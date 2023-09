Een jaar na verwoestende overstromingen krabbelt Pakistan maar moeizaam op. ‘We hebben niks meer’

Een jaar geleden werd Pakistan getroffen door ongekende overstromingen. Een derde van het land stond onder water. In de provincie Sindh hebben mensen nog altijd geen onderdak.

Halima klinkt nog net zo wanhopig als vorig jaar. Toen was haar dorpje, een stuk of vijftien huizen vlak bij de stad Mehar in de zuid-Pakistaanse provincie Sindh, in een eiland veranderd. Haar huis was ingestort. Het water in de velden stond toen zo hoog dat je er met een motorboot kon varen.

Nu wordt het dorp omringd door de frisse groene kleur van jonge rijstplanten. En in plaats van in de halfopen stal met buffels, slaapt Halima weer onder een eigen dak. De ventilator aan het plafond, die werkt dankzij een groot zonnepaneel dat buiten de bakstenen eenkamerwoning op de grond ligt, houdt haar koel. Maar verder is de situatie in de loop van het jaar alleen maar verslechterd voor haar, haar vijf kinderen en kleinkinderen. De noodhulp, die vorig jaar maar mondjesmaat op gang kwam, bereikte haar nooit.

Een jaar na de zware overstromingen schat hulporganisatie Unicef dat er nog steeds 8 miljoen mensen in de vorig jaar getroffen gebieden zonder toegang tot schoon water leven. Anderhalf miljoen kinderen hebben te maken met ondervoeding.

Sociaal werker Shakila Memom (links) met Pathani voor het huis dat zij en haar familieleden bouwen met subsidie. Beeld Aletta Andre

Het vee is verdronken

“De kinderen zijn vaak ziek”, zegt Halima – ze heeft geen achternaam. “Vorig jaar waren alle gewassen verwoest en konden we niets verdienen. Ons vee is ook verdronken. Ik had nog een buffel en een geit, maar hoe kon ik hen voeden, wanneer ik mijn eigen maag niet eens kon vullen?”

De beesten zijn nergens meer te bekennen. Of ze zijn overleden, of verkocht, vertelt Halima niet. Hoe dan ook kunnen haar kleinkinderen hun verse melk niet meer drinken. “Mijn zoons hebben met dagarbeid wat kunnen verdienen voor deze kamer.” Een huis noemt ze het niet. Het heeft geen keuken en geen badkamer of toilet, enkel een aantal bedden om op te slapen.

De overheid van de provincie Sindh is inmiddels begonnen met het geven van subsidies aan mensen die hun huis opnieuw moeten bouwen. Halima heeft hier nog niets over gehoord, zegt ze. Haar buren ook niet, net als anderen in de dorpen in Sindh. In het dorp Andal Mahar, een half uur rijden van de stad Sukkur, wordt al wel volop gebouwd. Musmat Pathani en een aantal familieleden dragen cement vanuit een grote put in schalen op hun hoofd naar een gloednieuw huis. De drie kamers staan al, maar het dak moet nog versterkt worden.

Van een afstandje kijkt Shakila Memom toe. Zij is sociaal werkster bij de lokale ngo SRSO, die in een aantal dorpen namens de overheid het huizenproject overziet, en legt uit hoe Pathani’s nieuwe huis beter bestand is tegen overstromingen. “Het huis ligt een stuk hoger”, zegt ze terwijl ze de eerste kamer instapt, ongeveer een meter boven de grond. “Daarnaast schrijven de richtlijnen een beter dak voor.” Ze wijst naar boven, waar het plafond bestaat uit dunne houten balken en dik plastic. “Dit is de stijl van het oude huis. Maar momenteel wordt gebouwd aan een steviger dak, zodat dit met hevige regenval ook niet kan instorten. Het water komt straks nergens binnen – niet van boven en niet van beneden.”

Van de 2,1 miljoen klimaatbestendige huizen die de provincie Sindh hoopt te subsidiëren is er nu geld voor 350.000 – deze worden door de Wereldbank gefinancierd. Honderdduizend subsidies zijn al deels gegeven – de huiseigenaren krijgen voor elke bouwfase een deel van het totaalbedrag, 300.000 Pakistaanse roepies (omgerekend 900 euro). Volgens een persbericht van de Wereldbank uit augustus van dit jaar is dit bedrag voldoende voor de bouw van een huis dat een toekomstige overstroming kan weerstaan.

Beeld Aletta Andre

Lening voor bouwkosten

Pathani is het hier niet mee eens. “Wij hebben een lening van nog eens 150.000 roepies (450 euro) moeten afsluiten voor alle bouwkosten.” Ze is desondanks blij met de subsidie, want een huis is een eerste levensbehoefte. “We hebben na de overstroming zeker een maand in de openlucht gezeten. We konden niet langer zonder dak in de hitte overleven. Daarom maken we met moeite de kosten die nodig zijn voor een huis.” In de woning van drie kleine kamers gaan straks negen familieleden wonen. “De hulpverleners hadden zich moeten realiseren hoe duur het tegenwoordig is om een huis te bouwen”, zegt ze.

