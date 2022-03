Een maand oorlog in Oekraïne: de angst maakt plaats voor strijdbaarheid en veerkracht

De oorlog duurt nu een maand. Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen zit sinds het begin van de oorlog in Kiev en ziet de stad en haar inwoners veranderen.

Het was de eerste volledige oorlogsnacht. Het was doodstil op straat in Kiev. Ik kwam rond 02.00 uur de stad binnengereden samen met een Oekraïner die in Polen woonde en zijn moeder ging evacueren. De oorlog was bijna 24 uur oud. Ik hoorde nog geen oorlogsgeluiden. Maar soms is juist de stilte in een oorlog oorverdovend. Je leeft met de angst wat het volgende harde geluid zal zijn.

Het hotel waar ik stopte, liet mij niet inchecken en zei: ‘We gooien om 7.00 uur alle gasten eruit, we gaan dicht’. Buiten, op zoek naar een ander hotel, kwam ineens dat harde geluid: geen bom maar het luchtalarm. Ik wist niet wat de exacte dreiging was en dook onder in een metrostation, waar de perrons vol slapende mensen lagen. En ik vroeg mij af of de Russen nu al bommen op het centrum van Kiev zouden gooien, of dat ze de druk langzaam wilden opvoeren.

Die eerste oorlogsnacht is inmiddels ruim een maand geleden, maar de gevoelsduur is zeker het dubbele. Een maand in Kiev is als wonen in de tijd, zonder dat de klok vooruitgaat.

In die maand zijn de beschietingen op de stad toegenomen. Dan werd een flatgebouw geraakt, dan weer een winkelcentrum. Veelal civiele doelen. Al kon ik rond het vernietigde winkelcentrum Retroville veel militaire activiteit van Oekraïne constateren.

Geraakte trolleybus

Ook schieten er in Kiev dagelijks luchtdoelraketten omhoog, op zoek naar Russische raketten en in het begin soms nog straaljagers. Ook neergehaalde raketten veroorzaken enorme schade. En ze kunnen overal terechtkomen. Ik tekende die drama’s op, op verschillende plekken, zoals bij een geraakte trolleybus, waar een passant werd gedood. Zo woon je een vredige buurt, kilometers van de frontlinie, zo is het een oorlogszone.

Terwijl de gevaren in deze stad toenamen, gebeurde het tegenovergestelde van wat je zou verwachten. Er kwamen steeds meer mensen terug op straat. Er is nu veel meer verkeer dan in de eerste oorlogsweek. Verkeer dat niet alleen maar de uitgang van de stad zoekt. Inwoners van Kiev gaan niet meer alleen naar de supermarkt of de apotheek, de enige winkels die in het begin open waren. Ze zoeken ook het park op. Dan zie je ze tafeltennissen of basketballen. De oorlog begon in de winter, met sneeuw zelfs. Inmiddels is het voorjaar, met zachte temperaturen.

Er zijn ook weer andere, minder essentiële, winkels open. En meer cafés. Dorothy Ortsman (26) zit te roken op het terras van een café aan Reitarska straat. Een hipster buurt, zo zegt ze. “De eerste drie dagen van de oorlog heb ik niet gegeten of geslapen. Ik was te nerveus en te bang. Daarna werd ik vrijwilliger.” Ze ging eten van een restaurant naar de troepen brengen. En knapte daarvan op. “Ook heb ik een soldaat van het checkpoint naast mijn huis, mijn sleutel gegeven, zodat hij bij mij kan douchen.”

Een gewonde inwoner in het centrum van Kiev. Beeld AFP

In de verte klinkt een explosie. Ortsman kijkt, maar blaast rustig wat rook weg. “Ik hoop dat het onze troepen zijn. Elke dag blijf ik positief. Wij weten waar we voor vechten, de Russen niet. De Sovjet-Unie bestaat niet meer.” Haar moeder en zus zijn naar Nederland gevlucht. “Ze zitten bij mijn broer in Amsterdam. Die woont daar al tien jaar. Maar ik blijf hier, het is mijn land.”

