Een keihard en bitter vonnis voor de Catalaanse separatisten

Protesten barstten gisteren los in ­Catalonië nadat de Spaanse rechter uitspraak had gedaan in een nu al historisch geworden rechtszaak. Demonstranten uitten met blokkades hun ongenoegen over de forse celstraffen tot dertien jaar die eerder op de dag door het Hooggerechtshof in Madrid waren opgelegd tegen twaalf kopstukken van de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd.

Catalaanse politici en burgerleiders zijn veroordeeld voor opruiing en ­misbruik van publiek geld rond het onafhankelijkheidsproces in 2017. De zwaardere aanklacht, rebellie, acht het hof echter niet bewezen.

De Spaanse justitie hoopt nu ook dat het vonnis de weg vrijmaakt voor berechting van de grote afwezige tijdens het megaproces: de afgezette Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont. Hij verblijft in zelfverkozen ballingschap in België om rechtsvervolging in Spanje te voorkomen. Maar nu de rebellie-aanklacht van tafel is, hoopt Spanje hem met een nieuw aangepast uitleveringsverzoek alsnog in Madrid voor de rechter te krijgen.

Onder het bewind van Puigdemont vond op 1 oktober 2017 in Catalonië een door het Constitutioneel Hof verboden onafhankelijkheidsreferendum plaats. Het gevolg was een diepe politieke en maatschappelijke crisis die uitmondde in een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring in het Catalaans parlement. Waarna Madrid het regiobestuur overnam en Justitie separatistische kopstukken vastzette.

Geen zwaar geweld

Het Hooggerechtshof acht nu bewezen dat de toenmalige regioregering met gebruik van publiek geld en separatistische burgerorganisaties heeft geprobeerd om op illegale wijze een onafhankelijk Catalonië te verwezenlijken.

Sprake van geweld was er tijdens het onafhankelijkheidsproces volgens het bijna 500 pagina’s tellende vonnis wel degelijk. Maar niet dusdanig dat de veroordeelden schuldig zijn aan ­rebellie of lidmaatschap van een criminele organisatie.

Puigdemont’s voormalig vice-­regiopresident Oriol Junqueras kreeg met 13 jaar de hoogste celstraf te ­horen. Verschillende oud-regioministers moeten tussen de tien en twaalf jaar de gevangenis in, terwijl de voormalig voorzitter van het Catalaans parlement Carme Forcadell 11,5 jaar cel kreeg. De separatistische burgerleiders van Òmnium Cultural en de Nationale Catalaanse Assemblee, die bekend staan als de twee Jordi’s, kregen negen jaar cel. Drie verdachten die op vrije voeten zijn, kwamen er met lichtere straffen vanaf.

Vliegvelden geblokkeerd

De veroordeelden kunnen naar het Constitutioneel Hof stappen om de uitspraak aan te vechten. Maar aangezien de separatisten Spanje’s hoogste rechtsorgaan als partijdig zien, ligt een stap naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens meer voor de hand. Catalaanse onafhankelijkheidsgezinden reageerden met afschuw op het vonnis en gingen de straat op. De demonstraties van een protestgroep die zich ‘Democratische Tsunami’ noemt richtte zich op het vliegveld van Barcelona. Daar ontstond een chaotische situatie toen demonstranten probeerden de luchthaven plat te leggen. Een politiemacht voerde charges uit, terwijl reizigers en vliegpersoneel – lopend met rolkoffertjes – van of naar het Josep Tarradellas-vliegveld probeerden te komen. Veel vluchten raakten vertraagd. Later op de dag trokken actievoerders ook naar het vliegveld van Madrid om er blokkades op te werpen.

Demonstranten blokkeerden ook op verschillende punten in Catalonië ­wegen en liepen over het spoor van de hogesnelheidstrein tussen Barcelona en het onafhankelijkheidsbastion ­Girona. In de Catalaanse hoofdstad waren de straten gevuld met demonstranten. ‘Het is geen gerechtigheid maar wraak’, klonk het daar.

Politieke delicten

Demissionair premier Pedro Sanchez zei in een reactie op het vonnis dat “niemand veroordeeld is voor zijn ideeën, maar voor politieke delicten”. Opvallend genoeg sprak Sanchez ook in het Engels, in lijn met een Spaanse campagne om de standpunten van Madrid ditmaal wél internationaal ­onder de aandacht te brengen. Zijn voorganger Rajoy legde het tijdens het onafhankelijkheidsproces twee jaar terug vaak af tegen de geoliede ­separatistische lobby.

De onafhankelijkheidsgezinde Catalaanse regiopresident Quim Torra noemt het vonnis van het Hooggerechtshof ‘een belediging voor de ­democratie en minachting voor de ­Catalaanse samenleving’. Torra eist amnestie voor de veroordeelden en zweert het onafhankelijkheidsproces hoe dan ook door te zullen zetten.

Het is de vraag of de nieuwe protestgolf in Catalonië krachtig genoeg zal zijn om de Spaanse politiek, net als twee jaar terug, nog eens voor het blok te zetten.