Het gaat niet best met de economie van Pakistan. Na de overstromingen van vorig jaar liep de voedselinflatie vanwege mislukte oogsten nog verder op. Ook bouwmaterialen en elektriciteit zijn flink duurder geworden. Memom van SRSO beaamt dit. “De meeste mannen vertellen ons dat de subsidie niet genoeg is. En de mensen hebben ook geen spaargeld. Maandenlang konden zij niet of nauwelijks werken, doordat ze ontheemd waren en naar kampen ver weg moesten verhuizen.”

Ze laat vieze poelen stilstaand water tussen de huizen in het dorp zien. “Er zijn hier geen toiletten, geen riolen, geen sanitaire voorzieningen. Dat was er allemaal wel, maar is door de overstroming verwoest. Door deze viezigheid kampen de mensen ook met ziektes. Al met al raakte het leven van de mensen zwaar verstoord, en het gaat veel tijd kosten voordat zij het weer op de rails zullen hebben.”

De provincie Sindh werd het zwaarst getroffen van heel Pakistan. Zeventig procent van deze provincie stond onder water en op veel plekken bleef het water maandenlang staan. Er viel zoveel regen in korte tijd dat dit aan klimaatverandering werd toegeschreven. Extreme hitte in de maanden voor de moesson had de grond bovendien dusdanig opgedroogd, dat het water niet snel kon zakken. Ook droeg de hitte bij aan het smelten van gletsjers in de bergen in het noorden van het land, waar de doorbraak van gletsjermeren de eerste overstromingen veroorzaakten.

Beeld AFP

Emotioneel beroep

Pakistan deed daarom een emotioneel beroep op het westen, dat relatief veel meer broeikasgassen uitstoot. De donaties vielen echter tegen, en veel herstelwerk moet nog een donor vinden. Los van de subsidies voor klimaatbestendige huizen heeft de regering van Sindh onlangs plannen bekendgemaakt voor subsidies aan boeren en het herstellen van wegen, irrigatiesystemen en scholen, maar wie dit alles gaat betalen is nog onduidelijk.

In heel het land raakten 34000 scholen onbruikbaar, de meeste in Sindh, waarvan er tot nu toe nog maar 4000 hersteld zijn. “De voornaamste reden is een gebrek aan middelen”, zegt Wakeel Achmed, programmadirecteur in Sindh van de ngo Save the Children. Pakistan was voor de overstromingen heel streng in het toelaten van internationale hulporganisaties. Save the Children was in 2022 een van de eerste internationale ngo’s die toestemming kreeg om in het hele overstromingsgebied te werken.

In het district Khaipur laat Wakeel een van de vele onbruikbare scholen zien. Een omheiningsmuur is ingestort, de schimmel staat op de muren en de schommels staan in een permanente plas water. “De overheid heeft niet genoeg geld om te doen wat nodig is voor het land, en is afhankelijk van internationale donoren”, zegt Wakeel. Met lokale partners runt de ngo nu tijdelijke scholen in tenten. “We dachten dat dit voor de noodhulp-periode van zes tot acht maanden zou zijn. Maar helaas zijn de meeste scholen nog steeds onbruikbaar.”

In Khaipur konden al wel twee scholen opgeknapt worden. ‘Geopend op 31 juli 2023', staat op een bord bij een van de twee. De scholen met prioriteit werden geïdentificeerd door de overheid, legt Wakeel uit, op basis van waar de meeste kinderen in de buurt wonen. De uitvoering nam Save the Children voor zijn rekening, samen met de lokale ngo Legal Rights Forum. De kosten bedroegen ruim 2 miljoen roepies (6000 euro), wat werd gedoneerd door een Britse hulporganisatie.

Daarmee zijn de problemen van de kinderen niet voorbij. Ook in het nieuwe, vrolijk gekleurde klaslokaal klinken dezelfde verhalen van uitzichtloosheid: verdronken vee, verlies van inkomsten, ingestorte huizen en ondervoeding. En in het huidige tempo van planning en financiering, gaat herstel nog jaren duren.

Met medewerking van Arsalan Bakhtiar en Dilshad Khan

Beeld Thijs van Dalen

Aan VN-vraag voor hulp is slechts deels voldaan Eind augustus 2022 vroeg Pakistan om hulp toen uit satellietbeelden bleek dat een derde van het land onder water stond. Naar schatting 33 miljoen mensen werden getroffen, van wie 8 miljoen mensen ontheemd raakten. 1730 mensen kwamen om. Ongeveer een miljoen huizen waren volledig ingestort, en nog veel meer zwaar beschadigd. Vee verdronk en honderdduizenden hectares landbouwgrond werd verwoest. 13.000 kilometer aan wegen, 410 bruggen en 34.000 scholen werden verwoest. De VN vroeg donoren aanvankelijk om 160 miljoen dollar, een bedrag dat in oktober werd verhoogd naar 815 miljoen dollar – maar zoveel werd nooit gedoneerd. In december stond de teller op ongeveer een derde van het gevraagde bedrag en in juni van dit jaar op slechts twee derde. Los van noodhulp, heeft de regering berekend 16,3 miljard dollar nodig te hebben voor herstelwerkzaamheden. In januari beloofden verschillende landen en ontwikkelingsbanken hier 9 miljard dollar aan bij te dragen – voornamelijk in de vorm van leningen. De meeste van deze herstelwerkzaamheden moeten echter nog gepland worden, dus dat geld is er nog lang niet allemaal.

