Ecowas-landen dreigen wel met inval in Niger, maar zetten ze ook door?

“We moeten geen tandeloze buldog zijn, we moeten pal achter democratie staan”, zei de Nigeriaanse president Bola Tinubu. “In West-Afrika zullen we coup na coup niet langer accepteren”. Tinubu sprak de woorden begin juli, tijdens zijn speech bij het aanvaarden van de voorzitterszetel van het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas.

Hij zal niet hebben gedacht dat zijn woorden zo snel getest zouden worden: aan het eind van dezelfde maand werd Mohamed Bazoum omver geworpen, de democratisch gekozen president van Niger. De staatsgreep dreigt nu de hele regio in oorlog te storten. Tenminste: als het door Tinubu geleidde Ecowas inderdaad zijn dreigement waarmaakt. De putschisten kregen zeven dagen om de macht terug te geven, zo niet, volgde een militaire interventie. Die deadline verstreek afgelopen zondag. Donderdag komt Ecowas opnieuw bij elkaar om verder te praten over de situatie in Niger. Dat het uiteindelijk tot militair ingrijpen komt lijkt met de dag onwaarschijnlijker.

Want ondertussen worden er nog steeds pogingen gedaan om middels diplomatie het democratisch gezag in Niger te herstellen - zonder resultaat. Dinsdag weigerde het militaire regime een delegatie van Ecowas, vanwege ‘veiligheidsredenen’. Daarvoor, maandag, sprak de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken Victoria Nuland wél in Niamey met enkele van de coupplegers. Ze kreeg geen toegang tot de afgezette president Bazoum, en ze zei na afloop weliswaar ‘open en eerlijke gesprekken’ te hebben gevoerd, maar dat de coupplegers ‘niet ontvankelijk leken voor het plan de democratie te herstellen’.

Roerige noordelijke deelstaten

Tegelijkertijd lijkt Tinubu geen rekening te hebben gehouden met verzet uit eigen land tegen militaire interventie. Zijn eigen senaat sprak zich dit weekend uit tégen oorlog in buurland Niger. In Nigeria is de zegen van de senaat nodig, wil Tinubu het leger op buitenlands avontuur sturen. Ook buiten de senaat klinkt weerstand, met name in de roerige noordelijke deelstaten, grenzend aan Niger, waarin het Nigeriaanse leger op eigen grondgebied niet eens de veiligheid kan garanderen.

De ferme taal van Tinubu lijkt persoonlijk ingegeven: zelf spendeerde hij een groot deel van de jaren negentig in ballingschap na de staatsgreep van generaal Abacha in Nigeria, tot diens dood in 1998. Ook lonkt Tinubu meer dan vorige Nigeriaanse leiders naar Frankrijk, de voormalige kolonisator van Niger. De coupplegers in Niger spelen juist vol in op de anti-Franse sentimenten in het land.

Ook het vijftien landen tellende Ecowas is verdeeld over de eerdere oorlogstaal van Tinubu: terwijl Ivoorkust en Senegal zich achter Nigeria scharen heeft Benin laten weten geen troepen te zullen sturen. Mali, Guinee en Burkina Faso - geschorst omdat de machthebbers ervan de afgelopen jaren zélf via een coup aan de macht zijn gekomen - hebben gezegd interventie te zien als oorlogsverklaring. Buiten Ecowas hebben buurlanden Tsjaad en Algerije zich uitgesproken tegen een interventie. En dat is niet zo gek, want overhaaste interventie, zonder duidelijk strijdplan, zonder regionale eensgezindheid, in één van de armste regio’s ter wereld, kan maar zo uitlopen op een uitzichtloze, zich voortslepende strijd.

Alleen: met niets doen leidt het landenblok gezichtsverlies. In eigen land treedt Tinubu sinds zijn aantreden daadkrachtig op, nu lijkt hij zich vergaloppeerd te hebben. Alleen, of geloofwaardigheid en trots een doorslaggevende reden is om West-Afrika in oorlog te storten valt nog te bezien. Dinsdagavond werden de gemoederen weer iets gesust door de woordvoerder van president Tinubu. Die benadrukte opnieuw dat Ecowas een ‘diplomatieke’ en ‘vreedzame’ oplossing prefereert.

Donderdag, als Ecowas weer om tafel gaat, moet blijken waartoe de landenorganisatie uiteindelijk besluit, en of het daadwerkelijk ingrijpt, of toch een hond is die wel blaft - maar niet durft te bijten.

