Een compromis lijkt langzaam dichterbij te komen, maar de Russische troepen ook

Terwijl het Russische offensief nog voor zonsopgang met hevige aanvallen de twintigste dag in ging, werd in het diplomatieke offensief een nieuwe ronde geopend. Via een videoverbinding spraken Oekraïne en Rusland met elkaar. Daarbij zou voorzichtig vooruitgang zijn bereikt, zei presidentieel adviseur van Oekraïne Ihor Zjovkva volgens het Oekraïense persbureau Unian.

“In de eerste rondes was Rusland niet bereid om naar ons standpunt te luisteren, maar stelde het alleen ultimatums: dat Oekraïne zich zou overgeven, dat we onze wapens neerleggen, dat onze president een akte van overgave zou ondertekenen”, aldus Zjovkva. “Nu heeft Rusland zijn toon een beetje veranderd.” Woensdag praten de twee landen verder.

‘Navo-lidmaatschap zit er niet in’

Opvallend was ook de toon van president Zelenski toen hij zich online tot een bijeenkomst van de Joint Expedititionary Force in Londen richtte. Volgens de president moet Oekraïne erkennen dat het lidmaatschap van de Navo er niet inzit. “Oekraïne is geen lid van de Navo. Dat begrijpen we. We hebben jarenlang gehoord dat de deur open stond, maar we hebben ook gehoord dat we niet konden toetreden. Het is een waarheid en het moet erkend worden”, zei de president.

Daarmee herhaalde hij woorden van gelijke strekking die hij vorige week al uitsprak. Zelenski zou hiermee wel eens kunnen zinspelen op een mogelijk compromis in het conflict en een neutrale status voor zijn land overwegen. Zelenski zei verder dat zijn land zichzelf moet beschermen en sterke veiligheidsgaranties nodig heeft.

De veiligheid van Oekraïne zal zeker ook aan de orde komen op een extra ingelaste bijeenkomst van Navo-leiders die volgende week in Brussel plaatsvindt. Dan staat ook een EU-top gepland. De Amerikaanse president Biden maakt ook plannen om naar de Europese hoofdstad af te reizen.

Nykola Malintsjik (1942) woont nabij Mykolajiv, waar al sinds meer dan twee weken om gevochten wordt. Malintsjik was vorige week dinsdag na de lunch even gaan liggen, toen zijn woonwijk onder artillerievuur kwam. Hij werd bedolven onder het puin van zijn huis. Daar was brand uitgebroken. Na enkele uren haalden reddingswerkers hem onder het puin vandaan, met brandwonden over zijn hele lichaam. Beeld Eddy van Wessel

Opnieuw een bloedige dag

Zelenski bracht zijn boodschap naar buiten tijdens een nieuwe bloedige dag in zijn land. Zo voerde Moskou de aanvallen op Kiev verder op. Russische troepen zouden het centrum weer dichter zijn genaderd. En vooral het westen van de stad waar verschillende gebouwen onder vuur werden genomen kreeg het zwaar te verduren. Brandweerlieden probeerden zoveel mogelijk mensen te redden uit een appartementencomplex van vijftien etages dat in brand vloog. Volgens Oekraïne kwamen dinsdag in de hoofdstad tientallen mensen om.

Onder de doden was ook een fotograaf van Fox News, Pierre Zakrzewski; zijn auto werd in een buitenwijk van Kiev geraakt. Zijn collega, verslaggever Benjamin Hall, raakte gewond en is in een ziekenhuis opgenomen. Ook de Oekraïense journalist Oleksandra Koershynova kwam om.

Niemand naar buiten in Kiev

Vanwege het toegenomen geweld moeten de inwoners van Kiev tot donderdagochtend binnenblijven. Terwijl zij zich schuilhielden in metrostations en kelders, kreeg hun stad bezoek van drie Europese premiers.

De leiders van Polen, Tsjechië en Slovenië reisden per trein naar Kiev om Zelenski een hart onder de riem te steken. “Hier, in het door oorlog verscheurde Kiev, wordt geschiedenis geschreven”, twitterde de Poolse premier Mateusz Morawiecki na aankomst.

Ook plaatste hij foto’s waarop hij te zien is met de Tsjechische premier en zijn Sloveense ambtgenoot rondom een tafel met een kaart van Oekraïne. “De EU steunt Oekraïne, dat op de hulp van zijn vrienden kan rekenen – we hebben deze boodschap vandaag naar Kiev gebracht”, schreef Morawiecki.

