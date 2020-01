Een 35 meter hoog Christusbeeld, daar hebben de Indiërs geen zin in

In India is een politieke rel ontstaan over een gepland, reusachtig Christusbeeld. De rooms-katholieke kerk in het Zuid-Indiase dorp Harobele, waar veel christenen wonen, wil het standbeeld optrekken op een heuvel bij de plaats. Een stichting heeft daarvoor alvast geld ingezameld, land verworven en de noodzakelijke vergunning verkregen. Als alles volgens plan gaat, wordt het beeld opgetrokken van wit graniet en wordt het zo’n 35 meter hoog – bijna net zo groot als het wereldberoemde beeld van Christus de Verlosser in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro.

Toen een prominente lokale volksvertegenwoordiger van de linkse, seculiere oppositie, D.K. Shivakumar, op Eerste Kerstdag de feestelijkheden voor het begin van de bouw bijwoonde, ontstond er ophef. Plotseling stonden rechtse hindoeleiders op hun achterste benen en hindoenationalisten begonnen een campagne tegen het geplande standbeeld. Volgens hen is de heuvel een heilige plek voor hindoes, die er de godheid Shiva zouden vereren. Het verworven land zou bovendien openbare weidegrond zijn, die onrechtmatig is overgedragen aan de christenen.

Fascistische trekjes

Afgelopen maandag gingen duizenden aanhangers van de Nationale Vrijwilligersorganisatie (RSS) daarom de straat op om te protesteren. De radicaal-rechtse RSS heeft fascistische trekjes en is de ideologische moederbeweging van de hindoenationalistische partij BJP van premier Narendra Modi, die sinds 2014 aan de macht is in India. Zwaaiend met saffraankleurige vlaggen trokken de militanten, onder het wakend oog van zo’n duizend politiemensen, door de districtshoofdstad Ramanagara. “Wij willen de bouw van het beeld stoppen, omdat het de harmonie verstoort en omdat het een aanmoediging is voor de stiekeme bekering van mensen door christelijke missionarissen”, aldus RSS-activist Prabhakar Bhat tegen journalisten.

Intussen vertelden dorpsbewoners nuchter aan Indiase media dat op de heuvel al ruim een eeuw een groot kruis staat en dat het beslist geen hindoeheiligdom is, ook al brengen sommige hindoes er wel offerandes aan Christus. Het verzet tegen het beeld lijkt dan ook eerder een zoveelste voorbeeld van de wijze waarop Modi’s regeringspartij BJP haar hindoe-aanhang mobiliseert en opzet tegen minderheden. India is sinds de oprichting in 1947 officieel een seculiere staat, maar premier Modi streeft er steeds openlijker naar om van het grote Zuid-Aziatische land een hindoenatie te maken.

Zo schrapte Modi’s regering in augustus bijvoorbeeld de gedeeltelijke autonomie van Jammu en Kasjmir, de enige Indiase deelstaat met een moslimmeerderheid. Hiermee ging een oude hindoenationalistische wens in vervulling. En vorige maand loodste zijn regering een omstreden aanpassing van de burgerschapswet door het parlement. Officieel is die wetswijziging bedoeld om vervolgde religieuze minderheden uit islamitische buurlanden te beschermen, maar critici zien er vooral een truc in om de moslimminderheid in India te marginaliseren.

“Ze gaan er prat op dat ze burgerschap willen geven aan vervolgde christenen uit buurlanden, maar tegelijk zeggen ze dat ze de bouw van een Christusbeeld niet zullen toestaan”, schamperde de Indiase liedjesschrijver Javed Akhtar maandag op Twitter. “Wow, heel logisch allemaal.”

De omstreden burgerschapswet Microsoft-baas Satya Nadella, afkomstig uit India, heeft fikse kritiek geuit op de omstreden burgerschapswet van India. “Ik vind het verdrietig wat daar gebeurt”, liet hij zich ontvallen tegen de site BuzzFeed. Hij verwees naar zijn eigen succes als immigrant in Amerika: “Dat zou de aspiratie moeten zijn”. De wet, die vorige maand door het parlement is aangenomen, bepaalt dat vluchtelingen en illegale migranten die voor 2015 uit Afghanistan, Pakistan of Bangladesh naar India kwamen, recht hebben op staatsburgerschap. Dit geldt echter alleen voor hindoes, boeddhisten, sikhs, jains, parsi’s en christenen – niet voor moslims. Mede daarom wordt er fel tegen geprotesteerd; seculier India zou geen burgers moeten selecteren op basis van religie. Na kwade hindoenationalistische reacties die op Nadella’s kritiek volgden, schreef de topman op Twitter dat landen ­uiteraard het recht hebben om hun eigen immigratiebeleid vast te stellen, maar dat hij hoopt op een India “waar een immigrant een succesvolle start-up kan beginnen of een multinational kan leiden”.

