Een nederlaag voor de DUP: abortus mag voortaan in Noord-Ierland

Dinsdag is de wet die al voor de rest van het Verenigd Koninkrijk geldt ook in Noord-Ierland van kracht geworden. Tot op heden wist de DUP al jaren modernisering van de abortuswet tegen te houden. Noord-Ierse vrouwen die een ongewenste zwangerschap onderbraken, waren strafbaar. Wel konden ze voor een eventuele abortus kosteloos naar Engeland reizen.

De wetswijziging was begin deze maand ingezet door een rechter in Belfast, die bepaalde dat geen enkele vrouw meer door het trauma hoefde dat Sarah Ewart in 2013 beleefde. Ewart moest naar Engeland voor een abortus bij een vreemde arts nadat haar was verteld dat haar baby de geboorte niet zou overleven. Ze was graag in haar eigen ziekenhuis gebleven en door haar eigen arts geholpen, maar dat was illegaal.

Afgelopen zomer werd in Westminster al een wet aangenomen die een begin maakte met het beëindigen van het verbod op abortus in Noord-Ierland. De rechter maakte op 3 oktober de legalisatie compleet.

‘Het is een beschamende dag’

De wijziging kon toen alleen nog worden teruggedraaid als de regering van Noord-Ierland daar een meerderheid voor zou vinden. Die is al meer dan 1000 dagen niet bijeen geweest, na een ruzie tussen de twee grootste partijen, DUP en Sinn Fein, over financiële malversaties door de DUP.

De DUP-politici deden maandag nog een poging de regering bijeen te roepen, maar alleen de DUP kwam opdagen. Omdat er ook geen voorzitter is die door alle partijen is geaccepteerd, werden de door één fractie genomen besluiten niet geaccepteerd.

Nu zijn zwangerschapsonderbrekingen binnen de eerste 24 weken legaal geworden. Arlene Foster, de leider van de DUP, reageerde bedroefd. “Het is een beschamende dag”.

In de Ierse Republiek is abortus toegestaan sinds een meerderheid van de bevolking dat een jaar geleden in een referendum bepaalde.

