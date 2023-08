Edris ontvluchtte als tolk op het nippertje de Taliban. ‘De terreur is aan de macht’

“Weet je nog, op de paarden bij het front?” Edris moet lachen, in zijn minimaal ingerichte woning op de Veluwe. Sinds twee jaar maakt hij nieuwe herinneringen in Nederland, maar de meeste herinneringen liggen in Afghanistan, het land waar hij opgroeide en misschien wel nooit meer naar terug kan keren.

Het verhaal over de paarden dateert uit oktober 2001, kort na 9/11. De Amerikanen waren begonnen met bombardementen ter ondersteuning van anti-Talibanstrijders op de grond. Edris was mijn tolk – om veiligheidsredenen wil hij niet met zijn achternaam in de krant. Op de ruggen van twee paarden moesten we dwars door een rivier waden om bij het front te komen. Precies in het midden klonk een harde knal: uitgaand vuur, over onze hoofden heen, richting de Taliban.

De paarden bleven onbewogen onder het oorlogsgeweld. Edris ook. Hij wist dat met elke granaat de bevrijding dichterbij zou komen. Bevrijding van de Taliban, die sinds 1996 aan de macht waren. Die bevrijding kwam, gevolgd door een twintig jaar durende bezetting van zijn land door de Amerikanen. Die bezetting stopte twee jaar geleden abrupt toen de Amerikanen vertrokken en de Taliban meteen zonder veel moeite terugkeerden in Kaboel.

Gouden ticket

De plotselinge val van Kaboel in 2021 zorgde voor grote bezorgdheid bij Edris. Zijn familie was altijd nadrukkelijk anti-Taliban geweest. Edris zelf was als adviseur betrokken bij verschillende regeringen en kwam daarmee ook in het vizier van aanslagplegers. Twee keer mislukte zo’n aanslag op zijn leven: zijn chauffeur vond op tijd de bommen die aan zijn auto waren vastgemaakt.

De paniek van eind augustus 2021 ging over in hoop toen bleek dat de Nederlandse regering niet alleen de Afghanen die voor Nederlandse militaire missies hadden gewerkt wilde evacueren, maar ook tolken van Nederlandse journalisten. Edris kreeg daarmee een gouden ticket om zijn land te verlaten. Maar niet voordat hij zich door de hel van het vliegveld van Kaboel had weten te dringen, waar duizenden Afghanen probeerden te ontsnappen aan de Taliban. Uiteindelijk wist hij met zijn gezin dwars door de chaos het Nederlandse evacuatieteam te bereiken. Hij stuurde nog een foto van het moment dat hij instapte in het evacuatievliegtuig. Zijn laatste foto uit Afghanistan.

Een groter contrast is twee jaar later amper mogelijk. Hij woont in een kleine bosrijke plaats, waar de enige chaos komt van een druk gezin. Vier kinderen nam hij mee naar Nederland, met in de buik van zijn vrouw nog een tweeling. De kinderen spreken inmiddels behoorlijk goed Nederlands, hijzelf en zijn vrouw zijn nog bezig het te leren. Werk heeft Edris nog niet.

Vrijwel dagelijks heeft Edris contact met Afghanistan. Met zijn familie, zijn ouders, zijn broers. “Het gaat daar niet goed. Ze hebben geen werk meer, meisjes gaan niet naar school. Althans, wel tot ze tien jaar zijn, maar dat zijn maar drie klassen. De Taliban willen dat meisjes wat islamitische basisbeginselen leren, maar verder niets. Vrouwen mogen niet meer onbegeleid de deur uit en meisjes moeten vanaf een jaar of 12 hun gezicht bedekken. Er is veel spanning in gezinnen, want ook veel mannen, die niet bij dezelfde (Pathaanse) stam horen als de Taliban, zitten thuis. Dus geen werk, geen geld, een uitzichtloze toekomst. Mijn familie hoopt dat de Taliban ooit weer zullen verdwijnen, maar daar is weinig kans op denk ik.”

