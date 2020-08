Ecologische ramp dreigt voor Mauritius door lekkend schip

Met man en macht probeerden duizenden bewoners van Mauritius afgelopen weekend in zee gelekte olie tegen te houden. Met zakken gevuld met rietsuikerbladeren en stro die op plastic flessen drijven, improviseerden ze barrières in de Indische Oceaan in een poging de schade zo veel mogelijk te beperken.

De gelekte olie is afkomstig uit de Wakashio, een tanker van bijna 300 meter die onder Panamese vlag vaart. Het schip zou halverwege juli vanuit China zijn vertrokken op weg naar Brazilië. Maar het vaartuig liep op 25 juli vast voor de kust van Mauritius en raakte daarbij beschadigd. Sinds donderdag lekt de olie en diesel die het aan boord had de zee in.

Vettige bruine vlek

Volgens de autoriteiten is al ongeveer 1000 ton olie – van de 4000 ton die de tanker vervoerde – de zee in gestroomd. Op satellietbeelden is te zien hoe een vettige bruine vlek zich in de azuurblauwe zee uitbreidt. Zo’n 500 ton is – onder meer met behulp van helikopters – uit voorzorg uit het schip gepompt. De twintig opvarenden zijn inmiddels geëvacueerd.

Greenpeace spreekt van een ramp; het zou volgens de milieu-organisatie weleens de grootste ecologische crisis kunnen zijn die het eiland tot nu toe treft. Het schip liep vast op het grootste koraalrif van Mauritius waar veel bijzondere vissoorten en schildpadden leven. “Duizenden soorten lopen het risico te verdrinken in de vervuilde zee, met alle gevolgen van dien voor de economie, de voedselveiligheid en de gezondheid op Mauritius”, stelde Greenpeace in een verklaring. De ongerepte natuur trekt normaal gesproken toeristen uit de hele wereld aan; vorig jaar waren die gezamenlijk nog goed voor zo’n 1,5 miljard dollar.

Premier Pravind Jugnauth riep vrijdag al de ‘ecologische’ noodtoestand uit en vroeg het buitenland om hulp. “Ons land heeft niet de expertise in huis om gestrande schepen te bergen. Ik maak mij zorgen wat er kan gebeuren als het weer nog slechter wordt.”

Diep door het stof

De Japanse operator van de tanker, Mitsui OSK Lines, liet weten dat het bedrijf alles wat in zijn macht ligt zal doen om te helpen. Topman Akihiko Ono ging op een persconferentie in Tokio diep door het stof en excuseerde zich uitvoerig voor “de grote problemen die we hebben veroorzaakt”.

Het Japanse ministerie van buitenlandse zaken maakte zondag bekend een rampenbestrijdingsteam te zullen sturen dat kan helpen bij het opruimen van de olie. Ook Frankrijk schiet zijn voormalige kolonie Mauritius te hulp. Vanaf het nabijgelegen eiland Réunion – nog wel een Frans overzees departement – heeft het een marineschip en een militair vliegtuig naar Mauritius gestuurd.

En voorlopig ploeteren ook de eilandbewoners door om de olie tegen te houden en de stranden waar de brandstof al is aangespoeld schoon te maken.

