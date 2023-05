Een bezoekje aan het oude, niet-digitale India is uiteindelijk best vermakelijk

“Niet mogelijk”, zegt de man vermoeid, zijn hoofd langzaam schuddend.

“Ja, maar….”, probeer ik.

Met een zucht kijkt hij opzij naar zijn collega. “Nee, dat kan niet”, zegt zij met een geïrriteerde frons.

Ik open mijn mond weer en de man valt me bits in de reden. “Wacht daar.”

Ik plof neer op een houten bankje en pak een boek uit mijn tas. Ik heb mij voorbereid, praktisch en mentaal: een bezoekje aan een bank in handen van de overheid kan uren duren.

Gelukkig hoef ik bijna nooit meer in persoon te verschijnen. De meeste bankzaken regel ik online. De Indiase overheid steunt ook een innovatief digitaal betaalsysteem, zodat ik met mijn smartphone geld kan overmaken aan vrijwel iedereen, tot aan de theedoekverkoper bij het stoplicht. Helaas is het ministerie van binnenlandse zaken nog niet zo modern, want de enige acceptabele betaalwijze voor de verblijfskaart van mijn dochter is een demand draft – een wissel. Een dienst zo ouderwets dat ik een half uur moest googelen voordat ik de Nederlandse vertaling had gevonden.

Een sfeer van wanhoop en irritatie

En dus sta ik op een donderdagochtend bij de balie van twee weinig enthousiaste medewerkers van mijn overheidsbank. Om mij heen staan andere klanten te zwaaien met formulieren, cheques, afschriften en kopieën van documenten. De algemene sfeer is er een van wanhoop en irritatie. Het is niet duidelijk wie er aan de beurt is. De bankiers werken zich onverstoord door een stapel papieren, in schijnbaar willekeurige en afwisselende volgorde.

Ik schuif mijn formulier in de handen van een van hen. Wat mijn verzoek ‘niet mogelijk’ maakt, is het feit dat ik mijn chequeboek niet bij me heb. Ik gebruik het nooit en heb geen idee waar het is. Op de vraag of ik het verschuldigde bedrag niet gewoon kan pinnen, of digitaal kan overmaken, word ik aangekeken of ik gek ben geworden.

Ik denk aan City of Djinns, een van de meest bekende reisboeken over Delhi, dat begin jaren negentig verscheen maar nog steeds wordt aanbevolen aan verse inwoners van de megastad. Journalist William Dalrymple beschrijft hier hoe hij voor een vaste telefoonlijn in een overheidskantoor in een lange rij moet staan voor een ambtenaar die demonstratief de krant aan het lezen is.

Een bezoekje aan het oude, niet-digitale India

De herinnering aan de licence raj wordt nog vaak opgehaald in India. De naam verwijst naar de periode die volgde op de raj, oftewel het Britse koloniale rijk, waarin de economie zwaar gereguleerd en onder overheidscontrole stond. Pas in de jaren negentig mochten commerciële telefoniebedrijven en banken de deuren openen.

Ik krijg vaak de vraag waarom ik geen rekening heb bij een commerciële bank, waar de dienstverlening ongetwijfeld stukken klantvriendelijker zal zijn. Maar ach, zo’n bezoekje aan het oude, niet-digitale India is uiteindelijk best vermakelijk. Ik zie mensen bedelen om aandacht, gouden sieraden in kluizen verdwijnen, en enorme stapels mappen vol papierwerk in een archiefkamer verdwijnen, waar ook oude stoelen tot het plafond staan opgestapeld. Tussendoor word ik naar de kopieerkiosk aan de andere kant van de straat gestuurd, waar ik een kopje chai krijg terwijl de machine opstart, moet ik mijn rekeningnummer op een gescheurd vel papier kladderen en bij de groenteboer het exacte bedrag van 82 roepies servicekosten regelen.

Drie uur later is het onmogelijke tóch mogelijk gebleken… en loop ik naar buiten met een gevoel alsof ik een marathon heb gewonnen. En daar kan het digitale India, hoe gemakkelijk ook, niet tegenop.