Een EU-inreisverbod voor alle Russen is nog ver weg, maar de roep erom wordt wel luider

Het is een sanctievoorstel dat voorlopig niet van de grond zal komen, maar de roep erom wordt wel luider: ontzeg alle Russen de toegang tot de Europese Unie. Niet alleen die honderden hoogwaardigheidsbekleders die op de zwarte lijst staan, maar ook alle toeristen, ook de Russen die de invasie in Oekraïne verafschuwen.

Het zijn vooral de EU-landen die grenzen aan Rusland die dezer dagen zulke pleidooien houden. “Stop met het verstrekken van visa aan Russen”, tweette Kaja Kallas, de premier van Estland, dinsdag. “Het bezoeken van Europa is een voorrecht, geen mensenrecht. Het is tijd om het toerisme vanuit Rusland te beëindigen.”

De Finse premier Sanna Marin sloot zich woensdag bij die oproep aan. Russen zouden niet hun ‘normale leven’ mogen leiden als toeristen in Europa terwijl hun land oorlog voert in het hart van dat continent, zo zei ze tegen de Finse publieke omroep Yle.

Er zijn zelfs Russische pendeldiensten naar Finland

De discussie is begin deze week aangezwengeld door de Oekraïense president Volodimir Zelenski, in een vraaggesprek met de Washington Post. Daarin zei hij dat alle Russen moeten worden gedwongen ‘om in hun eigen wereld te leven totdat ze hun filosofie veranderen’. Hij zou graag zien dat de EU een inreisverbod instelt voor zeker een jaar.

Het is niet bekend hoeveel Russen hun zomervakantie in EU-landen doorbrengen. Het moeten er fors minder zijn dan in voorgaande jaren, omdat het Europese luchtruim is gesloten voor Russische luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast hebben die toeristen niet zo veel aan hun Russische bankkaarten gezien de EU-sancties.

Over land kunnen Russen nog wel naar Finland en Estland reizen, vanwaar ze alsnog het vliegtuig kunnen pakken naar alle andere Europese landen in het Schengengebied. Volgens de omroep Yle zijn er tegenwoordig zelfs Russische pendeldiensten vanuit Sint-Petersburg rechtstreeks naar Finse luchthavens.

Letland heeft al op eigen houtje besloten geen visa meer te verstrekken aan Russische paspoorthouders. Marin zei een dergelijk Fins verbod te onderzoeken, maar geeft de voorkeur aan een EU-brede aanpak. Het eerste moment dat de EU-ministers van buitenlandse zaken daarover kunnen spreken is op 31 augustus, als ze informeel bijeenkomen in de Tsjechische hoofdstad Praag.

‘Ik denk dat de kwestie nog sterker zal terugkeren’

Voor een algeheel visum-verbod tegen één land is unanimiteit vereist. Die lijkt er voorlopig niet in te zitten. Landen als Duitsland en Spanje, waar veel Russen wonen, zullen geen voorstander zijn. Dat zal ook gelden voor onder meer Cyprus en Hongarije.

In de onderhandelingen over EU-sancties tegen Rusland zijn de afgelopen maanden echter vaker taboes gesneuveld. “Ik denk dat de kwestie nog sterker zal terugkeren bij toekomstige bijeenkomsten van de Europese Raad”, zei Marin.

Hoewel de Europese Commissie doorgaans vooroploopt bij het voorbereiden van sancties, lijkt die in dit geval minder happig te zijn. De commissie zal waarschijnlijk het standpunt innemen dat burgerrechten heilig zijn en dat Russische familieleden, journalisten en dissidenten nooit mogen lijden onder reisbeperkingen. Toen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump een inreisverbod voorstelde voor inwoners van bepaalde islamitische landen, stond Brussel op de achterste benen.

Moskou heeft uiteraard al helemaal afwijzend gereageerd op de geluiden vanuit Kiev, Helsinki en Tallinn. “Elke poging om Rusland of de Russen te isoleren is een proces dat geen vooruitzichten heeft”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. Hij voegde daaraan toe dat dergelijke oproepen doorgaans afkomstig zijn van landen die Rusland toch al als ‘vijandig’ beschouwt. “Veel van die landen zakken in hun vijandigheid weg in de vergetelheid.”

