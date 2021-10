Een frisse wind in Israël na twaalf jaar Netanyahu? Voor de Palestijnen maakt de nieuwe regering weinig verschil

Het zou een ‘regering van verandering’ worden, zo stelde de Israëlische premier Naftali Bennett zijn kleurrijke coalitie, bestaand uit maar liefst acht partijen, vier maanden geleden voor. Die uitdrukking sloeg vooral op een verandering in premier – Israël zat al twaalf jaar vast aan Benjamin Netanyahu – want met name voor de Palestijnse bevolking is er de laatste maanden bar weinig veranderd.

Net als onder Netanyahu gaan de huisuitzettingen van Palestijnse families, gewelddadige confrontaties tussen demonstranten en het Israëlische leger en het beleid dat door mensenrechtenorganisaties wordt bestempeld als ‘apartheid’ onverminderd door.

Uitbreidende nederzettingen

Vorig weekend escaleerde de boel nog verder, toen minister van defensie Benny Gantz zes Palestijnse ngo’s die zijn gevestigd op de Westoever aanwees als ‘terroristische organisaties’. Volgens de veiligheidsdienst Shin Bet is er bewijs dat de ngo’s banden zouden hebben met het marxistische Volksfront voor de Bevrijding van Palestina; een bewering die door internationale mensenrechtenorganisaties sceptisch wordt ontvangen. Zowel Human Rights Watch als Amnesty International bestempelt de Israëlische actie als ‘een aanval op de gehele internationale mensenrechtenbeweging’.

Daarbovenop kondigde de Israëlische minister van huisvesting zondag 1355 aanbestedingen voor nieuwe huizen op de Westelijke Jordaanoever aan, bestemd voor kolonisten. En naar verwachting zal een commissie woensdag naast het verlenen van vergunningen voor 1300 Palestijnse huizen ook 2800 kolonistenwoningen op de Westoever goedkeuren; voor de helft hiervan is het een definitieve goedkeuring, wat betekent dat de bouw snel kan beginnen.

Met het doorbouwen van nederzettingen op de Westoever duwt de Israëlische regering een toekomstige Palestijnse staat, waar de Westoever volgens de VN onderdeel van moet zijn, steeds verder uit zicht. Bennett had als doel het Palestijnse conflict ‘te doen krimpen’, maar nog geen halfjaar in zijn tweejarige premierstermijn lijkt hij nu het tegenovergestelde na te jagen.

Iedereen moet bereid zijn een paar slangen door te slikken

Een van de onderlinge coalitieafspraken van Israëls nieuwe regering is om grote meningsverschillen, de Palestijnse zaak voorop, voorlopig opzij te schuiven om te voorkomen dat de regering, die bestaat uit partijen variërend van links tot extreemrechts, hierover zal vallen. Maar met de aankondiging van de nieuwe nederzettingen en Gantz’ beslissing over de ngo’s komt die stabiliteit steeds verder in het geding. De laatste ontwikkelingen zijn niet per se een verrassing voor wie bekend is met de persoonlijke politiek van premier Bennett, die zichzelf omschrijft als ‘rechtser dan Netanyahu’ en een ferm tegenstander van een Palestijnse staat is.

Met de steun van Ra'am, de partij van Mansour Abbas (r) kwam de coalitie onder leiding van Naftali Bennett (l) en Yair Lapid aan een krappe meerderheid in het parlement. Beeld AFP

De politieke diversiteit van de regering deed sommigen hopen dat Bennetts rechtse koers wat bijgesteld zou worden. Die hoop werd gevestigd op partijen als het linkse Meretz en de Arbeiderspartij, of op het islamistische Ra’am, dat de eerste Arabisch-Israëlische partij in decennia is die onderdeel uitmaakt van een Israëlische regering. Zowel Meretz als de Arbeiderspartij heeft zich inmiddels uitgesproken tegen de nieuwe nederzettingen en de genomen maatregelen tegen de ngo’s, maar de leider van Ra’am, Mansour Abbas, houdt zich vooralsnog voornamelijk op de achtergrond. Hij wordt door verschillende leden van de oppositie ervan beschuldigd te zijn afgekocht met een miljardenplan bestemd voor de Palestijnse gemeenschap binnen Israël, dat vorige zondag door de Knesset werd aangenomen.

Volgens de Israëlische politicoloog Moshe Hellinger moeten alle partijen bereid zijn compromissen te sluiten en ‘slangen door te slikken’ als ze de coalitie, die een meerderheid van slechts één zetel in het parlement bezet, bijeen willen houden, zo vertelt hij aan persbureau AFP. Met een naderende stemming over het staatsbegroting is het voor Bennett nu noodzaak de gelederen in de coalitie te sluiten. Voor de partijen in de regering die voorstander zijn van de Palestijnse zaak is de vraag nu of ze dat willen.