Afghanen proberen Kaboel te ontvluchten, 16 augustus 2021. Beeld AFP

Een toekomst heroverd

Binnen zijn eigen kring hoort Edris de verhalen over mensen die gevangen worden gezet, verdwijnen, of waar later toch de lichamen van opduiken. “Ik hoorde net over twee mensen die naar Iran waren gevlucht, maar toch weer terugkeerden naar Afghanistan. Die zijn eerst vastgezet en daarna vermoord door de Taliban.”

Nog regelmatig vraagt Edris zich af wat er was gebeurd als hij de Nederlandse evacuatiemissie niet had kunnen bereiken. “We verplaatsten ons vanaf de val van Kaboel iedere dag, maar dat zou een keer misgegaan zijn. De Taliban hebben na mijn vertrek nog bij mijn familie naar mij geïnformeerd.”

Vooral dankbaar is Edris dat zijn dochters nu gewoon in Nederland naar school kunnen. Dochter Mahssa (14) begint aan 2 vwo. “Ik ben blij dat ik hier ben, als ik in Afghanistan niet had kunnen studeren of werken, dan denk je ‘wat doe ik hier’.” Ze moet wel soms nog wennen aan het Nederlandse onderwijs. “Hoe leerlingen met docenten omgaan, dat is informeler dan ik gewend was.”

Van haar vriendinnen is maar één ander meisje Afghanistan ontvlucht, naar Canada. Vier vriendinnen zijn nog in Afghanistan. Die zijn aangewezen op onlinecursussen die tijdens corona op bijvoorbeeld YouTube zijn gezet. “In het begin konden ze ook nog live online lessen volgen, maar dat mag niet meer als er een docent via het scherm lesgeeft. Al gebeurt het wel nog.”

Overigens volgt ook Mahssa online Afghaanse lessen. “Bijvoorbeeld over Dari (een van de talen in Afghanistan) en over de geschiedenis van ons land.” Vader Edris voegt toe. “Ik vind het belangrijk dat ze niet dat deel van hun identiteit verliezen.”

Zoon Misbah (5) vraagt dikwijls naar zijn opa, die nog in Afghanistan is. Beeld Hans Jaap Melissen

Lichamen in rivieren

Mahssa zegt niet met haar Afghaanse vriendinnen te praten over het nut van een opleiding, als je daarna toch niet mag werken. “Ze zijn al wanhopig genoeg.” Voor zichzelf ziet ze wel een goede toekomst. “Ik wil hartchirurg worden.” De familie kent meerdere artsen. Haar zus Mahdis (12) hoopt tandarts te worden. Ze zegt van Afghanistan vooral opa te missen. Ook de kleine Misbah (5), die met een blij gezicht een waterijsje uit de vriezer pakt, vraagt volgens Edris steeds naar opa. “Hij wil ook steeds weten wat de Taliban nu allemaal doen in Afghanistan en of ze opa niks aan zullen doen.”

Ziet Edris nog een mogelijkheid dat de Taliban uiteindelijk toch minder radicaal zullen worden, zoals in Saoedi-Arabië in de afgelopen jaren vrouwen ook weer iets meer ruimte hebben gekregen? “Ik denk dat de Taliban niet zullen veranderen. Als ze dat hadden gewild, hadden ze dat al kunnen doen. Ze zien vrouwen gewoon niet als menselijk. Veel Taliban hebben drie of vier vrouwen, alleen maar voor de seks en het maken van baby’s.”

Er is ook geweld tegen vrouwen. Een recent rapport van mensenrechtenorganisatie ‘Afghan Witness’ meldt honderden gevallen waarbij vrouwen zijn gedood door de Taliban, vaak met extreem geweld. Regelmatig duiken er lichamen op in rivieren. Ook voormalig overheidspersoneel en ex-militairen blijven een belangrijk doelwit van de Taliban.

“Kijk, ik had ook niet veel met de regering Ghani”, zegt Edris over de twee jaar geleden verdreven regering. “Ik vond hen ook niks, corruptie was een groot probleem. Maar nu zijn de Taliban bezig het hele systeem te vernietigen. Iedereen die maar met de vorige regering te maken had, wordt er uitgegooid.”

