder afhankelijk moeten worden van Russisch gas, moeten ze fors investeren. Daarmee worden hun schulden eerder hoger dan lager.

Laat landen zelf een plan maken

Nederland en Spanje hebben nu samen voorgesteld om landen zelf een plan te laten maken. Ze kunnen aan Brussel zelf laten weten hoe en wanneer ze hun schuld denken te gaan verminderen. Brussel ziet er dan op toe dat ze dat plan ook daadwerkelijk uitvoeren.

“Europa leeft in een ongeëvenaarde tijd, waarin een serieuze inflatiedreiging heerst, waarin economische groei en toekomstige investeringen onder druk staan”, zo schreef het tweetal aan hun collega’s in de Eurogroep, de club van ministers van financiën van de eurolanden.

Ze vragen nu van lidstaten om buffers te bouwen voor volgende economische schokken, maar hoe de landen dat doen mogen ze zelf in een plan aangeven. In dat plan moet staan welke economische hervormingen ze gaan doorvoeren, welke investeringen en hoe ze hun uitgaven in de hand gaan houden.

Meer verantwoordelijkheidsgevoel

Als je het zo aanpakt, hopen Kaag en Calviño, voelen landen zich meer verantwoordelijk voor de begrotingsregels dan als Brussel die van bovenaf oplegt. De controle op de nieuwe regels moet dan wel strenger worden.

“We hebben van de coronacrisis geleerd hoe belangrijk het is om een eenheid te zijn”, zo verklaarde Kaag de veranderde Nederlandse benadering.

In de Eurogroep, die maandag bijeenkwam, is nog niet gesproken over het Spaans-Nederlandse plan. De agenda werd gedomineerd door de Oekraïense crisis en mogelijke nieuwe sancties tegen Rusland, een onderwerp waarover deze week in verschillende Europese samenstellingen verder wordt gepraat. Ook spraken de minister over de inflatiecijfers.

Europees commissaris Paolo Gentiloni (economie) zei wel dat hij blij was met het Spaans-Nederlands initiatief. “Dat dit is gemaakt door twee landen die normaal tegenover elkaar staan, is bemoedigend. De denkrichting is ook de onze.”

