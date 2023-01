Een deel van ons gevaarlijke afval is kwijt, waarschuwt de Europese Rekenkamer

In de Europese Unie werd in 2018 zo’n 102 miljoen ton aan ‘gevaarlijk’ afval geproduceerd. Van slechts 82 ton daarvan is duidelijk hoe het uiteindelijk verwerkt is. De rest werd mogelijk gedumpt, voor veel geld naar het buitenland gesmokkeld of gewoon slecht gerapporteerd.

In Nederland is het verschil tussen de hoeveelheid gerapporteerde en verwerkte afvalstoffen nog groter. Meer dan 30 procent van het gevaarlijke afval dat in 2018 werd geproduceerd raakte ‘kwijt’.

Pogingen van de EU om de productie van gevaarlijk afval terug te dringen hebben tot nu toe onvoldoende opgeleverd, vindt de Europese Rekenkamer. Een nieuw rapport van het controlerende orgaan stelt dat de productie van gevaarlijke afvalstoffen sinds 2004 alleen maar is toegenomen.

Hergebruik

Onder ‘gevaarlijk afval’ vallen stoffen die bijvoorbeeld giftig, explosief of schadelijk voor het milieu zijn. Dat kunnen schoonmaakmiddelen of plastics zijn, maar wat precies onder ‘gevaarlijk’ valt volgens de Europese Unie is niet altijd even duidelijk. Lithiumbatterijen worden bijvoorbeeld niet per definitie aangemerkt als gevaarlijk afval. Landen kunnen daardoor zelf bepalen wat er met de batterijen moet gebeuren en of ze gevaarlijk zijn.

Vooralsnog ligt de focus van de EU vooral op het voorkomen van afvalproductie en recycling. “De beste manier om met gevaarlijke afvalstoffen om te gaan, is om in de eerste plaats te voorkomen dat ze ontstaan”, zegt Eva Lindström, die namens de Rekenkamer verantwoordelijk is voor het rapport daarover. Toch wordt de helft van het gevaarlijke afval nog altijd weggegooid zonder hergebruik.

Illegale handel

Om de afvalproblematiek in het algemeen onder controle te krijgen, stemt het Europees Parlement dinsdag in Straatsburg over een nieuw digitaal systeem voor afvalregistratie en strengere regels voor het exporteren van afval naar landen buiten de EU. Een plan tegen de illegale handel in gevaarlijke afvalstoffen ontbreekt nog.

Ondertussen vragen belangengroepen zich af of de nieuwe plannen de illegale handel in gevaarlijk afval niet juist in de kaart spelen. Die is op dit moment ‘big business’, volgens Lindström. De hoge kosten voor de verwerking van afval en gebrekkige controles zorgen er nu voor dat er veel geld mee te verdienen valt.

“Juist daarom moeten we recyclen winstgevender maken”, aldus Lindström. In de illegale handel in gevaarlijk afval gaat jaarlijks zo’n 1.5 tot 1.8 miljard euro om, volgens haar rapport.

