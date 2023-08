Ecowas bindt in en kiest toch voor diplomatieke weg in Niger-crisis

Er komt voorlopig geen militaire interventie in Niger. Dat is het resultaat van de tweede noodzitting van het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas donderdag, over de staatsgreep in Niger. Militair ingrijpen, waar het vorige week nog mee dreigde, is niet helemaal van tafel, maar geldt nu als ‘laatste redmiddel’. De landen besloten wel een troepenmacht in paraatheid te brengen, ook veroordeelden ze nogmaals de antidemocratische machtsgreep in Niger.

In Niger, tevens lid van het landenblok, werd eind juli president Mohamed Bazoum afgezet door het hoofd van zijn presidentiële garde, met steun van het leger. Ecowas, onder leiding van voorzitter Nigeria, uitte meteen ferme taal: dat het het coups niet langer duldt, dat de junta het democratisch gezag direct moest herstellen, en er anders soldaten zouden worden gestuurd om dat te bewerkstelligen.

Weerstand tegen oorlogstaal

Zo’n militair ingrijpen leek steeds onwaarschijnlijker, nadat er in Nigeria zelf, dat veruit het grootste contingent zou leveren, veel weerstand was tegen de oorlogstaal van president Bola Tinubu. Om troepen de grens over te sturen, heeft Tinubu parlementaire toestemming nodig, maar de senaat, waarin saillant genoeg Tinubu’s eigen partij in de meerderheid is, keerde zich afgelopen weekend tegen de interventieplannen. Daarbij bleek Ecowas zelf verdeeld, en veroordeelden ook omringende landen Algerije en Tsjaad een eventueel militair ingrijpen.

Tinubu leek donderdag dus op zijn schreden terug te keren. Al voordat de Ecowas-leiders achter gesloten deuren in vergadering gingen, liet de Nigeriaanse president, tevens voorzitter van de vergadering, optekenen dat het op dit moment diplomatie centraal wil stellen om het democratisch gezag te herstellen in het buurland. Daags voor de top in Abuja werden al afgevaardigden van Ecowas toegelaten tot de Nigerese hoofdstad Niamey.

Amerikaanse bemoeienis

Ook de Amerikanen, voor wie Niger een belangrijke partner is in de strijd tegen het wereldwijde terrorisme, bemoeien zich ermee. Onderminister van buitenlandse zaken Victoria Nuland bezocht Niamey, minister Antony Blinken zelf belde met de afgezette president Bazoum, die momenteel wordt vastgehouden in het presidentieel paleis.

Ondertussen eisen de harde sancties die Ecowas instelde zijn tol: voedselprijzen schieten de lucht in en Niger kampt met voortdurende stroomuitval, nu Nigeria de stroomlevering aan het buurland heeft afgeschakeld. Toch richt de volkswoede over deze gevolgen van de staatsgreep zich ogenschijnlijk niet zozeer op de militaire junta, maar eerder op de omringende landen die Niger voor het blok zetten. Van aanvankelijk gemor over de machtsgreep is in de straten van Niamey weinig meer te merken, wél lieten de machthebbers zich afgelopen weekend nog toejuichen door een stadion vol uitgelaten aanhangers van de coup.

Toeareg

Maar niet alle tegenstanders houden zich stil: oud-rebellenleider Rhissa Ag Boula riep woensdag de verzetsbeweging Raad van Verzet voor de Republiek (CRR) uit om president Bazoum te herinstalleren. Ag Boula was minister onder Bazoum, maar in de jaren negentig vergaarde hij faam als leider van de Toeareg-opstand in het noorden van het land. Nog steeds is hij een belangrijke actor in het noorden, invloedrijk onder de bevolkingsgroep van Toearegs, en alleen al daarom een belangrijke binnenlandse uitdager voor het militaire bewind.

