Dylan-fan Fernández erft een moeilijk bestuurbaar Argentinië

Meestal maakt een presidentskandidaat op een gegeven moment bekend wie zijn vice-president wordt. In Argentinië ging het andersom: daar maakte vicepresidentskandidaat Cristina Fernández de Kirchner in mei bekend dat ze Alberto Fernández – geen familie – had uitverkoren als haar president.

Kirchner was tussen 2007 en 2015 al president, en verdeelde toen de natie met haar links-populistische koers en haar confronterende bestuursstijl: bij haar aanhangers is ze zeer geliefd, maar tegenstanders verwijten haar dat ze de Argentijnse economie de vernieling in heeft geholpen. De combinatie met Fernández, die minder heftige reacties oproept, bleek een slimme electorale zet.

Wie staat in wiens schaduw?

Fernández loopt al sinds de jaren tachtig rond in de Argentijnse politiek, maar dan toch vooral als man die achter de schermen dingen gedaan krijgt. Eén van de belangrijkste vragen van diens aanstaande presidentschap is dan ook wie straks in wiens politieke schaduw staat.

Want dat er ruimte voor conflict is tussen de twee, blijkt wel uit het verleden. Fernández was vanaf 2003 kabinetschef onder de linkse president Néstor Kirchner, en daarna nog een jaartje onder zijn vrouw, die het stokje na vier jaar van hem overnam. Na een jaar ging hij weg; hij bekritiseerde onder andere haar autocratische stijl. “Als ik was gebleven, was ik deel geworden van een entourage van ja-knikkers. Voor mij is politiek geen oefening in gehoorzaamheid, maar in nadenken en debatteren. Maar Cristina was dat vergeten.”

Sindsdien wijdde hij de meeste tijd aan zijn baan als hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Buenos Aires. Eerder deze maand zat hij nog tentamens na te kijken. Maar wat voor president zal hij zijn?

Juan en Eva Perron

Gevraagd naar zijn politieke invloed noemt hij allereerst het peronisme, maar met de erfenis van Juan en Eva Peron kun je in Argentinië alle kanten op, rechts en links. Dat hij tevens Bob Dylan tot zijn politieke voorbeelden rekent, en zelfs zijn hond naar de Amerikaanse bard vernoemde, biedt ook al weinig houvast. Het verleent de 60-jarige Fernández wel een cultureel progressief tintje. Net als het feit dat zijn zoon Estanislao een in Argentinië bekende dragqueen is, die hielp om sociaal progressieve jongeren naar de stembus te krijgen.

Politiek gezien geldt Fernández toch meer als een pragmatische man van het midden. Halverwege de jaren tachtig begon hij zijn carrière bij het ministerie van economische zaken. Hij werkte er toen enthousiast mee aan de privatiseringen en dereguleringen die destijds in de mode waren, reden dat hij door de linkerflank in Argentinië met argusogen wordt bekeken.

Maar Fernández was wel kritisch op de zittende centrum-rechtse president Mauricio Macri, die een lening van 56 miljard dollar bij het IMF vroeg, waar geen economisch herstel tegenover stond. Fernández wil niet dat bezuinigingen bij de armsten terecht komen, en wil lonen en pensioenen verhogen.

Zenuwachtige markten

Of hem dat lukt, zal de tijd leren. Hij wordt president in een tijd dat Argentinië het economisch lastiger heeft dan toen de Kirchners aan het begin van de eeuw aan de macht kwamen. En zijn voornemens maken financiële markten zenuwachtig. De centrale bank reageerde direct op zijn verkiezingszege met beperkingen op de verhandelbaarheid van buitenlandse valuta, uit angst voor inflatie en kapitaalvlucht.

Aan de andere kant lijkt de centrum-linkse politiek die Fernández voorstaat in Zuid-Amerika wel het maatschappelijke tij mee te hebben: in Chili en Ecuador ging de bevolking de afgelopen tijd de straat op om regeringen te corrigeren die te eenzijdig wilden bezuinigen.

