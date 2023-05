Durft Thailand de macht van de koning aan te pakken? Dit zijn de kandidaten

Het politiek diep gepolariseerde Thailand gaat zondag naar de stembus. Veel van de 52 miljoen stemgerechtigde Thai zijn hun huidige minister-president, oud-legerbaas en couppleger Prayuth Chan-ocha, na bijna tien jaar wel zat. Ze willen democratische veranderingen en hervormingen van het koningshuis. Oppositiepartij Pheu Thai, die populair is onder boeren en arbeiders, lijkt de verkiezingen te gaan winnen. Maar het is nog maar de vraag of ze ook onderdeel wordt van de regering, waar nu militaire royalisten de dienst uitmaken. Wie zijn de hoofdrolspelers zondag?

Paetongtarn Shinawatra

Nog geen twee weken geleden beviel Paetongtarn Shinawatra (36) van haar tweede kind, een zoontje. Twee dagen later was ze alweer campagne aan het voeren voor de partij Pheu Thai, waarvoor ze een van de drie lijsttrekkers is. ‘Ung Ing’, zoals ze ook wel wordt genoemd, is de jongste dochter van de nog altijd populaire oud-premier en miljardair Thaksin Shinawatra die in 2006, tijdens een van de vele staatsgrepen, werd afgezet.

De populariteit van Thaksin onder met name de armere middenklasse in het noorden van Thailand lijkt af te stralen op zijn dochter. Volgens de laatste peilingen ligt haar partij op koers om zondag de meeste stemmen (rond de 35 procent) binnen te halen. Het lijkt er echter op dat haar partij een minder politiek omstreden premierskandidaat naar voren zal schuiven bij eventuele regeringsonderhandelingen. Waarschijnlijk vastgoedmagnaat Srettha Thavisin.

Paetongtarn, een zelfverklaard ‘vaderskindje’, stapte vorig jaar pas in de politiek en was tot dusver werkzaam in de bedrijven van de Shinawatra-clan, een rijke, machtige Thais-Chinese familie uit Chiang Mai. Ze is getrouwd met een piloot, heeft een grote aanhang op Instagram en leeft, zie haar foto’s op sociale media, een luxe jetsetleven als erfgename van een miljardair.

Prayuth Chan-ocha

Zittend premier Prayuth Chan-ocha (69) dingt wederom mee naar de functie van premier, ondanks juridische twijfels over de maximumperiode van zijn ambtstermijn afgelopen jaar. De oud-legerbaas kwam aan de macht na een staatsgreep in 2014, leidde een junta tot 2019 en werd daarna herkozen tijdens semi-democratische verkiezingen. Hij is inmiddels zeer onpopulair onder het jongere deel van de bevolking. De peilingen zijn niet veelbelovend voor Prayuth: op meer dan 12 procent van de stemmen hoeft hij niet te rekenen.

Prayuth, die zich aansloot bij een de partij United Thai Nation, omschreef zichzelf onlangs als een ‘ervaren vliegtuigpiloot’ om het contrast met de veel jongere oppositiekandidaten te benadrukken. Prayuth ligt nog altijd goed bij het meer conservatieve, pro-militaire deel van de bevolking (‘de geelhemden’) die ook liever geen grote veranderingen van het koningshuis zien. Hij voerde een nationalistisch getinte campagne. Laatst dook Prayuth met een kleurrijk overhemd en waterpistool op tijdens het Thaise nieuwjaar, Songkran, maar het lijkt er niet op dat hij hiermee veel jonge kiezers heeft overgehaald om toch op hem te stemmen.

Pita Limjaroenrat

Pita Limjaroenrat (42) is de lijsttrekker van de progressieve oppositiepartij Move Forward, die zo’n 20 procent van de stemmen lijkt te gaan behalen. Zijn partij is populair onder jongeren die democratische hervormingen willen, Move Forward is de enige voorstander van hervormingen van het Thaise koninklijk huis. Met name voor jonge Thai is dit een belangrijk onderwerp, zoals laatst weer bleek tijdens een graffiti-actie bij het Koninklijk Paleis in Bangkok. Huidige wetten bepalen dat op het beledigen van de koning een maximale celstraf van vijftien jaar staat. Sinds de grootschalige protesten van 2020 – waarbij hervormingen onderdeel waren van het eisenpakket – zijn honderden mensen aangeklaagd, onder wie een grote groep minderjarigen.

Voorafgaand aan de politiek was Pita, die aan Harvard studeerde, directeur bij Grab Thailand, een populaire app voor zowel vervoer (per taxi of scooter) als maaltijdbezorging. Hij wil naast hervormingen van het koningshuis de politiek demilitariseren. Ook wil hij een einde aan de verplichte dienstplicht en een nieuwe impuls voor de Thaise economie, die al tijden weinig groei kent.

Pita, die gescheiden is en een dochter heeft, was onlangs in de peilingen zelfs populairder dan Paetongtarn als toekomstige premier. Maar de vraag rijst of hij wel verkiesbaar is, zo bleek uit een artikel in de Bangkok Post. Vanwege aandelen in een niet langer opererend mediabedrijf kan Pita mogelijk worden gediskwalificeerd.

Stemmen over koningshuis en economie Krijgt Thailand een regering die wel of geen wortels heeft in het leger? Daarover gaan deze verkiezingen volgens Punchada Sirivunnabood, assistent-professor aan de Mahidol Universiteit. Daarnaast willen veel Thai economische veranderingen. Hoewel het land het beter doet dan buurlanden als Cambodja, Laos en Myanmar, hebben veel Thai het idee dat ze er de afgelopen negen jaar niet op vooruit zijn gegaan. De verkiezingen zelf zullen eerlijk en transparant zijn, denkt Sirivunnabood, ook omdat er internationale waarnemers zijn. “Maar het proces na de verkiezingen, daarin schuilt het gevaar, en in de kans op weer een staatsgreep. Er zijn in het verleden al zoveel verrassingen geweest.” Matthew Wheeler, analist Zuidoost-Azië bij de ngo International Crisis Group, stelt dat Thailand ‘technisch’ gezien in staat is om eerlijke verkiezingen te organiseren, maar hij vreest het spel van diskwalificatie van partijen en kandidaten. “Dit spel begint vooral nadat alle stemmen zijn geteld.” De grote vraag is of de nieuwe Thaise regering daadwerkelijk de meerderheid van de stemmen reflecteert, aldus Wheeler: “De huidige senaat is op handen van de conservatieve partijen die het koninklijk huis en de macht van het leger ondersteunen”. Hij denkt dat Pheu Thai een ruime overwinning behaalt. Ook Sirivunnabood ziet dat gebeuren: “Ik denk dat Pheu Thai dan haar tweede kandidaat naar voren schuift, want de dochter van Shinawatra is te omstreden.” Pheu Thai moet dan onderhandelen met een van de conservatieve politieke partijen, om voldoende stemmen van de senaat te krijgen.

