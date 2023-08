Ecuador zegt in referendum ‘nee’ tegen oppompen olie in beschermd Amazone-gebied

De Ecuadoranen hadden het zondag druk bij de stembus, maar niet alleen omdat ze een nieuwe president moesten kiezen. Er was die dag ook een referendum over het winnen van grondstoffen in het land. De uitkomst? De bevolking wil dat er een eind komt aan het winnen van grondstoffen in nationaal park Yasuni, een beschermd gebied.

Daarmee lijkt een kentering in zicht voor Yasuni, waar staatsoliemaatschappij Petroecuador bijna 60.000 olievaten per dag wint. Dat is 12 procent van de totale Ecuadoraanse olieproductie.

Ook goud delven in bossen bij Quito verboden

Volgens de Kiesraad van Ecuador stemde 58 procent vóór het stoppen van olieboringen en 41 procent tegen. De olieproductie moet over een jaar zijn gestaakt. Ecuador is het eerste land dat het winnen van grondstoffen in een beschermd gebied blokkeert. De uitkomst van een tweede – lokaal – referendum betekent tevens dat er een einde moet komen aan het goud delven in de bossen nabij de hoofdstad Quito.

De weg naar het referendum was lang. Voormalig president Rafael Correa wilde bij zijn aantreden in 2007 Yasuni beschermen, vanwege de grote rijkdom aan flora en fauna. Per hectare, zo wordt gezegd, komen daar meer diersoorten voor dan in heel Europa en meer boomsoorten dan in heel Noord-Amerika.

Correa richtte destijds een fonds op waarmee hij ruim 3 miljard euro wilde binnenhalen. Dat bedrag was bedoeld als compensatie voor de inkomsten die het land uit de olie zou krijgen. Het mislukte: in 2013 bleek maar 20 procent van het doelbedrag te zijn behaald. Drie jaar later werd alsnog een begin gemakt met de olieproductie.

Nog geen uitslag presidentsverkiezingen

Ondertussen pleitte Yasunidos, een collectief van activisten, tien jaar lang voor een volksraadpleging over de vraag of de overheid het natuurgebied mag uitbaten. Na een lange juridische strijd oordeelde het hoogste gerechtshof van Ecuador dat de stemming kon plaatsvinden.

Voor de Ecuadoranen is het een bewogen tijd. Op dezelfde dag als het referendum moesten ze ook een nieuwe president kiezen. Begin augustus werd een van de kandidaten, journalist Fernando Villavicencio, vermoord tijdens zijn campagne in Quito.

De verkiezingen gingen toch door. Er is nog geen definitieve uitslag, omdat geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen heeft behaald. Halverwege oktober volgt een tweede verkiezingsronde.

Lees ook:

Politici in Ecuador staan machteloos tegenover het geweld

Ecuador gaat zondag angstig naar de stembus, na de moord op een van de kandidaten. Het land glijdt weg in een spiraal van geweld en wetteloosheid.