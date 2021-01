Echtgenote Navalny en duizend anderen gearresteerd bij massale protesten tegen Poetin

Nog voor de demonstraties begonnen, zijn in Moskou al zeker honderd mensen aangehouden. Onder hen ook Joelia Navalny, de echtgenote van Aleksej, en de bekende activist Ljoebov Sobol. Volgens monitorgroep OVD-Info zijn er in heel Rusland inmiddels 1090 mensen gearresteerd.

Onze correspondent Geert Groot Koerkamp meldt een grote opkomst in de Russische hoofdstad. Hij stond zaterdagochtend vast in een grote menigte die zich in de richting van het Rode Plein bewoog. “Inmiddels heeft de politie het plein afgeschermd. Verder stromen de groepen ongehinderd door de stad. Opvallend is dat er constant wordt geclaxonneerd, bestuurders van voertuigen betuigen daarmee hun steun aan de protesten. Dat is nieuw voor Rusland.

De demonstranten lopen in cirkels door de stad. Ze houden zich netjes aan de regels, hinderen voertuigen niet en laten andere voetgangers voor. Typisch is voor deze protesten dat er geen duidelijk plan is. Geen leiders, geen strategie. Dat maakt het moeilijk voor politie om in actie te komen.”

40.000 mensen in de hoofdstad

Persbureau Reuters spreekt van minimaal 40.000 mensen in het centrum van de hoofdstad. De autoriteiten hebben het over 4000 deelnemers. De demonstratie in Moskou, die door de Russische autoriteiten is verboden, begon om 12.00 uur (Nederlandse tijd).

Ook elders in het land is het onrustig. Meer dan 350 mensen werden aangehouden in het Verre Oosten en Siberië, meldt persbureau AP. Ook wordt een grote demonstratie verwacht in Sint-Petersburg. In de stad Chabarovsk, die door het tijdsverschil zeven uur voor de hoofdstad Moskou ligt, publiceerden activisten zaterdag video’s van de politie die demonstranten slaat en in gevangenisbusjes stopt. Navalny riep deze week zijn aanhangers op zaterdag de straat op te gaan uit protest tegen het bewind van president Poetin.

De oppositieleider publiceerde eerder deze week een video met de titel “Een paleis voor Poetin”, waarin hij beweerde te bewijzen dat de president een enorm landhuis voor zichzelf had laten bouwen aan de Zwarte Zee dat gefinancierd zou zijn uit smeergeld. De bijna twee uur durende film had na een paar dagen al meer dan 65 miljoen views op YouTube. Het Kremlin noemt de beschuldigingen “onzin” en “leugens”.

Dertig dagen gevangenisstraf

Navalny werd maandag veroordeeld tot dertig dagen gevangenisstraf omdat hij voorwaarden van een eerdere straf zou hebben geschonden. Hij was net teruggekeerd uit Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging die hij in Rusland had opgelopen. De Russische geheime dienst FSB wordt beschuldigd achter de vergiftiging te zitten.

Kira Jarmisj, de woordvoerster van Navalny, en enkele andere oppositieleden werden afgelopen ook week al aangehouden en zijn zaterdag niet bij de protesten aanwezig. Russen die zaterdag de waarschuwingen van de autoriteiten negeren en toch gaan demonstreren, kunnen ook worden aangepakt. De politie in Moskou zegt dat zal worden ingegrepen bij illegale protesten.

