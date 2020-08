Een historisch Trump-akkoord, net vóór de verkiezingen

Zoals altijd documenteerde de Amerikaanse president Trump het resultaat van zijn internationale politieke onderhandelingen trots op Twitter. Het akkoord tussen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Israël, dat tot stand kwam door bemiddeling van de Verenigde Staten, noemde hij een ‘enorme doorbraak’ en ‘een historische vredesovereenkomst’.

De Emiraten en Israël hebben afgesproken de relatie tussen de twee landen te gaan normaliseren. De komende weken zullen delegaties van beide landen afspraken gaan maken over vliegverkeer, veiligheid en toerisme en zullen er over en weer ambassades worden geopend. De Verenigde Arabische Emiraten wordt daarmee de eerste Golfstaat en het derde Arabische land met diplomatieke banden met Israël.

Geen verrassing

Om een akkoord te bereiken moest de Israëlische premier Benjamin Netanyahu wel een belangrijke concessie doen. Zijn annexatieplannen zijn op de lange baan geschoven. Israël zal voorlopig geen nederzettingen gaan inlijven, zo staat te lezen in een gezamenlijke verklaring die Trump gistermiddag namens de drie betrokken landen deelde. In plaats daarvan zal Israël zich richten ‘op het uitbreiden en normaliseren van de banden met andere landen in de Arabische en moslimwereld’.

Het komt niet als een verassing dat Israël voorlopig afziet van annexatie. De plannen van Netanyahu, vastgelegd in het regeerakkoord met voormalig aartsrivaal Benny Gantz, om delen van de Westelijke Jordaanoever formeel in te lijven, kwamen hem op veel internationale kritiek te staan. Zo dreigde Jordanië dat annexatie zou uitlopen op ‘een groot conflict’ en werd in de EU al gesproken over mogelijke sancties. Toch benadrukte Netanyahu gisteren in een televisierede

Veroordelingen van het akkoord

dat zijn plannen om delen van de Westelijke Jordaanoever onder Israëlisch gezag te brengen niet zijn veranderd. Ze zijn alleen ‘tijdelijk in de wacht’ gezet. Hoewel veel Westerse leiders, onder wie de Amerikaanse democratische presidentskandidaat Joe Biden, verheugd reageerden op het gesloten akkoord, is niet iedereen blij dat de VAE en Israël hun band formeel zullen versterken. Hamas, de radicaal islamitische politieke beweging die aan de macht is in Gazastrook, noemde de overeenkomst “een beloning voor Israëlische bezetting en misdaden”.

Ook gematigder geldende Palestijnse leiders veroordeelden het akkoord. De president van de Palestijnse Autoriteit, het bestuur van de Westelijke Jordaanoever, zei in een verklaring dat hij de afspraken tussen Israël en de VAE ziet als ‘verraad van Jeruzalem en de Palestijnse zaak’.

Volgens Hanan Ashrawi, een Palestijnse toponderhandelaar, waren de Palestijnse leiders niet op de hoogte van de onderhandelingen tussen de Golfstaat en Israël. Tegen persbureau Reuters zei zij verontwaardigd: “We zijn overrompeld. Hun geheime onderhandelingen zijn nu volledig aan het licht gekomen.”

Voor Trump zijn de afspraken tussen de VAE en Israël, die formeel de Abraham-akkoorden heten, vooral een welkom succes om met de wereld te delen in de aanloop naar de verkiezingen in november. Nadat het definitieve akkoord gisteren in een telefoongesprek was uit onderhandeld, nam hij dan ook graag het podium om de historische waarde ervan te onderstrepen. Het liefst had hij het akkoord het Donald J. Trump-akkoord genoemd. “Maar ik dacht niet dat de pers dat zou begrijpen”, zo zei hij tegen verslaggevers.

