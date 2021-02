Een bloedbad in de stad waar de Ark van het Verbond zou liggen

Honderden gelovigen, die hun toevlucht hadden gezocht in de kathedraal van de Heilige Maria van Zion, zijn er door Eritrese soldaten uitgesleept en vermoord. De lijken hebben nog dagenlang in de straten gelegen, omdat Eritrese militairen het begraven ervan verhinderden.

Dit meldt persbureau Associated Press (AP) op basis van diverse getuigen, die journalisten telefonisch spraken nadat het telefoonverkeer met de provincie Tigray weer mogelijk was geworden. De burgeroorlog is nu al drieënhalve maand gaande en de noordelijke provincie van Ethiopië is al die tijd afgesloten van de buitenwereld. Het Ethiopische leger kreeg, bij het neerslag van de opstand in Tigray, steun van veel divisies uit buurland Eritrea, dat een beetje als het Noord-Korea van Afrika te boek staat.

Al eerder sijpelden berichten binnen van een gruwelijk bloedbad dat in Aksum zou hebben plaatsgevonden. Maar getuigen waren al die maanden onbereikbaar. Een diaken van de kerk in Aksum noemde een aantal van zeker 800 doden in de stad en nog veel meer op het platteland.

Vluchtelingen in Ethiopië, zonder huis, na het geweld in de regio Tigray. Beeld AFP

Op bijna elke hoek van de straat liggen doden

Een bezoekende universiteitsdocent, Getu Mak, die in die dagen in een hotel in Aksum verbleef, vertelde AP, dat ‘het gruwelijk was om te zien’. Hij zag de gevechten tussen Tigrayese milities en troepen van Ethiopië en Eritrea in de stad. ‘Na de moordpartij lagen op bijna elke hoek van de straat doden. In elk huis werd gehuild. Op gegeven moment zag ik een paardenkar waarop zo’n twintig lichamen lagen die naar de kerk werd gereden om de doden te begraven. Eritrese soldaten stopten de wagen en geboden de lijken weer terug te gooien op straat’, zei Getu tegen AP.

Onduidelijk is of de kathedraal schade heeft opgelopen. Er zijn ook berichten over diefstal van oude bijbels en antieke religieuze objecten, maar die zijn niet verifieerbaar. Evenmin is duidelijk wat er met de Ark van het Verbond – als die er al ooit heeft gelegen – is gebeurd. De Ark zou, nadat die uit Jeruzalem verdween, in Aksum terecht zijn gekomen, volgens de Ethiopisch Orthodoxe kerk.

Niet alleen zijn de gelovigen in de kathedraal van Aksum doelwit geweest van Eritrese soldaten in Tigray, maar ook andere kerken en kloosters zouden zijn aangevallen. Het beroemde klooster van Debre Damo uit de zesde eeuw op een hooggelegen bergplateau, zou eerst geplunderd zijn en daarna platgebombardeerd.

Gevreesd wordt ook voor het lot van de vele tientallen uit de rotsen gehouwen kerken

Ook zijn er berichten over de moord op dertig orthodoxe priesters in de kerk van Irob in Tigray, maar het verifiëren ervan is tot nu toe niet mogelijk geweest.

Gevreesd wordt ook voor het lot van de vele tientallen uit de rotsen gehouwen kerken in Tigray, waarvan sommigen nog stammen uit het eerste millennium van de christelijke jaartelling.

