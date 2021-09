Een gegraven tunnel en een slapende bewaker: zo ontsnapten zes Palestijnen uit een van Israëls best beveiligde gevangenissen

Met een lepel en heel veel geluk slaagden zes Palestijnen er deze week in te ontsnappen uit een van Israëls best beveiligde gevangenissen. Zes maanden lang groeven ze met het bestek een tunnel waardoor ze maandagochtend vanuit hun cel in de Gilboa-gevangenis ontsnapten naar een punt buiten de gevangenismuren dertig meter verderop.

Het is een blamage voor het gevangenisbestuur, dat de graafwerkzaamheden van de afgelopen maanden niet opmerkte. De zes gevangenen zijn nog altijd spoorloos, ondanks een landelijke klopjacht. En hoe meer details rondom de ontsnapping naar buiten komen, hoe duidelijker het wordt dat de beveiliging van een gevangenis waar Israël haar belangrijkste gevangenen opsluit aan alle kanten rammelt.

De blauwdruk stond online

Zo werden de zes een aardig handje geholpen door de architectuur van het gebouw. Toen de gevangenen een metalen rooster in de badkamer van hun cel wisten los te wrikken, kwamen ze erachter dat zich hieronder een lege ruimte bevond. Het was een kruipruimte die tweeënhalve meter onder de gevangenismuren doorloopt, waarvandaan ze volgens Israëlische media deels via afvoerbuizen en deels via een eigen tunnel uiteindelijk wisten te ontsnappen.

Nadat de ontsnapping bekend werd gemaakt ontdekten Israëlische media al snel dat de bouwtekening van de gevangenis al die tijd online te vinden was op de website van het architectenbureau dat de gevangenis ontworpen had. Of de zes gevangenen hiervan wisten, is niet duidelijk.

Naast de zwakte in het ontwerp van de gevangenis bleek de bewaking ook ondermaats. Hoewel de tunnel uitkwam onder een wachttoren, merkte de bewaker in de toren niks op, want die sliep. En geen van de bewakers in de controlekamer van de gevangenis zagen de zes mannen toen ze opgepikt werden door de bewakingscamera’s rondom het gebouw.

Verdere escalatie dreigt

Na deze reeks aan kluchtige vergissingen reageren de Israëlische autoriteiten nu met harde hand, in een poging de gevangenen te onderscheppen. Er zijn honderden checkpoints opgezet en familieleden van de ontsnapte gevangenen zijn gearresteerd. De ontsnapping leeft onder de Palestijnen; in onder andere Jeruzalem, Ramallah en Bethlehem vonden er demonstraties plaats in solidariteit met de gevangenen. Sommige protesten mondden uit in ongeregeldheden met Israëlische troepen.

Met enige bezorgdheid wordt er gekeken naar de ontknoping van de klopjacht. Aangezien vier van de zes gevangenen een levenslange straf uitzitten, is het onwaarschijnlijk dat ze zich zomaar zullen overgeven. Als de gevangenen zich zullen verschansen in het vluchtelingenkamp van Jenin, waar sommige van hen vandaan komen, ligt verdere escalatie op de loer. Leden van Islamitische Jihad hebben aangekondigd dat een inval van Israël in het kamp met geweld beantwoord zal worden.

