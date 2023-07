Een geplande vlucht naar brandend Rhodos kun je niet zomaar afzeggen

Je gaat erheen voor de zon en een wolkenloze hemel, maar je krijgt er vuur en rook voor terug. Dat overkomt op dit moment een groot aantal vakantiegangers op de Griekse eilanden. Met name op Rhodos woeden flinke bosbranden, maar ook op Korfoe en Evia is het sinds dit weekend raak.

Die branden zijn allereerst een ramp voor de bewoners en de natuur. Maar voor de Nederlandse vakantieganger kan het op een financiële aderlating uitlopen. Daarbij maakt het uit of je een pakketreis hebt geboekt, of juist losse tickets en accommodaties. Die laatste groep is over het algemeen wat slechter af.

Financiële compensatie voor iedere gemiste vakantiedag

Dat komt doordat niet iedereen aanspraak maakt op een vergoeding uit het Calamiteitenfonds. Gisteren merkte dat fonds de bosbranden in het zuidoosten van Rhodos officieel aan als calamiteit. Dat betekent dat reizigers een vergoeding uit het fonds kunnen krijgen voor de extra kosten die zij door de natuurramp moeten maken.

Dat geldt echter alleen voor vakantiegangers die een pakketreis hebben geboekt bij een reisorganisatie die bij het fonds is aangesloten, zoals TUI, Corendon en Sunweb. Zij kunnen bijvoorbeeld op kosten van het fonds overnachten op een veilige locatie of mee met een repatriëringsvlucht. Ook krijgen ze financiële compensatie voor iedere vakantiedag die in het water valt.

Wie een los ticket boekte, komt er bekaaider vanaf. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die een lijnvlucht van Transavia namen en los een hotel boekten. Die betalen de kosten uit eigen zak. “En dat is ook wel logisch”, zegt een woordvoerder van het Calamiteitenfonds. “Een vliegmaatschappij heeft enkel de verantwoordelijkheid om iemand van A naar B te brengen en weer terug.”

Vlucht annuleren is dure aangelegenheid

Wel kunnen klanten van Transavia gratis omboeken, zegt het bedrijf. Wie eerder terug naar Nederland of juist niet meer naar Rhodos wil, mag kosteloos de vlucht veranderen. Het aantal terugvluchten is echter beperkt, en dus gaan mensen met een reeds geboekt ticket voor. Het bedrijf kan niet zeggen hoeveel Nederlanders met een Transavia-ticket nu nog op Rhodos verblijven.

Een vlucht naar Rhodos volledig annuleren is op dit moment een dure aangelegenheid. “Er geldt op het eiland geen code rood en de luchthaven in het Noorden is gewoon open”, verduidelijkt de woordvoerder van Transavia. “Er vertrekken zelfs nog altijd vakantiegangers naar het veilige deel van het eiland. Annuleren is nu geen kwestie van overmacht, en wordt dus niet vergoed.”

Natuurrampen niet standaard meeverzekerd

Ook verzekeraars zijn er waarschijnlijk (nog) niet zo happig op om gedupeerde reizigers te compenseren. Die baseren hun oordeel vaak op het reisadvies van het ministerie van buitenlandse zaken. Op dat kaartje kleuren de Griekse eilanden nog altijd groen. Bovendien zijn natuurrampen niet standaard meeverzekerd in reis- en annuleringsverzekeringen.

“Twijfel je of je een vlucht kosteloos mag annuleren, neem dan contact op met je reisorganisatie of verzekeraar”, adviseert een woordvoerder van de Bond van Verzekeraars. “Het heeft in ieder geval geen zin om nog gauw een extra dekking tegen natuurrampen af te sluiten als je vlucht morgen geboekt staat. Zo’n verzekering moet vóór de bosbranden zijn aangevraagd.”

Lees ook:

Benauwde momenten op Rhodos: ‘We konden nog net ons paspoort pakken’

Er zijn tot nu toe geen doden gevallen bij de natuurbranden op Rhodos, maar sommige toeristen beleefden spannende momenten. ‘We konden nog net ons paspoort en andere waardevolle spullen pakken.’