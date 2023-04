Ecuador wil escalatie geweld bestrijden met meer wapenbezit

Iedere burger uit Ecuador mag voortaan een wapen dragen, kondigde president Guillermo Lasso aan. Het is voor hem een van de belangrijkste onderdelen van een ‘kruistocht’ tegen de onveiligheid in het Zuid-Amerikaanse land, waar het geweld de afgelopen tijd inderdaad geëscaleerd is. Vorig jaar verdubbelde het aantal moorden in het land tot bijna zo'n 4600. (Ter vergelijking: in Nederland, dat evenveel inwoners heeft, worden jaarlijks zo'n 125 moorden gepleegd)

“We hebben een gemeenschappelijke vijand: kleine criminaliteit, drugshandel en georganiseerde misdaad”, zei Lasso, een van de weinige rechtse presidenten van Zuid-Amerika, in een toespraak waarin hij de maatregel aankondigde. Tot voor kort was het dragen van wapens voorbehouden aan politie en leger, maar binnenkort mag iedereen van 25 en ouder die aan een paar voorwaarden voldoet een wapenvergunning aanvragen.

Bewakingspersoneel moet leger en politie gaan ondersteunen

Lasso verwacht ook van privaat bewakingspersoneel dat het de politie en leger zal ondersteunen in de strijd tegen de misdaad, zonder daar veel details over te geven. Het zorgde voor onzekerheid onder bewakers, die niet dezelfde training hebben als de politie, en niet weten wat er straks van hen verwacht wordt.

Bewakers in Ecuador waren eigenlijk nog aan het bekomen van een geruchtmakende episode vorige week, waarbij een bewaker tijdens een overval door een bende dynamiet om zijn lichaam kreeg gebonden. Het kostte de autoriteiten drie uur om dat onschadelijk te maken. Het was een van de vele gewelddadige incidenten die de afgelopen tijd het nieuws haalden in Ecuador. In de miljoenenstad Guayaquil is de noodtoestand uitgeroepen. Daar brak deze week ook een gewelddadige gevangenisopstand uit.

‘Dit is een militaire blik op veiligheid’

Dat er iets moet gebeuren, daar is iedereen in Ecuador het wel over eens, maar de beslissing van Lasso kon op stevige kritiek rekenen. Allereerst van zijn politieke concurrent, de linkse oud-president Rafael Correa, die op Twitter afrekende met Lasso's oorlog tegen de criminaliteit. “Voor een onbekwame boef als Lasso is die ‘oorlog’ er een tussen burgers en criminelen en niet tussen de staat en criminelen”, schreef hij vanuit België, waar hij verblijft omdat hij in Ecuador veroordeeld is voor corruptie en daar in de gevangenis zou belanden. Het geweldsmonopolie ligt volgens Correa alleen bij de politie, - dus ook het hebben van wapen - en bij niemand anders, en zeker niet bij criminelen.

Ook veiligheidsdeskundige Luis Carlos Córdova uitte in El País kritiek op het beleid. “Dit is onderdeel van de militaire blik op veiligheid die deze president heeft doorgevoerd.” Volgens hem zadelt de maatregel de maatschappij met de verantwoordelijkheid op voor een politiek probleem, en zullen vooral rijken straks hun veiligheid kunnen kopen.

