Een corona-explosie in Griekenland; de lockdown wordt strenger

Na negen uur ’s avonds mogen Grieken vanaf vrijdag alleen nog naar buiten voor medische noodgevallen, werk of het kort uitlaten van een huisdier. Het aantal coronabesmettingen loopt met name in de regio rondom Thessaloniki, de tweede stad van het land met ongeveer een miljoen inwoners, sterk op. Maar liefst een derde van de coronatests is daar dezer dagen positief. De bedden op de intensive care in het grootste staatsziekenhuis in Thessaloniki zijn inmiddels vrijwel allemaal bezet, en artsen waarschuwen dat zij binnenkort patiënten moeten gaan selecteren. De overheid probeert het aantal bedden uit te breiden en overweegt een congrescentrum als noodhospitaal in te richten. Ook wordt de private zorg gevraagd en betaald om bij te springen, zowel met personeel als met bedden.

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft hoog ondanks een lockdown die vorige week van kracht werd. Grieken mogen alleen nog de deur uit om een beperkt aantal redenen, en moeten toestemming krijgen door het sturen van een sms met een cijfercode. Maar het was de afgelopen week veel drukker op straat dan tijdens de lockdown in het voorjaar. Volgens de regering maken te veel mensen gebruik van de optie om naar buiten te gaan voor beweging. Een geldige reden, maar mensen blijken daar bijvoorbeeld ook een wandeling naar een vriend om daar thuis een drankje te drinken onder te scharen. Om die reden geldt vanaf vrijdag een avondklok, waarbij beweging geen geldige reden meer is om naar buiten te gaan.

De komende twee weken moet blijken of premier Kyriakos Mitsotakis op tijd heeft ingegrepen. In het parlement haalde hij deze week hard uit naar jongeren, die de afgelopen maanden massaal uitgingen en thuis samenkwamen.

De oppositie vindt echter dat Mitsotakis de grenzen wel erg makkelijk weer openstelde voor het toerisme deze zomer, met alle gevolgen van dien, nadat hij corona in het voorjaar opvallend goed onder controle had weten te houden. Ook wijst ze erop dat veel bussen en metro’s regelmatig volgepakt zitten, omdat Grieken afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om naar hun werk te gaan. Hoe dan ook lijkt de hoop dat het warme zomerweer het virus onder controle zou houden, in combinatie met een laks beleid op het gebied van afstand houden, tot de explosie van nieuwe gevallen te hebben geleid.

