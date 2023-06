Ecologen: damdoorbraak ramp voor natuur en dieren

De natuur krijgt een oplawaai door de massaliteit en kracht waarmee na de Oekraïense damdoorbraak water met slib het land inspoelt. “Zo’n vloedgolf kan alleen maar pure verwoesting aanrichten”, reageert landschapsecoloog Nils van Rooijen van de Wageningen Universiteit.

Helder zicht op de gevolgen ontbreekt nog, maar het beeld dat het water een spoor van vernieling achterlaat, tekent zich af. Filmpjes van dieren die in shock ronddwalen, gaan rond op sociale media. “Vele dieren zullen niet in staat geweest zijn om te vluchten”, zegt Van Rooijen.

Hoogteverschil

De kracht en snelheid van het water schat de ecoloog in als buitengewoon. “Het hoogteverschil van de stuwdam was tientallen meters, waardoor zeker grond is weggespoeld. Grote delen van het landschap, rond de oude rivierbedding van de Dnjepr en landinwaarts, zullen mogelijk langdurig onder water blijven staan.”

Erosie en aantasting van laaggelegen bossen kan het effect zijn. Van Rooijen merkt op dat de kracht van de natuur om zich te herstellen in principe groot is, maar bij een overstroming van deze omvang zal dit jaren vergen.

“Denk alleen al hoeveel schade een relatief kleinschalige overstroming bij ons in Limburg veroorzaakte.” De ecoloog hoopt vooral dat er niet veel chemicaliën of andere stoffen met verontreinigende werking meespoelen, want die zouden de bodem ernstig aantasten.

Verwoeste stuwdam Kachovka. Beeld Bart Friso

Uiteindelijk ook een voedende werking

Het omgekeerde is ook denkbaar, reageert Jos van Kerckhoven van ingenieursbureau Arcadis, expert in water en infrastructuur. “De bouw van de stuwdam is eigenlijk een ingreep in de natuur geweest. Het is een bezinkbak voor slib en sediment. De onderste laag zal mogelijk een rijke modderstroom zijn.”

Hoe ernstig en schadelijk dat ook is voor mensen, de dorpen en de oorlogssituatie, het kan puur naar de bodem gekeken ‘uiteindelijk een voedende werking hebben’, zegt Van Kerckhoven, die zijn afschuw over de damdoorbaak onderstreept.

Ook de Arcadis-expert schat in dat de kracht van de waterstroom enorm is, zeker vergeleken met bijvoorbeeld een gemiddelde dijkdoorbraak. De kolkende stroom kwam grootscheeps los. “Ik verwacht dat er grote ontgrondingskuilen, door weggeslagen stukken land, zichtbaar zullen worden.”

Superoverstroming

Hoogleraar ecologie Han Olff van de Rijksuniversiteit Groningen, die eveneens zijn zorg om het menselijk leed benadrukt, zegt dat de vernielde stuwdam in principe een verstorend element in de natuur was. “Natuurlijke doorvoer van water en regen is belangrijk, voor soortenrijkdom en de afzet van nutriënten in de bodem.”

Toch denkt ook hij dat de natuurbalans na de damdoorbraak uiteindelijk kan herstellen. Al zal die zeker tot schade leiden, bijvoorbeeld voor rijke droge gronden. “Want zo’n superoverstroming is te veel van het goede.”