Bloemen verkopen

Een paar meter van een onlangs gebombardeerd metrostation zit Halina Godovanik op de stoep bloemen te verkopen. “Ik ben geen bloemist, maar werk in de kinderopvang. Die is dicht. Ik werd gek van het thuiszitten. Vrienden hebben een bloemenopslag en zeiden, ‘probeer maar wat te verkopen.’”

Ze kan zich na een maand oorlog nog niet voorstellen dat het gauw stopt. “Als het gebeurt, zal ik springen, schreeuwen.” Haar gezicht straalt.

Maar het stoppen van de oorlog is voorlopig nog niet in zicht. De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne gaan moeizaam. Dus weet Kiev nog steeds niet waar het de komende tijd rekening mee moet houden. In het begin dacht iedereen dat een zware aanval op de stad aanstaande was.

Kiev werd iedere dag steeds meer een fort, met overal checkpoints en wegblokkades, die steeds steviger en hoger werden. Maar de zware aanval bleef uit. Ook wijst niets erop dat Russische troepen zich binnenkort een weg zullen gaan banen door dit hindernissenparcours. Na een snelle opmars in het begin hebben de Russen te weinig bereikt rond Kiev. Uit de noordwestelijke voorsteden komen berichten dat de Russen terrein verliezen. Net als aan de oostkant van de stad. Aan de zuidkant kun je nog steeds de hoofdstad uit. Er is geen sprake van een omsingeling.

Toch is daarmee de dreiging van de Russen niet verdwenen. Langeafstandswapens kunnen zo’n beetje elke hoek van het land bereiken en dus ook elke wijk van deze stad. Een nog groter Russisch terreinverlies net buiten Kiev zou zelfs negatief kunnen uitpakken en tot wraak leiden, waarbij de stad zwaardere raketaanvallen krijgt te verduren. Ook zijn de beschietingen die nu al dagelijks plaatsvinden ongetwijfeld een manier om druk op de onderhandelingen te zetten: ‘Dit gebeurt als we onze zin niet krijgen’.

Menselijke reactie

Het luchtalarm gaat nog steeds met regelmaat en moet de afgelopen maand minstens honderd keer zijn af gegaan. Toch melden zich steeds minder mensen in de schuilkelders. Veerkracht zou je het kunnen noemen. Of gewoon een logische menselijke reactie. Als je om welke reden dan ook hebt besloten in Kiev te blijven, dan is het eenvoudigweg niet vol te houden om de hele dag te denken dat binnenkort jouw levenseinde wacht. Je krijgt juist eerder het gevoel: de stad is buitengewoon groot, wat is de kans dat de volgende raket precies jou treft. Ook vallen de meeste raketten in bepaalde wijken: aan de noord- en noordwestkant van de stad, waar kilometers verderop de Russen zich ingraven.

Toch zijn er wel degelijk mensen die al vanaf dag één in een schuilkelder leven. Op het diepste metrostation van de wereld, Arsenalna, 105,5 meter onder de grond, ligt Dimitri Melnichenko op een matrasje op het perron. Hij komt uit het oosten van Oekraïne. “Ik wil hier het einde van de oorlog afwachten. Ik hoop dat het hooguit nog een maand duurt.” Hij zegt wel af en toe buiten te komen. Maar binnen valt volgens hem goed te leven. Er zijn sanitaire voorzieningen en er is internet. Enorm zware roldeuren kunnen het metrostation helemaal van de buitenwereld afsluiten en veranderen in een atoombunker.

Ook Joelia Rolosovska leeft hier. Eigenlijk niet eens zozeer uit angst voor bommen. Ze vindt het onprettig om in haar eentje in haar appartement in Kiev te zitten. “Ik werk voor een bedrijf dat appartementen verhuurt. Maar nu staat veel leeg en ik woon daartussen. Ik ben bang voor vreemde figuren die dan bij je langskomen.” Ze doelt op de provocateurs, de slaapcellen, mensen die in dienst van Poetin zijn en van binnenuit de Russen moeten helpen. Door aanslagen te beramen of doelen aan te wijzen die kunnen worden gebombardeerd of door het gevecht aan te gaan met Oekraïense veiligheidstroepen. Dat laatste gebeurde een aantal keer in het begin van de oorlog. Een van de grootste vuurgevechten was anderhalve kilometer van mijn hotel.

