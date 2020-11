Duizenden Trumpaanhangers in Washington vinden: de uitkomst van de verkiezingen klopt niet

Opeens staan ze er, duizenden demonstranten met vlaggen: Trump 2020, Stop the steal, of simpelweg de Amerikaanse vlag. De straten van de hoofdstad – normaal een bastion van Democratisch links – zijn zaterdagmiddag even de plek voor Trump-lievend Amerika om de woede te uiten.

Een oudere man maakt van de gelegenheid gebruik en verkoopt vanaf een tafel Trump-merchandise. Maar uitkijkend over de menigte lijkt daar geen gebrek aan te zijn.

De 50-jarige Janet Cameron – petje met ‘Een zwart geluid voor Trump’ – vertelt dat ze is gekomen omdat ze niet gelooft dat Biden heeft gewonnen. “We moeten alles onderzoeken, alle beschuldigingen van stembusfraude,” zegt ze, terwijl vanuit de menigte gejuich opstijgt voor de eerste spreker van de dag – een man bekend vanwege zijn televisiereclames als kussenverkoper. Cameron zegt: “Als Biden integer was, zou hij een onderzoek naar de verkiezingen steunen.”

Cameron zegt wat de meeste demonstranten hier vinden: de uitkomst zoals die er nu ligt klopt niet. Stemmachines met Dominion stemsoftware die stemmen van Trump naar Biden zou hebben omgezet, vervalste poststemmen; iedereen uit dezelfde theorieën zonder bewijs, al dagenlang actief verspreid door de president van de Verenigde Staten zelf.

Een jonge man met een cactus op zijn mondkapje is uit Arizona overgevlogen, een oudere man met een lange grijze baard vanuit Nevada. De 23-jarige diaken Stephen Kaldawi, gekleed in zijn klerikale kledij, vertrok op vrijdagochtend al met een bus religieuze leiders vanuit Kentucky. “Trump is de persoon die God op deze plek wil. Hij is tegen abortus en wil vrede op aarde brengen,” zegt hij, terwijl de protestmars in beweging komt. Dat de hoogste leider van de katholieke kerk intussen Joe Biden al heeft erkend als de aankomende president van de VS, begrijpt Kaldawi niet. “Volgens mij is Paus Franciscus zelf een communist.”

Demonstranten in Washington Beeld AP

Kleine opstootjes

De mars gaat vanaf het Freedom Plaza vlak bij het Witte Huis over Pennsylvania Avenue naar het grasveld voor het Hooggerechtshof – de symbolische eindhalte, waar volgens de demonstranten ook de verkiezingsuitslag beslecht moet worden. Daar ontstaan de eerste kleine opstootjes: een groep van enkele tientallen tegendemonstranten in zwarte kleding confronteert de Trump-supporters. Al gauw worden de groepen uit elkaar gehouden door een haag van politieagenten.

“Zo oneerlijk,” vindt de 34-jarige software-ontwikkelaar Brandon Freeman. “Gisteravond stonden wij met Trumpvlaggen buiten en werden we gelijk weggestuurd door de politie. Nu neemt dezelfde politie hen juist in bescherming. De vakbonden hebben ook sommige politieagenten te links gemaakt.”

Terwijl bij het Hooggerechtshof gesproken wordt door onder anderen Alex Jones, oprichter van complotsite Infowars, kijkt de 30-jarige Matt Evert om zich heen. Gekleed in een kogelvrij vest, lijkt hij een van de meer extreme demonstranten – her en der prijkt de gele lauwerkrans van de extreemrechtse Proud Boys, die volgens Trump op alert moesten staan.

Evert herhaalt nog maar eens de complottheorieën die door Alex Jones vanaf het podium worden verkondigd. “Dit is een poging van het globalisme om de wereld over te nemen”, stelt hij. Dat de verkiezingen door internationale toezichthouders zijn gecontroleerd, maakt Evert niets uit. “Waarom zou ik hen geloven om mij te vertellen hoe de verkiezingen in mijn eigen land verlopen?”

Punt gemaakt

Tegen het einde van de middag lijkt alles relatief rustig te zijn verlopen en keren de meeste demonstranten zo zoetjesaan terug naar huis. Een miljoen demonstranten – zoals de mars werd aangekondigd – zijn het niet geworden. Maar genoeg om in ieder geval wel een punt te maken: wij zijn hier nog niet klaar mee, niet totdat iedere beschuldiging van stembusfraude is onderzocht.

Groepjes Trump-supporters strijken neer op terrasjes om te genieten van de laatste zon, hamburgers worden besteld. Verderop in de stad, bij het Black Lives Matter Plaza, is een opstootje wanneer een groep tegendemonstranten knalvuurwerk tussen etende Trumpsupporters gooit en hen vervolgens een hotel in dringt. Opnieuw rukt de politie massaal uit om de groepen uit elkaar te houden.

De 50-jarige Heather Funkhouser uit Delaware kijkt toe met haar man en dochter. Ze heeft een Biden-mondkapje voor en schudt afkeurend haar hoofd. “Trump heeft veel haat losgemaakt, maar het is voorbij,” zegt ze. “Alleen weten die Trump-supporters dat nog niet. Ze zijn nog in de ontkenningsfase.”