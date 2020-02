Een bezoekje aan het café of de sportschool zit er in Noord-Italië even niet meer in

In Italië is het aantal besmettingen met het gevreesde coronavirus maandag over de tweehonderd geschoten. De Burger Bescherming meldde maandagmiddag dat 23 patiënten er zo slecht aan toe zijn dat ze op de intensive care liggen. Zeven mensen zijn inmiddels aan de ziekte overleden, het gaat om bejaarden die al een zwakke gezondheid hadden.

Alle mensen die na testen met het virus blijken geïnfecteerd, wonen in het noorden van het land. In het welvarende noorden wonen 30 miljoen mensen en die hebben nu allemaal in meer of mindere mate last van deze grootste uitbraak binnen Europa. Het gebied is aangemerkt als ‘gele zone’. Alle scholen en universiteiten zijn daar tot nader order, maar voor in ieder geval een week, gesloten. En plekken waar mensen voor hun plezier samenkomen, zoals musea, sportscholen, bioscopen, theaters en café’s, moeten dichtblijven om verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. In Milaan is ook het beroemde operahuis La Scala dicht; dat was voor het laatst bijna tweehonderd jaar geleden gebeurd, toen cholera de Milanezen vloerde. De Italianen in de gele zone gingen maandag gewoon aan het werk, maar wel zo veel mogelijk thuis.

Vijftigduizend mensen wonen in de elf gemeentes waar een cordon sanitaire omheen is gelegd en die ‘de rode zone’ vormen. Daar zijn vijfhonderd politiemensen heen gestuurd om de vergrendeling te handhaven. Alleen toeleveranciers van levensmiddelen en medicijnen mogen er naar binnen. Op de radio vertellen de burgemeesters van twee afgesloten stadjes, Codogno en Castelpusterlengo, dat de inwoners alles gelaten ondergaan en er geen sprake is van paniek.

‘Dit is geen racisme, dit is een voorzorgsmaatregel’

Hun collega op het eilandje Ischia, in de Golf van Napels, is wél behoorlijk paniekerig. Zijn pittoreske eiland draait op toerisme. Burgemeester Enzo Ferrandino is als de dood dat het virus er opduikt en de hele economie lam legt. Daarom wilde hij alle toeristen uit het noorden weren totdat het eiland een scanner in de haven heeft waarmee mensen met koorts kunnen worden opgemerkt. Ferrandino verklaarde tegen journalisten: “We willen niet dat Ischia verandert in een cruiseschip in quarantaine. Dit is geen racisme, dit is een voorzorgsmaatregel.” Zijn plan is afgeschoten door de politiebaas van Napels.

Reizende Noord-Italianen werden elders wel paria’s: zo’n veertig passagiers uit Lombardije en Veneto die maandagmorgen met het vliegtuig voor een strandvakantie op Mauritius waren aangekomen, mochten het eiland niet op tenzij ze er in quarantaine wilden. De passagiers (die stuk voor stuk helemaal gezond lijken, meldt luchtvaartmaatschappij Alitalia) moeten terug naar huis vliegen.

Dat er juist in Italië zoveel mensen besmet blijken, komt volgens sommige experts omdat er momenteel zoveel mensen op het virus worden getest. In dagblad La Repubblica zegt Pier Luighi Lopalco, een epidemioloog die verbonden is aan de universiteit van Pisa: “Het aantal gevallen explodeert nu omdat we de zieken opzoeken. Als ze in Duitsland ook zoveel zouden testen, zouden daar waarschijnlijk ook een groot aantal besmettingen opduiken.”