Duizenden willen Amerikaanse testsite ‘Area 51' bestormen, op zoek naar aliens

Sinds afgelopen weekeinde heeft een evenement op Facebook, dat ‘bestorm area 51’ heet, enorm veel aandacht getrokken. Het evenement zou moeten plaatsvinden op 20 september. Meer dan 800.000 mensen hebben zich er al voor aangemeld. Het is de bedoeling dat een menigte de hoog beveiligde luchtmachtbasis zal bestormen, om daar met eigen ogen marsmannetjes te zien. De basis bestaat al tientallen jaren, maar pas in 2013 werd erkend dat het om een militair terrein ging nadat een beroep was gedaan op de Amerikaanse wet openbaarheid van bestuur.

Groom Lake Test Site

‘Area 51’ heet officieel de Groom Lake Test Site van de Amerikaanse luchtmacht. Het nummer verwijst naar het vakje op de kaart waar de plek te vinden is. Het is een testplek die bijzonder zwaar wordt bewaakt en die daardoor steeds grotere aantrekkingskracht op mensen is gaan uitoefenen. Borden langs de grens waarschuwen dat inbrekers kunnen rekenen op dodelijk geweld. Met grote regelmaat zien mensen er vliegende objecten, waarvan ze soms denken dat het ufo’s zijn.

‘Laten we die aliens nu maar eens gaan bekijken’, staat er op de Facebook-pagina die voor het evenement oproept. Omdat de testlocatie in het woestijngebied lang geheim was, was het een raadsel wat er in de lucht te zien was. Pas een paar jaar geleden bleken dat de nieuwste militaire snufjes en een spionagevliegtuig te zijn.

Toen dat eenmaal bekend was, deden al zoveel complottheorieën de ronde dat er geen beginnen meer aan was om die te ontkrachten. De bekendste is wel het Roswell-incident uit 1947. Volgens die theorie is er toen een ufo neergestort bij New Mexico. De resten ervan zouden bewaard worden in area 51.

De wetenschapper Bob Lazar claimt dat hij in 1989 in Area 51 buitenaardse technologie heeft bestudeerd. Het verhaal van Lazar komt voor in een populaire documentaire op Netflix, die waarschijnlijk als inspiratie heeft gediend voor het ‘evenement’ op 20 september, waarvan niemand tot nog toe weet of hij is bedoeld als grap of serieus is.

