Duizenden Palestijnen ontvluchten kamp Jenin, gewonden bij aanslag Israël

Tijdens de Israëlische legeroperatie zijn voor zover bekend tien Palestijnen gedood en zo’n honderd mensen gewond geraakt. In de nacht van zondag op maandag begon het Israëlische leger met luchtaanvallen op een vluchtelingenkamp in Jenin op de Westelijke Jordaanoever. Grondtroepen, naar schatting zo'n 1000 tot 2000 man, trokken het kamp binnen en openden het vuur op gewapende Palestijnse militieleden. Het kamp, dat Israël ziet als ‘bolwerk van terroristen’, werd daarna op wapens doorzocht.

Duizenden Palestijnen zijn op de vlucht geslagen, maar zwaargewonde mensen in het kamp kunnen op dit moment nog niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Christian Lindmeier, woordvoerder van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), bevestigt: “De situatie wordt vanaf de grond gemonitord, maar hulporganisaties kunnen de kampen nog niet bereiken. De gevechten zijn nog steeds gaande, dat maakt het heel erg lastig.”

Het water- en elektriciteitsnetwerk en de infrastructuur in Jenin zijn zwaar beschadigd geraakt, vooral in het kamp. In het kamp - dat de omvang en opbouw heeft van een stad - is opgericht in 1948. Er wonen ongeveer 14.000 mensen.

‘Eén grote nachtmerrie’

Palestijnen hebben tegen de Israëlische legeroperatie geprotesteerd; mensen gooiden stenen en vuurwerk naar Israëlische pantservoertuigen. Israëlische militairen vuurden vervolgens traangas en rubberkogels af op de demonstranten.

De 63-jarige Ahmad al-Said ontvluchtte maandagavond zijn huis in het kamp. Hij vertelt aan de Israëlische krant Haaretz: “Ze [het Israëlische leger] dwongen ons om te vertrekken, omdat ze de huizen willen bombarderen.” De uren voorafgaand aan de evacuatie noemt hij ‘één grote nachtmerrie’.

VN-hulporganisatie UNRWA maakt zich grote zorgen over de Israëlische legeroperatie. Volgens de organisatie hebben veel mensen dringend voedsel, drinkwater en melkpoeder nodig. “Het is onacceptabel dat er gewapende aanvallen plaatsvinden in gebieden waarin de bevolkingsdichtheid zo hoog is”, zegt een woordvoerder van de VN tegen nieuwssite Al Jazeera. Hij roept op om te stoppen met aanvallen op ziekenhuizen en infrastructuur.

Jamal Hamdan, een inwoner van Jenin, vertelt aan Al Jazeera dat het hem nog niet lukt om de stad te verlaten. “Ik probeerde mijn zus gisteravond weg te brengen, maar we werden opgesloten door militaire voertuigen en bulldozers. We kunnen nog steeds niet weg.”

Aanslag

In Tel Aviv vielen dinsdag meerdere gewonden bij een aanslag, waarbij een auto inreed op een mensenmassa. De Israëlische hulpverleningsorganisatie Magen David Adom spreekt van minstens vijf gewonden die ter plaatse worden behandeld. De Israëlische politie heeft het op haar beurt over zeven gewonden, van wie drie er erg aan toe zijn. De dader werd ‘geneutraliseerd’.

Zaka, een andere hulpverleningsorganisatie, spreekt van tien gewonden van wie er meerdere in kritieke toestand zijn. De dader zou ook een steekwapen hebben gebruikt om burgers aan te vallen. Eerder spraken mediaberichten nog van schoten.