Voorzichtiger met foto's

Het valt lastig te bepalen hoe groot het ‘infiltrantenprobleem’ nu exact is. Vrijwel iedereen is daarmee bezig. Aangemoedigd door de Oekraïense overheid die kort na 24 februari de inwoners van Kiev heeft gevraagd ‘verdachte personen of situaties’ te melden. En dus zíen die veel verdachte situaties en bellen de politie. Ook als er gewoon een Nederlandse journalist aan het werk is. Dit is de oorlog (en ik ben 25 jaar oorlogsverslaggever) waarin ik het meest ben gecontroleerd. En het meest uitgebreid. Ook ben ik steeds voorzichtiger geworden met het nemen van foto’s. Voor je het weet staat er iemand van de burgerwacht naast je die je aanhoudt tot de politie er is.

Een man houdt de wacht bij een checkpoint. Beeld AFP

Op die momenten moest ik vaak horen: ‘Waarom krijgen we van jullie geen no-flyzone?’ Intussen creëren ze dan voor mij een soort ‘no-lie-zone’: ze pakken je paspoort en dan moet je de informatie daarop zonder aarzelen kunnen oplepelen. Tijdens de avondklok, tussen 20.00 en 7.00 uur, als alleen het leger, politie, of medisch personeel de straat op mag, komt daar ook nog een wachtwoord bij. Volgens Sergeii Velychanskyi, lid van de burgermilitie van het leger die een checkpoint in Kiev bewaakt, gebruiken ze vaak woorden die Russen moeilijk kunnen uitspreken. “We pakken zo geregeld nog infiltranten op. Pas nog vier.”

In de strijd om de vrijheid van Oekraïne moeten verder steeds meer zaken in het gelid. Oppositiepartijen met een link naar Rusland zijn opgeschort. President Volodimir Zelenski besloot dat landelijke tv-stations één platform worden.

Het gaat verder dan bijvoorbeeld het verbod op de verkoop van alcohol dat vrij snel na het uitbreken van de oorlog werd ingesteld. Geen gek plan overigens, wanneer je net duizenden wapens aan burgers hebt uitgedeeld. De schappen met alcohol staan nu vol en zijn met plastic afgedekt in de supermarkt. Andere schappen raakten na een paar weken juist steeds leger: er waren even tekorten aan brood, melkproducten en meel, maar een deel is weer aangevuld.

Familierelaties

Als het om de familierelaties gaat: in­woners die van Russische oorsprong zijn en nog familie en vrienden daar hebben, zijn in een moeilijke spagaat terechtgekomen. Nadya Khymych is Russisch. Ik tref haar in een schuilkelder onder een flatgebouw waar ik even naartoe ben gegaan, omdat er vlakbij een explosie klonk, gevolgd door het luchtalarm. “Ik kan nog steeds niet geloven dat mijn moederland dit doet”, zegt ze bedeesd. Haar zoon woont in Rusland, net als haar broer. “Hier zijn broeders elkaar aan het vermoorden. En allemaal omdat Poetin dacht dat hij nu ook de rest van Oekraïne kon afpakken.”

Ook de moeder van Nikita Nikolaienko (26) die als mijn tolk werkt, woont in Rusland. “In Sotsji. Ik had zeker in het begin moeizame gesprekken met haar. Na een maand oorlog begrijpt ze eindelijk wat hier gebeurt. Doordat ik het haar vertel.”

Intussen weet niemand wanneer de oorlog voorbij zal zijn. Mijn tolk kan niet wachten. “Ik had de avond van 23 februari nog een feest. Een paar uur later werd het oorlog. Ik denk nu steeds: het zal toch wel voor de zomer voorbij zijn.”

Maar intussen gaat de oorlog nog gewoon verder. Het wordt een uitputtingsslag voor de inwoners van Kiev. En ook als je hier als journalist werkt. Even pauze en jezelf weer opladen is nodig, om scherp te blijven. Het voelt altijd dubbel, dat privilege om weg te kunnen, terwijl zovelen in dit land klem zitten in deze verschrikkelijke oorlog. Maar ik weet dat ik binnenkort terugkom, want ik laat een deel van mijn bagage hier achter. En zoals ik die eerste nacht in dat ene hotel niet kon inchecken, zo vind ik het nu moeilijk om even uit te checken.