Afghanen proberen westerse militairen bij het vliegveld hun documenten te laten zien, in een poging Kaboel te ontvluchten vanwege de aanstaande machtsovername door de Taliban, 26 augustus. Beeld ANP / EPA

Extreme jongeren

Edris verwacht niet veel van verjonging binnen de Taliban. “De jongeren zijn juist opgegroeid in een erg extremistische sfeer. Het ziet er allemaal slecht uit. De Taliban tolereren alleen zichzelf. De terreur is aan de macht gekomen”, zegt hij.

De kansen van een succesvolle gewapende opstand tegen de Taliban schat hij ook laag in. Er zijn wel verschillende verzetsgroepen. Zoals de groep die wordt geleid door de zoon van verzetsleider Massoud die tegen het eerste Taliban-regime van eind jaren negentig vocht. “Ze hebben wel troepen, maar te weinig wapens. Ze opereren vanuit de Pansjirvallei, maar hebben nauwelijks support van buiten.” Wel voerden verzetsstrijders onlangs weer een succesvolle aanslag uit, waarbij Talibanleden omkwamen. Ook is er een Afghaanse tak van IS waarmee de Taliban in conflict is.

Edris vindt dat de internationale gemeenschap druk moet blijven uitoefenen op de Taliban. “Geen geld vrijgeven zonder voorwaarden. Maar landen als Rusland, Turkije, de Emiraten of China ontvangen gewoon weer Taliban-lobbyisten. Zo wassen die landen het Taliban-regime langzaamaan weer wit.”

Wat niet helpt is dat Afghanistan na de Russische inval in Oekraïne niet meer zo prominent in beeld is bij de internationale gemeenschap, denkt Edris. Broer Yacoub, die telefonisch vanuit Kaboel vertelt over zijn leven, beaamt dat. Op de vraag wat hij de hele dag doet komt een weinig bemoedigend antwoord van de ingenieur. “Ik probeer soms toch weer een baan te vinden. Maar de Taliban accepteren alleen Pathanen, geen Tajieken of Hazara’s. Soms rijd ik wat ritjes als chauffeur, maar ik doe niets als ingenieur.”

Hopen op een opstand

De familie van Edris en Yacoub is Tajiek en dat valt niet in de smaak bij de Taliban. “Het draait hier om je identiteit, niet om wat je kunt. Veel mensen die alleen maar een Koranschool hebben bezocht, hebben nu hoge banen. Maar vaak kunnen ze hun eigen naam amper schrijven. Ik moest laatst iets regelen voor de elektriciteit in mijn appartement, maar bij het kantoor schopte een Talib mij weer weg, omdat ik in het Dari sprak.”

Yacoub overweegt zijn identiteitsbewijs te veranderen, zoals sommige mensen al hebben gedaan. “Dat kan illegaal, zolang je nog geen elektronische versie hebt.” Hij zou zich dan als Pathaans kunnen laten registeren. Maar dan nog: “Ik kan wel Pathaans spreken, maar niet zoals zij dat doen. Hooguit accepteren ze zo’n verandering van ‘Qari’s’.” Hij doelt op mensen die de Koran uit hun hoofd hebben geleerd, of in ieder geval de Koran volgens de juiste regels kunnen citeren. “Als Tajieken onder hen hun registratie veranderen zien ze dat door de vingers.” Een andere optie is vluchten, al is zijn broer Edris er pertinent op tegen, vanwege de onveilige routes. “Ik weet ook wel dat het heel lastig is”, zegt Yacoub. “Bovendien zou ik meteen mijn gezin willen meenemen.”

Yacoub is iets optimistischer over een mogelijk succesvolle opstand tegen de Taliban dan zijn broer. “Als je ziet hoeveel mensen hier nu ontevreden zijn, dat is onhoudbaar. Misschien hebben we over een jaar of zes vanzelf weer een oorlog tegen de Taliban. Weet je, oorlog zit in de basis van Afghanistan. Het zit in ons.”

In de vredige woonkamer van broer Edris wandelt inmiddels ook de tweeling van anderhalf met slaap nog in de ogen binnen, verbaasd kijkend naar het bezoek. Alle herinneringen die zij gaan maken, zullen voorlopig voor 100 procent Nederlands zijn. Tenzij er misschien ooit weer nieuw zwaar geschut over de rivieren van Afghanistan zal klinken.

De volledige naam van Edris en Yacoub zijn bekend bij de hoofdredactie