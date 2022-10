Ebola-epidemie bereikt ook Oegandese hoofdstad Kampala

Het Oost-Afrikaanse land Oeganda worstelt met een stijgend aantal ebolabesmettingen. Voor het eerst overleed een patiënt in de hoofdstad Kampala aan het virus, bevestigde de Oegandese gezondheidsministerie vorige week. Het Oost-Afrikaanse land kampt sinds 20 september officieel met een uitbraak van het ebolavirus.

De overleden man woonde eigenlijk niet in Kampala, maar bezocht de hoofdstad voor een behandeling van een een alternatieve genezer. De patiënt overleed niet veel later.

De Oegandese president Yoweri Museveni riep de bevolking als reactie op niet langer traditionele genezers te bezoeken voor een behandeling. “De heksen, traditionele genezers en kruidkundigen zouden mogelijke ebolapatiënten niet moeten accepteren in hun behandelcentra. Adviseer ze om gezondheidswerkers te bellen, die de patiënten onder toezicht naar ziekenhuizen kunnen transporteren.”

Oeganda worstelt op dit moment met een van de grootste ebola-uitbraken in lange tijd, met 39 vermoedelijke sterfgevallen, meldde WHO-voorzitter Tedros Adhanom Gebreyesus. Het gaat om de Soedanese variant van het virus, die voor het eerst in tien jaar in Oeganda is opgedoken.

Bij negentien sterfgevallen kon de WHO in een lab bevestigen dat het om corona gaat. De andere twintig doden vonden plaats vóór de officiële eerste besmetting op 20 september. “Maar op basis van eerdere contacten en typische symptomen hebben we toch vastgesteld dat het om ebola gaat”, zegt een woordvoerder van de gezondheidsorganisatie.

In totaal raakten volgens de gezondheidsorganisatie 64 mensen besmet. Van nog eens twintig mensen bestaat het vermoeden dat ze het virus dragen; veertien mensen zouden zijn hersteld. Vier van de overleden personen zijn gezondheidswerkers.

Mantelzorgers

Het ebola-virus kenmerkt zich door een hoge sterfkans: meer dan de helft van de besmette mensen overleeft het niet. Wel is het virus minder besmettelijk dan bijvoorbeeld corona, omdat het alleen via lichaamsvloeistoffen kan worden overdragen. Daarom lopen vooral mantelzorgers en gezondheidswerkers extra risico om besmet te raken.

Voor die variant is op dit moment nog geen vaccin beschikbaar. Wel zijn twee vaccins in de ontwikkelfase, vertelde Ghebreyesus. Die kunnen ‘hopelijk binnen enkele weken’ worden ingezet. De Oegandese overheid werkt samen met de Wereldgezondheidsorganisatie om de ebola-uitbraak zo snel mogelijk in te dammen.

De kans dat het virus ook Europa zal bereiken is klein, meldde het RIVM vorige week. Toch adviseert de gezondheidsinstantie om reizigers die terugkeren uit de regio alert te zijn op klachten die passen bij ebola. “Iedereen die naar deze gebieden reist, wordt dringend aangeraden om geen bushmeat te eten, geen dieren aan te raken en contact met (mogelijke) patiënten of overleden personen te voorkomen”, zegt het RIVM.

Lees ook:

Aantal ebolabesmettingen in Oeganda neemt snel toe

De uitbraak van ebola in Oeganda heeft aan zeker 21 mensen het leven gekost. Een aantal andere doden wordt nog onderzocht op het virus.