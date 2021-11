Een conflict met de Golfstaten brengt Libanons gehavende economie nog verder in gevaar

Hij was jarenlang het gezicht van de Arabische versie van Who Wants to be a Millionaire?, maar de laatste tijd verschijnt George Kordahi om heel andere redenen op televisie. De oud-presentator die twee maanden geleden zijn politieke debuut maakte als Libanons nieuwe minister van informatie, domineert al twee weken het nieuws sinds hij een crisis van formaat heeft ontketend tussen Libanon en de Golfstaten.

In een televisie-interview dat was opgenomen voordat hij minister werd, maar pas twee weken geleden werd uitgezonden, noemde Kordahi de oorlog in Jemen ‘absurd’ en stelde dat Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten als aanstichters gezien moeten worden; de Houthi-rebellen tegen wie ze vechten zouden zichzelf slechts verdedigen.

Het zijn opmerkingen die Saudi-Arabië ruw tegen de haren instrijken, en dat liet het koninkrijk onmiddellijk merken. De Saudische ambassadeur in Libanon werd teruggevlogen en de Libanese ambassadeur in Riyadh werd gesommeerd binnen 48 uur het land te verlaten. De Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Koeweit volgden al snel het Saudische voorbeeld, en afgelopen weekend riepen de Emiraten en Bahrein hun burgers op zo snel mogelijk Libanon te verlaten.

Amfetamine tussen de granaatappels

Daarnaast kondigde Saudi-Arabië met onmiddellijke ingang een totaal importverbod op alle Libanese producten af. Het verbod is een uitbreiding op het Saudische importverbod op Libanese landbouwproducten dat in april werd ingesteld nadat er miljoenen amfetaminepillen werden onderschept in een lading granaatappels afkomstig uit Libanon.

Begin dit jaar werd een grote lading amfetamine onderschept in een levering granaatappels vanuit Libanon. Beeld AP

Het zijn harde economische klappen voor een land dat in een economische crisis verkeert die door de Wereldbank wordt omschreven als een van de ergste van de afgelopen 150 jaar. Saudi Arabië is de derde grootste exportmarkt voor Libanon; vorig jaar exporteerde Libanon nog voor 240 miljoen dollar naar het koninkrijk. Het is geld dat Libanon hard nodig heeft. Volgens de VN leeft 78 procent van de Libanezen nu onder de armoedegrens. De munt heeft de laatste twee jaar 90 procent aan waarde verloren en het spaargeld van burgers wordt grotendeels vastgehouden door de banken.

Hezbollah

Ooit was Saudi-Arabië een belangrijke financiële steunpilaar voor Libanon, dat miljarden investeerde om het in de eigen invloedssfeer te houden. Maar de laatste jaren is die steun steeds verder afgenomen, onder meer als gevolg van Saudische onvrede rondom de machtspositie van Hezbollah – een doorn in het oog van het koninkrijk – in Libanon. Het Saudische ministerie van buitenlandse zaken laat weten dat de maatregelen tegen Libanon nu niet alleen zijn genomen als reactie op Kordahi’s uitspraken over Jemen, maar ook op de invloed van Hezbollah in Libanon.

Ondertussen verdeelt de crisis de al versplinterde Libanese politiek nog verder. De Libanese premier Najib Mikati en president Michel Aoun hebben naar de in opspraak geraakte minister gehint om af te treden, maar dat weigert Kordahi vooralsnog. Ondertussen heeft Hezbollah zich achter de minister geschaard. Een delegatie van de Arabische Liga is deze week afgereisd naar Beiroet, in een poging een ‘detente’ tussen beide landen te bereiken.

