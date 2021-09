Een explosie van burenliefde als het om onze kat gaat

Een kleine, witte auto rijdt langs terwijl we de deur uitstappen. De bestuurder kijkt uit zijn raam, stopt een paar meter verderop en rijdt dan achteruit terug. “Pardon”, zegt de man vriendelijk door het opengedraaide raam. “Was dat jullie kat, vorige week? Die zwarte kat?”

Onze kat Hunky werd een week eerder aangereden en brak zijn kaak. Verbaasd dat deze man, die ik nooit eerder heb gezien, dit weet, antwoord ik: “Ja”, en kijk hem vragend aan. “Hoe gaat het nu met hem?” vraagt de man. “Ik heb elke dag voor hem gebeden.”

We wonen al ruim drie jaar in dezelfde wijk in het zuiden van Delhi, zonder veel hechte contacten. De explosie van burenliefde voor onze kat overvalt me dan ook een beetje. Een zwarte kat, bovendien, in een land waar mensen slechte voortekenen heel serieus nemen. Als het niet pikkedonker was geweest, dan had de bestuurder die Hunky aanreed hem zien oversteken. Om jarenlange pech te voorkomen zou hij dan keihard op de rem hebben getrapt, een meter achteruit hebben gereden en daarna pas zijn weg hebben vervolgd.

Zwaargewond onder een auto

Maar het liep dus anders. Mijn man zag vanaf het balkon een stuk of tien mensen rond een auto staan. Het bleek dat onze kat onder die auto zat, zwaargewond en doodsbang. Een buurvrouw met een kooi en kattenvoer probeerde hem tevergeefs te lokken. Het lukte mijn man ook niet. Daarna riep hij mij erbij, maar Hunky liet zich niet vangen, en rende weg.

Wat volgde was een tragikomische tocht langs steegjes in de buurt waarvan ik niet wist dat ze er waren. Ik en twee sterke mannen met de kooi voorop, een groeiend aantal buren op gepaste afstand om Hunky’s stressniveau niet nog verder op te krikken. Nieuwsgierige blikken volgden de stoet. Niet alleen van mensen, maar ook van opvallend veel katten. Op balkons, op auto’s, en in een deuropening stond zelfs een jongeman met een gigantische Perzische kater op zijn schouder.

Het geheel deed me denken aan Nilanjana Roy’s roman The Wildings, die gaat over de katten in precies deze wijk in Delhi, Nizamuddin. In de roman komen vooral straatkatten voor, die een hiërarchische clan vol eigenzinnige personages hebben gevormd. Nu, bijna tien jaar sinds het boek verscheen, groeit het aantal mensen in Delhi dat het aandurft een dier in huis te nemen.

Steunbetuigingen en gebeden via WhatsApp

Hunky liep zichzelf uiteindelijk vast in een doodlopende steeg, waar de sterke mannen hem gewapend met dekens in de kooi wisten te krijgen. Een van hen zat onder de schrammen. Tegen de tijd dat ik met de kooi in de auto naar het dierenziekenhuis reed was het middernacht, zeker twee uur nadat de buren hem hadden ontdekt. Hij was onderkoeld en moest aan een infuus, voordat de artsen na een paar dagen een operatie aandurfden.

In de tussentijd werden wij overspoeld met steunbetuigingen en gebeden via WhatsApp. De buurvrouw bij wie ik de kooi terugbracht, had als een ware detective alle bewakers op straat ondervraagd. Het was een auto geweest, die te hard door onze woonwijk scheurde terwijl Hunky de straat overstak.

Gelukkig kan ik de man in de auto goed nieuws vertellen. “De operatie is goed gegaan. Hij is weer thuis, en het komt goed.” Zichtbaar opgelucht draait hij zijn raampje dicht en rijdt verder.